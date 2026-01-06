توقيع "إعلان باريس" بشأن أوكرانيا: ملامح ضمانات أمنية لكييف

- وقّع قادة فرنسا وبريطانيا وأوكرانيا إعلان نوايا لنشر قوة متعددة الجنسيات بعد وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مع ضمانات أمنية في البر والبحر والجو ودعم طويل الأمد للقوات الأوكرانية. - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية "إعلان باريس" لضمان عدم استسلام أوكرانيا، بينما أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إمكانية إقامة مراكز عسكرية في أوكرانيا. - اجتمع قادة من ثلاثين دولة لتحديد الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مع استمرار المحادثات لإنهاء النزاع رغم محدودية الاستعداد الروسي لقبول المقترحات.

وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إعلان نوايا بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات عقب وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وهو احتمال لا يزال بعيد المنال. وجاء في بيان مشترك أن الحلفاء اتفقوا أيضاً على مواصلة المساعدات العسكرية طويلة الأمد، وتسليح القوات المسلحة الأوكرانية، التي "ستظل خط الدفاع والردع الأول" بعد توقيع أي اتفاق سلام. وستوفر دول أجنبية إجراءات طمأنة في البر والبحر والجو، يبدأ تنفيذها بمجرد "حدوث وقف موثوق للأعمال العدائية". ولا يزال يتعين على الحلفاء وضع اللمسات الأخيرة على "التزامات ملزمة" تحدد ما سيفعلونه لدعم أوكرانيا، واستعادة السلام في حال وقوع هجوم روسي مستقبلي.

وقال ماكرون عقب اجتماع عقده حلفاء كييف في باريس لإظهار جبهة موحدة ضد موسكو، بعد مرور نحو أربع سنوات على بدء الغزو الروسي، إن هذه القوة التي تجري دراستها منذ أشهر تهدف إلى "توفير شكل من أشكال الطمأنينة في الأيام التي تلي وقف إطلاق النار".

وأكدت فرنسا أن الدول الـ35 الأعضاء في "تحالف الراغبين" صادقت على "إعلان باريس" الذي يتضمن تفاصيل "ضمانات أمنية صلبة من أجل سلام متين ومستدام" في أوكرانيا. واعتبر ماكرون خلال مؤتمر صحافي، أن الضمانات الأمنية التي تعتزم دول التحالف، وغالبيتها أوروبية، تقديمها بدعم أميركي بعد وقف محتمل لإطلاق النار، هي "المفتاح كيلا يعني أي اتفاق سلام استسلاماً أوكرانياً، وكيلا يعني أي اتفاق سلام تهديداً جديداً لأوكرانيا" من جانب روسيا. واعتبر ماكرون أن التوصل إلى بيان أمني يصادق عليه حلفاء أوكرانيا، بما فيهم الولايات المتحدة، يمثل "خطوة مهمة".

من جانبه، صرّح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بريطانيا وفرنسا سوف تقيمان مراكز عسكرية في أوكرانيا في حالة التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا". بدوره، قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن الشركاء الذين يناقشون الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يتوقعون نشر قوات بولندية في البلاد. وأضاف توسك، في تعليقات عبر التلفزيون بعد اجتماع باريس، أن أوكرانيا تتحدث بجدية عن تسوية في حربها مع روسيا، وأنه يجب الحفاظ على التضامن في الضغط عبر الأطلسي على موسكو. وتابع أن الوحدة بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن النزاع في أوكرانيا، الذي تسبب فيه الغزو الروسي عام 2022، تبدو مؤكدة.

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لدعم اتفاق سلام في أوكرانيا ببعثات مدنية وعسكرية على الأرض. وأضاف بعد اجتماعه مع زيلينسكي في باريس: "سنساعد ببعثات الاتحاد الأوروبي المدنية والعسكرية على الأرض. يجب أن تكون أوكرانيا في أقوى موقف ممكن قبل وأثناء وبعد أي وقف لإطلاق النار". أمّا زيلينسكي، فرحّب بالوثائق التي أُعدّت حول الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا. وقال: "المهم أن لدى التحالف اليوم وثائق أساسية، تتخطى مجرد الكلام"، مشيداً بـ"مضمون ملموس" يُظهر التزاماً بـ"العمل من أجل أمن حقيقي".

وفي السياق، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، عقب محادثات في باريس، أن حلفاء كييف أنجزوا "بدرجة كبيرة" الاتفاق على ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد أن تنتهي حربها مع روسيا، مضيفاً أن القضايا الحدودية هي أكثر المجالات إشكالية في المرحلة المقبلة. وقال "نعتقد أننا أنجزنا بدرجة كبيرة البروتوكولات الأمنية، وهي مهمة كي يعلم الشعب الأوكراني أن هذه الحرب ستنتهي إلى الأبد". وأشار إلى أن "خيارات الأراضي" ستكون "القضية الأكثر حساسية"، و"نأمل أن نتمكن من التوصل إلى بعض التسويات في هذا الشأن".

واجتمع قادة من حوالي ثلاثين دولة أوروبية بالإضافة إلى كندا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر الإليزيه مع مبعوثين أميركيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتحديد رؤيتهم للضمانات الأمنية التي ستُقدّم لأوكرانيا في إطار اتفاق وقف إطلاق نار محتمل مع روسيا.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، قبيل القمة، إن الأطراف توصلت إلى تفاهمات بشأن "التفاصيل العملية للضمانات الأمنية"، مضيفاً: "سنوضح كيفية تنظيمها، والحاجة إلى التزام طويل الأمد من جميع الأطراف المعنية". من جهته، أعرب مسؤول أوروبي رفيع عن أمله في أن يسهم ترسيخ هذه الضمانات في تعزيز التزامات الولايات المتحدة، التي بُحثَت على نطاق واسع في محادثات ثنائية مع أوكرانيا.

وتسارعت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وتيرة المحادثات الهادفة إلى إنهاء النزاع الذي اندلع قبل نحو أربع سنوات، غير أن مؤشرات الاستعداد الروسي لقبول المقترحات المطروحة لا تزال محدودة، مع بقاء ملف الأراضي عقبة رئيسية أمام أي تقدم، واستمرار القتال دون مؤشرات على تهدئة قريبة. وفي هذا السياق، تشير واشنطن إلى أنها تدعم أي مسار يؤدي إلى وقف الحرب، شرط الحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل، وأن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مستداماً ومدعوماً بترتيبات أمنية تضمن عدم تجدد القتال.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)