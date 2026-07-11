- تصاعدت التحركات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا، حيث توغلت قوات الاحتلال في محيط قرية الصمدانية الشرقية وأقامت حاجزاً مؤقتاً، مما يعكس استمرار العمليات الميدانية داخل الأراضي السورية. - انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السياسات الإسرائيلية، معتبراً أنها تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأشار إلى عدم قناعة أنقرة برغبة إسرائيل في استقرار سوريا، محذراً من تعطيل مسار الاستقرار. - شهد الجنوب السوري توغلات إسرائيلية متكررة، تتضمن مداهمات واعتقالات واستهداف للأراضي الزراعية، مما يمثل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك والسيادة السورية.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تحركاتها العسكرية في ريف القنيطرة جنوبي سورية، عبر توغل جديد في محيط قرية الصمدانية الشرقية، في استمرار للعمليات الميدانية التي تنفذها داخل الأراضي السورية، بينما وجهت تركيا انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية تجاه سورية والمنطقة.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إنّ قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية دخلت إلى محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الشمالي، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً عند مفرق القرية، وأخضعت المارة لعمليات تفتيش، قبل أن تنسحب من المنطقة بعد فترة من الزمن، من دون الإبلاغ عن عمليات اعتقال أو اشتباكات.

ويأتي هذا التوغل بعد ساعات فقط من عملية مشابهة نفذتها قوات الاحتلال عقب منتصف ليل الجمعة، إذ توغلت قوة عسكرية إسرائيلية تضم أكثر من 15 آلية في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، وأجرت عمليات تفتيش داخل أحد المنازل ومستودع لتخزين الأعلاف، قبل أن تغادر المنطقة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة التهديدات التي تشير إليها تركيا بشأن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية؟ ما هي الأهداف المحتملة للتوغلات الإسرائيلية المتكررة في ريف القنيطرة جنوبي سورية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في الأثناء، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

، في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال"، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي استضافتها أنقرة، إنّ الحكومة الإسرائيلية الحالية تمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، محذراً من أي محاولات تستهدف تعطيل مسار الاستقرار والتقدم في سورية. وأضاف فيدان، يوم أمس الجمعة، أنّ أنقرة لا تملك قناعة بأن إسرائيل ترغب في رؤية سورية مستقرة وقوية ومتطورة، مشيراً إلى أن عدداً من القادة الأوروبيين باتوا يدركون حجم المخاطر التي تفرضها السياسات الإسرائيلية، إلا أنهم، بحسب قوله، لم يتوصلوا حتى الآن إلى آلية واضحة للتعامل معها.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى زعزعة استقرار الدولة السورية، قال وزير الخارجية التركي إنّ سلوك الحكومة الإسرائيلية، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن، تجاه دول المنطقة يشير إلى ذلك، معتبراً أن سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبحت عبئاً على المنطقة وتشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، مع استبعاده وجود مبررات تدفع نحو صراع مفتوح أو مواجهة مباشرة.

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وتشهد مناطق الجنوب السوري، خلال الأشهر الأخيرة، توغلات إسرائيلية متكررة، تترافق مع عمليات مداهمة واعتقال واستهداف للأراضي الزراعية وتجريفها، إضافة إلى إطلاق قذائف باتجاه بعض المناطق الحدودية، في خطوات تقول دمشق إنها تمثل انتهاكاً متواصلاً لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 وللسيادة السورية.