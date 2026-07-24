توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي جنوبي سورية

- أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزًا على الطريق بين قريتي جملة وصيصون في درعا، مما أدى إلى توقف حركة المرور لمدة ساعة ونصف، وتضييق على المزارعين. - نظم سوريون وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في القنيطرة للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين، تزامنًا مع إفراج الاحتلال عن شابين بعد سبعة أشهر من اختطافهما. - سجل مركز "سجل" 57 انتهاكًا إسرائيليًا في القنيطرة ودرعا وريف دمشق بين 15 و21 يوليو 2026، شملت عمليات قصف واحتجاز وتوغلات.

أقامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة حاجزا على الطريق الواصل بين قريتي جملة وصيصون في الريف الغربي لمحافظة درعا، جنوبي سورية. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن أربع آليات عسكرية للاحتلال توغلت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد لتتمركز على جسر الوادي لدقائق قبل تقدمها باتجاه قرية جملة من الطريق الواصل بين قريتي جملة وصيصون، حيث أقامت حاجزا في المنطقة وأوقفت حركة المرور لمدة ساعة ونصف الساعة، وضيّقت على المزارعين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الانتهاكات التي سجلت في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق خلال الفترة المذكورة؟ ما هي الأسباب التي دفعت ذوي المختطفين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ونظم سوريون من ذوي المختطفين على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمس الخميس أمام مقر الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في محافظة القنيطرة، طالبوا خلالها بالكشف عن مصير أبنائهم. وتزامنت الوقفة مع إفراج جيش الاحتلال عن شابين يتحدران من محافظتي القنيطرة ودرعا، بعد نحو سبعة أشهر على اختطافهما.

ووفق المركز الإعلامي لمحافظة القنيطرة، نفذت قوات الاحتلال أمس الخميس توغلا في قريتي الصمدانية الشرقية والصمدانية الغربية، بدورية مكونة من ثلاث عربات عسكرية، دون تسجيل عمليات خطف بحق سكان المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد مركز "سجل" ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 57 انتهاكا في محافظات القنيطرة، ودرعا، وريف دمشق خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو/تموز 2026. ووفق تقرير للمركز، صدر الأربعاء، توزعت هذه الانتهاكات على ثلاث محافظات، إذ سجلت محافظة القنيطرة 43 انتهاكا تمثلت في أربع عمليات قصف، وست عمليات احتجاز، وخمس عمليات إقامة نقاط تفتيش، وعمليتي مداهمة، وأربع عمليات تحليق طيران، و19 عملية توغل، وثلاثة انتهاكات أخرى، فيما سجلت محافظة درعا 13 انتهاكا شملت عملية احتجاز واحدة، وعمليتي تحليق طيران، وسبع عمليات توغل، وثلاثة انتهاكات أخرى، بينما سجلت محافظة ريف دمشق انتهاكا واحدا تمثل في عملية تحليق طيران واحدة.