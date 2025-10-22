توقيع مذكرات تفاهم بين قطر وتركيا خلال زيارة أردوغان للدوحة

- شهدت الدوحة توقيع مذكرات تفاهم بين قطر وتركيا لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع، التجارة، والتخطيط التنموي، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. - عقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً ناقشا فيه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وترأسا الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا، مؤكدين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. - تركزت المناقشات على تعزيز التعاون في الدفاع، التجارة، والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية.

شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

، الذي يقوم بزيارة رسمية للدوحة اليوم الأربعاء ضمن جولة خليجية ، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. ووفق الديوان الأميري القطري، وُقِّعَ على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في صناعة الدفاع بين وزارة الدفاع في قطر وهيئة الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية التركية، وعلى البيان الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والصناعة في قطر ووزارة التجارة التركية، وعلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الاستراتيجي المختلفة بين حكومة قطر، ورئاسة الاستراتيجية والموازنة في تركيا.

وكان أمير قطر والرئيس التركي قد عقدا لقاءً ثنائياً تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر في عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وترأسا في وقت سابق اليوم، اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، التي عقدت في الديوان الأميري القطري. ورحب أمير قطر في بداية الاجتماع بالرئيس التركي والوفد المرافق له، "متمنياً لهم طيب المقام في قطر، وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين دوام التطور والنماء في شتى مجالات الشراكة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين"، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا الحادي عشر يعبّر عن متانة العلاقة بين البلدين، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات وتطويرها إلى آفاق أرحب.

من جهته، أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيراً إلى أن "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، متطلعاً إلى تعزيزها بما يحقق المصالح العليا للشعبين الشقيقين". وبحث الجانبان خلال الاجتماع في علاقات التعاون الاستراتيجي، وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات، ولا سيما في مجال الدفاع، والتجارة، والاستثمار، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم السلام، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكانت قطر وتركيا قد وقّعتا، خلال اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة التي عُقدت في أنقرة العام الماضي، اتفاقيات في مجالات مختلفة، شملت مذكرات تفاهم بشأن التعاون في الوثائق والأرشيف والإعلام والاتصال، واتفاقية تعاون في المساعدات الإنسانية، وبرنامجاً تنفيذياً لعامي 2025-2026 في مجال الشباب والرياضة، واتفاقية تعاون في النقل البري الدولي للركاب والبضائع، وإعلان نيات لتسهيل التجارة. وشهدت الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا نمواً ملحوظاً في قطاعات عدّة، بما في ذلك التجارة، والسياحة، والزراعة، والأغذية. وبلغت قيمة الأعمال التي نفّذتها شركات البناء التركية في قطر حتى عام 2024 نحو 20.16 مليار دولار، فيما يسعى الطرفان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار.