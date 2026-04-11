توغل وقصف مدفعي إسرائيلي في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي

- شهدت منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي تصعيداً ميدانياً بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي مكثف، مما يعكس التوتر المستمر في الجنوب السوري. - توغلت القوات الإسرائيلية بأكثر من 15 سيارة عسكرية عبر بوابة تل أبو الغيثار نحو وادي الرقاد، وانتشرت في بلدة جملة، مما أثار قلق السكان المحليين. - تتزايد التحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري، مع توغلات متكررة وعمليات دهم واعتقالات، مستغلة الفراغ الأمني بعد سقوط نظام بشار الأسد، مما يثير مخاوف الأهالي.

شهدت منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، جنوب سورية، ليل الجمعة - السبت، تصعيداً ميدانياً، تمثّل في توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، في تطور يعكس استمرار التوتر على خطوط التماس في الجنوب السوري.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بأكثر من 15 سيارة عسكرية عبر بوابة تل أبو الغيثار، الواقعة على الخط الفاصل مع الجولان المحتل، متجهة نحو وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا. وأوضحت المصادر أن القوة المتوغلة انتشرت داخل بلدة جملة وفي محيطها، وسط حالة من الترقب والقلق بين السكان المحليين.

وبحسب المعلومات، سبق هذا التوغل بنحو ساعتين قصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال، استهدف محيط بلدة جملة، من دون تسجيل إصابات بشرية، فيما تزامن القصف مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المنطقة، في مؤشر على تنسيق ميداني لعملية التوغل ومراقبة التحركات على الأرض.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الجنوب السوري خلال الفترة الأخيرة، حيث تشهد مناطق ريف درعا والقنيطرة توغلات متكررة، تترافق مع إجراءات ميدانية مشددة، تشمل قطع طرقات رئيسية وفرعية، وتنفيذ حملات دهم واخطتاف مدنيين، بينهم مزارعون ورعاة أغنام، غالباً تحت ذرائع أمنية يصفها السكان بـ"المبهمة أو الواهية". وتزايدت هذه الانتهاكات بشكل ملحوظ خلال العام والنصف الماضيين، في ظل التحولات التي شهدتها المنطقة عقب سقوط نظام بشار الأسد، إذ استغلت قوات الاحتلال حالة الفراغ والتفكك لتعزيز حضورها الميداني وفرض واقع أمني جديد في الجنوب السوري، ما يثير مخاوف متصاعدة لدى الأهالي من اتساع نطاق هذه العمليات وتحولها إلى سياسة ثابتة على الأرض.