- ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على فاديم كوبريانوف بتهمة تصوير محيط منزل رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينت بتوجيه من الاستخبارات الإيرانية، حيث التقط صوراً وأجرى اتصالات مع مسؤولين إيرانيين. - كوبريانوف نفذ مهام أمنية متنوعة وسلم صوراً مقابل مبالغ مالية، وسيتم تقديم لائحة اتهام ضده أمام محكمة اللد. - في السنوات الأخيرة، أوقفت السلطات الإسرائيلية عشرات الإسرائيليين بتهمة التخابر مع إيران، حيث تشمل التهم مراقبة مسؤولين وتصوير مواقع استراتيجية.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، توقيف إسرائيلي بتهمة تصوير محيط منزل رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينت بتوجيه من الاستخبارات الإيرانية. وقالت الشرطة، في بيان، إنها وجهاز الأمن العام (الشاباك) قبضا "على أحد سكان (مدينة) ريشون لتسيون (جنوب تل أبيب) بتهمة التصوير بالقرب من منزل رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينت".

وأفادت بأنه "أُلقي القبض على فاديم كوبريانوف، وهو إسرائيلي (40 عاماً)، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية بتوجيه من مسؤولين في المخابرات الإيرانية". وقد "التقط كوبريانوف صوراً بالقرب من منزل رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينت، وأجرى اتصالات مع مسؤولين إيرانيين، وطُلب منه شراء كاميرا سيارة لتنفيذ هذه المهمة"، بحسب الشرطة.

وزادت بأنه "نفذ مهام أمنية متنوعة، وسلّم صوراً التقطها في مدينته ومدن أخرى، مقابل مبالغ مالية متفاوتة". وتابعت: "وفي ختام التحقيق، سيقدّم مكتب المدعي العام المركزي لائحة اتهام ضد كوبريانوف أمام محكمة اللد". وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ مجموعة إيرانية اخترقت هاتف بينت، وهو يحتوي على أرقام هواتف لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

وفي العامين الماضيين، أعلنت السلطات الإسرائيلية على فترات توقيف عشرات الإسرائيليين بشبهة التخابر مع إيران، التي التزمت الصمت حيال هذه الإعلانات. ويحاكم معظمهم بتهم بينها تنفيذ مهام منها مراقبة مسؤولين إسرائيليين سابقين وحاليين، وتصوير مواقع عسكرية وأمنية واستراتيجية، وكتابة شعارات على جدران مقابل مبالغ مالية في صورة عملات رقمية.

(الأناضول)