توغل إسرائيلي في عين زيوان بريف القنيطرة جنوبي سورية

- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلاً ونفذت عمليات تفتيش، بينما استمرت في خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات واعتداءات متكررة في الجنوب السوري. - في تطور أمني منفصل، ضبطت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق سيارة محملة بصواريخ معدة للتهريب، بينما أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على متورطين في استهداف منطقة المزة. - نفذت وحدات الأمن الداخلي عملية أمنية في الرقة استهدفت مجموعة تتاجر بالمخدرات، مما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات الأمنية وتوقيف خمسة أشخاص.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سورية، وداهمت منزل أحد الأهالي. وقال الناشط الإعلامي في المنطقة يوسف المصلح، لـ"العربي الجديد"، إنّ قوة مؤلفة من ست آليات عسكرية دخلت من جهة التل الأحمر الغربي باتجاه القرية، ونفذت عملية تفتيش، فيما لا تزال منتشرة في محيط المنطقة من دون إعلان أسباب المداهمة.

وكانت قوة إسرائيلية أخرى مؤلفة من سبع آليات عسكرية قد توغلت، أمس الخميس، على طريق الكسارات في ريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً وفتشت المارة، إضافة إلى تمشيط محيط الطريق. كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، النار على صحافيين في ريف القنيطرة الجنوبي وفق ماذكر موقع "درعا 24".

وتواصل قوات الاحتلال إسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتداءات المتكررة في الجنوب السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتنفذ اقتحامات متكررة، تتخللها اعتقالات تطاول مدنيين من أبناء المنطقة.

وفي تطور أمني منفصل، نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني قوله إنّ قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق ضبطت، مساء أمس الخميس، سيارة محمّلة بصواريخ عند المدخل الجنوبي للمحافظة، كانت معدّة للتهريب. وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب، قد أعلن، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، القبض على متورطين في استهداف منطقة المزة ومطارها العسكري بالصواريخ في وقت سابق.

وفي مدينة الرقة شمال شرقي سورية، نفذت وحدات الأمن الداخلي عملية أمنية في حي الشعيب استهدفت مجموعة تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة. وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشر على معرفاتها الرسمية، إنّ أفراد المجموعة أطلقوا النار خلال المداهمة، ما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات الأمنية، توفي أحدهما صباح اليوم الجمعة متأثراً بجراحه. كما أعلنت الوزارة توقيف خمسة أشخاص وضبط كميات من المخدرات وأسلحة، مشيرة إلى استمرار ملاحقة بقية المتورطين.