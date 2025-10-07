توقعات بترحيل إسرائيل 3 ناشطين خليجيين في أسطول الصمود إلى الأردن

من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة من المشاركين الخليجيين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، هم أمامة اللواتي من سلطنة عمان، وخالد عبد الجادر من الكويت، ومحمد عبدالله من البحرين، على أن يتم ترحيلهم إلى الأردن.

ووفق معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، من مصادر قانونية في الوفد الخليجي لأسطول الصمود العالمي لكسر لحصار عن قطاع غزة، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج اليوم عن العشرات من الناشطين العرب، ومن ضمنهم الناشطين الخليجيين، اللذين اعتقلوا من على متن سفن الأسطول في المياه الدولية، قبل وصولهم إلى غزة، وستقوم بترحيلهم برا عبر جسر الملك حسين، قبل عودتهم إلى بلادهم.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت الماضي، عن 5 نشطاء من دول الخليج ممن كانوا على متن أسطول الصمود، هم سامي عبد العزيز من البحرين وعبدالله المطوع ومحمد جمال من الكويت، والمقيمان الأردنيان في الكويت والبحرين عبدالله غباش وعبد الرحمن غزال، فيما أبقت قيد الاعتقال كل من أمامة اللواتي من سلطنة عمان، ومحمد عبدالله من البحرين، وخالد عبد الجادر من الكويت.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي، أكثر من 450 مشاركا ومشاركة من 44 دولة في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، واقتادتهم الى سجونها، حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، قبل أن تبدأ بترحيل بعضهم إلى تركيا واليونان.

ورحلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس الاثنين حوالي 75 ناشطا، إلى أثينا، كانوا على متن "أسطول الصمود العالمي" الذي اعترضته قوات الاحتلال خلال محاولته نقل مساعدات إلى غزة، ومن ضمن الناشطين المرحلين 27 مواطنا يونانيا، و28 مواطنا فرنسيا، و15 مواطنا إيطاليا. ووصلت إلى مطار اسطنبول يوم السبت الماضي طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تقل ناشطين من أسطول الصمود العالمي، الذين تعرضوا للهجوم والاحتجاز من قبل إسرائيل في المياه الدولية، وكانت تقل 36 مواطناً تركياً و137 من رعايا 12 دولة، بينهم 23 ماليزيّاً ومواطنين عرب وخليجيين.