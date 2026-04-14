توقيف أكثر من 90 متظاهراً في نيويورك احتجاجاً على دعم إسرائيل

أوقفت الشرطة أكثر من 90 شخصاً، يوم الاثنين، خلال تظاهرة في شوارع نيويورك دعت إليها منظمة يهودية تُعنى بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وفق ما أفادت به منظمة "جويش فويس فور بيس"، التي أشارت إلى أن من بين الموقوفين محللة الاستخبارات الأميركية السابقة والمبلغة عن المخالفات تشيلسي مانينغ.

ودعت منظمة "جويش فويس فور بيس" إلى التظاهرة التي ضمت نحو 200 متظاهر، أغلقوا شارعاً رئيسياً في مانهاتن لمدة تقارب الساعة، احتجاجاً على الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل. وتجمّع المتظاهرون قرب مكاتب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزميلته كريستين غيليبراند، إذ ينتقدونهما لتصويتهما ضد مشروع قانون هدف إلى منع بيع الأسلحة الأميركية لإسرائيل.

BREAKING: Hundreds of anti-genocide protestors have descended on the NYC offices of @SenSchumer & @gillibrandny in protest against their voting for Trump’s war on Iran and support for Israel’s attacks on Lebanon and Gaza. pic.twitter.com/wecTkHh9px — Talia Jane ❤️‍🔥 (@taliaotg) April 13, 2026

وتأتي هذه التظاهرة في سياق تصاعد الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة ضد الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، خصوصاً منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة، إذ شهدت مدن أميركية عدة تحركات تقودها منظمات يهودية تقدمية وناشطون داعمون للحقوق الفلسطينية، للمطالبة بوقف إمدادات السلاح والضغط من أجل تغيير الموقف الأميركي الرسمي.

كما تتزايد الضغوط على عدد من أعضاء الكونغرس، لا سيما نواب الحزب الديمقراطي، في ظل انقسام داخلي بشأن السياسات تجاه إسرائيل، إذ يواجه بعضهم انتقادات من قواعدهم الانتخابية بسبب دعمهم استمرار المساعدات العسكرية، مقابل دعوات متصاعدة داخل الحزب لإعادة النظر في هذا الدعم وربطه بشروط تتعلق بحقوق الإنسان.

(فرانس برس، العربي الجديد)