توقيف شاب سوري في ألمانيا بشبهة التخطيط لهجوم في برلين

- أوقفت السلطات الألمانية شابًا سوريًا في برلين للاشتباه في تحضيره لهجوم بدوافع متشددة، حيث يُشتبه في تخطيطه لاستخدام عبوة ناسفة أو حارقة بدائية الصنع، وفقًا لأيديولوجية تنظيم داعش. - وزير الداخلية الألماني أكد أن التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعًا، مشيدًا بيقظة قوات الأمن التي كشفت عن أنشطة المشتبه به، الذي وُضع قيد التوقيف الاحتياطي بعد مثوله أمام قاضي التحقيق. - تم ضبط مواد لصنع الأجهزة المتفجرة وأجهزة إلكترونية خلال عمليات تفتيش، كما اتُهم المشتبه به بنشر مواد دعائية لمنظمات إرهابية.

أعلنت السلطات الألمانية، الأحد، توقيف شاب سوري في الثانية والعشرين في برلين للاشتباه بأنه كان يُحضّر لهجوم ذي دوافع متشددة، في سياق ارتفاع وتيرة العنف في ألمانيا في الآونة الأخيرة. وأوقف المشتبه فيه، السبت، في حي نوكولن، وتشتبه السلطات في أنه كان يحضّر "لهجوم مدفوع بفكرة الجهاد"، بحسب ما أعلن متحدث باسم النيابة العامة في برلين لوكالة "فرانس برس".

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت في بيان: "يُظهر هذا التوقيف مجدداً أن التهديد الإرهابي في ألمانيا... لا يزال مرتفعاً". وأضاف: "تم الكشف في الوقت المناسب عن أنشطة السوري الموجود في ألمانيا منذ العام 2023 والتي تُشير إلى أنه كان يُخطط لهجوم"، شاكراً لقوات الأمن "يقظتها وتدخلها المُوجّه".

ووُضع الشاب قيد التوقيف الاحتياطي بعد ظهر الأحد عقب مثوله أمام قاضي التحقيق الذي أمر بسجنه. ويُشتبه في أنه "حضّر لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة"، بالإضافة إلى "نشر مواد دعائية لمنظمات غير دستورية وإرهابية"، بحسب بيان مشترك صدر عن شرطة برلين ومكتب المدعي العام.

وذكر البيان أن المشتبه به خطط لهجوم "باستخدام عبوة ناسفة أو حارقة بدائية الصنع"، بما يتماشى مع "أيديولوجية تنظيم داعش" الإرهابي. وضُبطت مواد يُمكن استخدامها في صنع مثل هذا الجهاز، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية، خلال عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين في منطقتي نويكولن وكوبينيك، بحسب ما ذكر البيان. كما اتهم بنشر "أناشيد" قتالية على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يستخدمها تنظيم داعش لتعبئة جماهيره، بحسب الشرطة.

وشهدت ألمانيا في الأشهر الأخيرة هجمات عدّة بالسلاح الأبيض وهجمات ذات دوافع متشددة أو يمينية متطرفة. ولا تزال العاصمة برلين تحت مراقبة مشددة، لا سيما منذ الهجوم العنيف على سوق لعيد الميلاد عندما اقتحمت شاحنة المدينة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً في ديسمبر/كانون الأول 2016.

(فرانس برس)