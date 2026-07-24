playlist icon

موجز الأخبار

play icon

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي جنوبي سورية

أخبار
دمشق

عبد الله البشير

عبد الله البشير
عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
مباشر
24 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 14:39 (توقيت القدس)
قوات للاحتلال في ريف درعا الغربي، 28 يونيو 2026 (إنفر عصفور/الأناضول)
آليات للاحتلال في ريف درعا الغربي، 28 يونيو 2026 (إنفر عصفور/الأناضول)
+ الخط -

اظهر الملخص
- أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزًا على الطريق بين قريتي جملة وصيصون في درعا، مما أدى إلى توقف حركة المرور لمدة ساعة ونصف، وتضييق على المزارعين.
- نظم سوريون وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في القنيطرة للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين، تزامنًا مع إفراج الاحتلال عن شابين بعد سبعة أشهر من اختطافهما.
- سجل مركز "سجل" 57 انتهاكًا إسرائيليًا في القنيطرة ودرعا وريف دمشق بين 15 و21 يوليو 2026، شملت عمليات قصف واحتجاز وتوغلات.

أقامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة حاجزا على الطريق الواصل بين قريتي جملة وصيصون في الريف الغربي لمحافظة درعا، جنوبي سورية. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن أربع آليات عسكرية للاحتلال توغلت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد لتتمركز على جسر الوادي لدقائق قبل تقدمها باتجاه قرية جملة من الطريق الواصل بين قريتي جملة وصيصون، حيث أقامت حاجزا في المنطقة وأوقفت حركة المرور لمدة ساعة ونصف الساعة، وضيّقت على المزارعين.

ونظم سوريون من ذوي المختطفين على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمس الخميس أمام مقر الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في محافظة القنيطرة، طالبوا خلالها بالكشف عن مصير أبنائهم. وتزامنت الوقفة مع إفراج جيش الاحتلال عن شابين يتحدران من محافظتي القنيطرة ودرعا، بعد نحو سبعة أشهر على اختطافهما.

من سيطرة قوات الاحتلال على تلال في قرى بريف درعا جنوب سورية، 19 ديسمبر 2024 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

جيش الاحتلال يستخدم قطيع أبقار للاستيلاء على أراضٍ جنوب سورية

ووفق المركز الإعلامي لمحافظة القنيطرة، نفذت قوات الاحتلال أمس الخميس توغلا في قريتي الصمدانية الشرقية والصمدانية الغربية، بدورية مكونة من ثلاث عربات عسكرية، دون تسجيل عمليات خطف بحق سكان المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد مركز "سجل" ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 57 انتهاكا في محافظات القنيطرة، ودرعا، وريف دمشق خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو/تموز 2026. ووفق تقرير للمركز، صدر الأربعاء، توزعت هذه الانتهاكات على ثلاث محافظات، إذ سجلت محافظة القنيطرة 43 انتهاكا تمثلت في أربع عمليات قصف، وست عمليات احتجاز، وخمس عمليات إقامة نقاط تفتيش، وعمليتي مداهمة، وأربع عمليات تحليق طيران، و19 عملية توغل، وثلاثة انتهاكات أخرى، فيما سجلت محافظة درعا 13 انتهاكا شملت عملية احتجاز واحدة، وعمليتي تحليق طيران، وسبع عمليات توغل، وثلاثة انتهاكات أخرى، بينما سجلت محافظة ريف دمشق انتهاكا واحدا تمثل في عملية تحليق طيران واحدة.

دلالات
المزيد في سياسة
أوزغور أوزال في أنقرة، 25 مايو 2026 (سردار أوزسوي/Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

حزب أوزال يصبح أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يوم تأسيسه

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تعديل وزاري في ألمانيا يطاول مناصب قيادية

التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

المناطق منزوعة السكان في العراق: أول اختبار بملف نزع سلاح الفصائل