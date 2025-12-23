توقيف الناشطة السويدية غريتا تونبرغ أثناء تظاهرة في لندن

أوقفت شرطة لندن، الثلاثاء، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ خلال تظاهرة داعمة لمضربين عن الطعام تأييداً للفلسطينيين، بحسب ما كشفت مجموعات معنية بهذه القضية. وجاء في بيان صادر عن مجموعة "سجناء من أجل فلسطين" (Prisoners for Palestine) أن "غريتا تونبرغ أوقفت بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال تظاهرة" نظّمتها المجموعة. وكان هؤلاء السجناء قد اعتُقلوا بتهم من بينها دعم مجموعة "بالستاين أكشن" المحظورة. وكانت تونبرغ ترفع لافتة كُتب عليها: "أؤيد سجناء بالستاين أكشن وأرفض الإبادة الجماعية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها تونبرغ في أنشطة داعمة للفلسطينيين، إذ سبق أن شاركت في تحركات دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدة في أكثر من مناسبة دعمها لحقوق الفلسطينيين ورفضها للعدوان الإسرائيلي والحصار المستمر. وارتبط اسم تونبرغ خلال الأشهر الماضية بحملات تضامن مع غزة، سواء عبر مشاركتها في تظاهرات أو عبر تصريحات علنية ربطت فيها بين العدالة المناخية وحقوق الإنسان، معتبرة أن ما يجري في القطاع يشكّل قضية أخلاقية وإنسانية عالمية.

ومنذ بدايات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، عبّرت تونبرغ بوضوح عن رفضها لما وصفته بـ"التطبيع الأخلاقي مع الجريمة"، مؤكّدةً أن ما يجري ليس صراعًا متكافئًا بين طرفين، بل احتلال ممنهج لشعب يُحرم من حقّه في الحياة والحرية. كما تجلى ذلك في كلمة ألقتها قبيل إبحار أسطول الصمود العالمي الذي شاركت فيه من برشلونة، بقولها: "حين نتوقف عن السعي من أجل العدالة، نفقد إنسانيتنا".

وفي تصريحات لاحقة نشرتها وكالة الأناضول التركية، كشفت تونبرغ عن تعرضها خلال الاحتجاز في السجون الإسرائيلية بعد احتجاز السفينة التي كانت عليها، للإهانة وسوء المعاملة، وقالت إنها حُرمت من الماء والنوم، وضُربت على وجهها، وأُجبرت على حمل العلم الإسرائيلي أمام الكاميرات، واصفةً التجربة بأنها "إهانة متعمدة للكرامة الإنسانية".

(فرانس برس، العربي الجديد)