توغل إسرائيلي في القنيطرة وقتلى بريف حماة

توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، في قرية المشيرفة بريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، وأقامت حاجزًا لتفتيش المدنيين، وفق ما نقل "تجمع أحرار حوران". وقال التجمع إن القوة المتوغلة مكوّنة من سيارتين توغلت باتجاه القرية، ونصبت حاجزًا لتفتيش المارة والمركبات، قبل أن تنسحب تزامنًا مع نصب حاجز آخر مؤقّت عند مدخل قرية الحلبي. وجاءت عملية التوغل بعد عملية مماثلة حدثت اليوم في قرية صيدا الجولات بريف المحافظة الجنوبي، حيث أجرت القوة المتوغلة عمليات تفتيش للمنازل، وذلك بعد يومين من توغل قوات الاحتلال في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة.

القبض على "قناص جوبر"

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها القبض على المدعو علاء عصاب السودي الملقب بـ"قناص جوبر" المتورط بارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم نظام الأسد، وقالت الوزارة إن التحقيقات أظهرت تورّطه بالمشاركة في معارك حي جوبر بدمشق، إضافة إلى عدة معارك داخل محافظة درعا، كان آخرها معركة مدينة طفس التي أسفرت عن بتر يده. كما أكّدت التحقيقات ضلوعه في أعمال تمثيل بجثث الضحايا والتفاخر بصور موثقة وهو يحمل أسلحة متنوعة.

وفي سياق متصل، بثّت وزارة الداخلية السورية تسجيلاً مصورًا لضباط من جيش النظام السابق اعترفوا خلاله بتنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق مدنيين، وهم العقيد يائيل حسن قائد مستودعات مهين الواقعة في ريف حمص الشرقي، والنقيب وجيه أحمد إبراهيم ضابط أمن في المستودعات، إضافة إلى الملازم مصطفى الخضر قائد فصيلة الطوارئ في مهين.

وأكد العقيد حسن تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق مدنيين في المنطقة، في الوقت الذي كان يتلقى فيه أوامر بقصف المناطق السكنية بالمدفعية الثقيلة، كما أوضح كل من الضابطين خضر وإبراهيم مشاركتهما في عمليات إعدام ميداني وتعذيب بحق مدنيين في المنطقة وإحالتهم إلى الأفرع الأمنية. وشارك الضباط الثلاثة أيضًا في عمليات قتل ضباط منشقين من بينهم النقيب نديم عمار.

وبثّت وزارة الداخلية السورية، في أغسطس/ آب الماضي، مقطع فيديو تضمن اعترافات أدلى بها عدد من السجّانين في سجن صيدنايا خلال حكم نظام الأسد المخلوع، في مواجهة سجينَين اثنين ناجيين تحدثا عن تعرضهما لعمليات تعذيب وحشية. وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل لملاحقة المجرمين، وطالبت المواطنين بالتعاون وعدم التستر على المجرمين.

4 قتلى بريف حماة برصاص مجموعة مسلحة

وفي سياق منفصل، قتل 4 أشخاص، 3 منهم من عائلة واحدة، قرب قرية جدرين في ريف حماة الغربي، حيث أوضحت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" أن مجموعة مسلحة أقدمت على إطلاق النار المباشر عليهم خلال عودتهم من العمل. وأشارت المصادر إلى أنه لا معلومات دقيقة عن هوية المجموعة المهاجمة، لا سيما أن الضحايا الأربعة هم من عمال المياومة، مع الإشارة إلى محاولات إثارة فتنة طائفية لأن سكان القرية في غالبيتهم سوريون علويون.