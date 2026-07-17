توغل إسرائيلي في ريف درعا... وترهيب لإعادة فتح طريق أغلقه الأهالي

- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث أطلقت النار باتجاه منازل السكان وألقت طائرة مسيّرة قنبلة قرب الأهالي دون تسجيل إصابات. - حاول الأهالي إغلاق طريق معرية - عابدين بالحجارة لمنع الاحتلال من التوغل، لكن القوات الإسرائيلية أزالت الحواجز وأعادت فتح الطريق. - أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية العثور على مواد مشعة في حمص، مؤكدة عدم وجود خطر إشعاعي بعد التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها اليومية في جنوب سورية، حيث توغلت، صباح اليوم الجمعة، في محيط قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، مطلقة النار باتجاه منازل السكّان، فيما ألقت طائرة مسيّرة للاحتلال قنبلة قرب جمع من الأهالي، من دون تسجيل إصابات.

توغل وإطلاق نار في درعا

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية وجرّافة توغلت في محيط قرية عابدين، وأزالت حجارة كان وضعها الأهالي لإغلاق الطريق المؤدي إلى منطقة العارضة بوجه الاحتلال، حيث نصبت قوات الاحتلال حاجزاً مؤقتاً بشكل متكرر، وفق الوكالة. وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المنازل في المنطقة، بينما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة بالقرب من مجموعة من الأهالي كانوا يحاولون إعادة إغلاق طريق معرية - عابدين بالحجارة، من دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

يحاول الأهالي إغلاق طريق معرية - عابدين بالحجارة

وبحسب الوكالة، انطلقت القوة من ثكنة الجزيرة الواقعة على أطراف قرية معرية، والتي تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية عام 2024، وهي القاعدة الوحيدة لها داخل محافظة درعا.

ويأتي التوغل الإسرائيلي بعد يوم من إطلاق القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة النار باتجاه منازل الأهالي في قرية معرية، كما سبق أن توغلت هذه القوات في القرية يوم الثلاثاء الماضي، متسببة في أضرار في الممتلكات، قبل أن يعيد الأهالي إغلاق الطريق بالحجارة، لتقوم القوات بفتحه مجدداً خلال توغلها الأخير.

تقارير عربية الإصرار الإسرائيلي على البقاء في سورية: الأسباب والأهداف

مواد مشعة في حمص

وفي تطور منفصل، أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية، مساء أمس الخميس، العثور على مواد مشعة في مدينة حمص وسط سورية، وتعاملت معها وفق البروتوكولات المعتمدة، مؤكدة أن لا خطر بعد العثور عليها، ومشيرة إلى عدم تسجيل أي تسريب إشعاعي مرتفع، أو وجود أي خطر أو تهديد إشعاعي على الصحة العامة أو البيئة. وأوضحت الهيئة في بيان أن فرقها الفنية أنهت احتواء ونقل حافظة مدرعة متهالكة تحتوي على مواد مشعة، بعدما عُثر عليها على أطراف حي الوعر في مدينة حمص وسط سورية، إثر بلاغ تلقته من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وقالت الهيئة إن الفحوص الميدانية أظهرت أن الحافظة تعرضت لتهالك خارجي نتيجة الظروف المحيطة، من دون أن تتأثر البنية الداخلية التي تضم المواد المشعة، وأكدت أن القياسات لم تُظهر أي تسرب إشعاعي، وأن مستويات الإشعاع في المنطقة بقيت ضمن الحدود الطبيعية والآمنة. وأضافت الهيئة أن الفرق المختصة عزلت الحافظة ونقلتها وفق إجراءات السلامة المعتمدة إلى المختبرات المركزية التابعة للهيئة، لإجراء فحوص مخبرية إضافية والتعامل معها وفق الأنظمة الرقابية المعمول بها.