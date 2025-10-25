- من المتوقع أن تفوز كاثرين كونولي، المرشحة اليسارية المستقلة، في الانتخابات الرئاسية الأيرلندية بعد اعتراف منافستها هيذر همفريز بالهزيمة. شهدت الانتخابات انخفاضاً في نسبة المشاركة وإلغاء عدد قياسي من الأصوات. - كونولي، المحامية السابقة المعروفة بصراحتها، تحظى بدعم أحزاب المعارضة وتعارض زيادة الإنفاق الدفاعي، مؤكدة على تقاليد الحياد العسكري لأيرلندا. - ستخلف كونولي الرئيس الحالي مايكل هيغينز، وتُعرف بمواقفها القوية في السياسة الخارجية وحقوق العمال، مما يسبب توترات مع الحكومة الحالية.

يتوقع أن تفوز المرشحة اليسارية المستقلة كاثرين كونولي في الانتخابات الرئاسية الأيرلندية، بعدما أقرت منافستها الوحيدة العضو في حزب فاين غايل الوسطي هيذر همفريز بهزيمتها بعد ظهر السبت. وبحسب فرز أولي للأصوات، يُتوقع أن تحقق كاثرين كونولي (68 عاماً) فوزاً ساحقاً. وشهدت الانتخابات لتحديد فائز بهذا المنصب الشرفي إلى حد كبير انخفاضاً في نسبة المشاركة، وإلغاء عدد قياسي من الأصوات التي حمل بعضها رسائل معادية للهجرة أو عبارة "لا ديمقراطية".

وشعر العديد من الناخبين بالإحباط لعدم وجود مرشح يميني. وأقرت هيذر همفريز بالهزيمة عبر التلفزيون العام "آر تي إي" (RTE) قائلة: "ستكون كاثرين رئيسة لنا جميعاً، وستكون رئيستي". كذلك، هنأ نائب رئيس الوزراء الأيرلندي والعضو أيضاً في حزب فاين غايل سايمون هاريس كونولي، وقال على منصة إكس: "أتمنى لها كل التوفيق".

وبعد إعلان النتائج النهائية المقرر مساء السبت، ستخلف كاثرين كونولي مايكل هيغينز البالغ من العمر 84 عاماً، والذي شغل المنصب لفترتين متتاليتين مدة كل منهما سبع سنوات منذ العام 2011. وللمرة الأولى منذ العام 1990، يتنافس مرشحان فقط على رئاسة أيرلندا.

وصباح السبت، رحبت كونولي بالنتائج الأولية، وقالت شاكرة جميع مؤيديها: "أنا سعيدة جداً". وكونولي محامية سابقة معروفة بصراحتها، وتحظى بدعم أحزاب المعارضة الرئيسية، وبينها حزب الخضر وحزب شين فين القومي. وتعارض كونولي زيادة الإنفاق الدفاعي، وتدعم تقاليد الحياد العسكري لأيرلندا التي يربطها برنامج شراكة مع حلف شمال الأطلسي، ولكنها ليست عضواً فيه.

وفي سبتمبر/ أيلول، جددت كونولي إدانتها الغزو الروسي لأوكرانيا. وتُعد كاثرين كونولي من الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في البرلمان الأيرلندي، وهي عضو فيه منذ العام 2016. وتسببت مواقفها القوية بشأن قضايا، مثل السياسة الخارجية والإسكان وحقوق العمال والحد من الإنفاق الدفاعي، بتوترات مع الحكومة المشكلة من ائتلاف يهيمن عليه حزبا يمين الوسط الرئيسيان، فيانا فيل وفاين غايل.

(فرانس برس)