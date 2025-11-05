توغل إسرائيلي جديد في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة

- شهد الجنوب السوري توغلات إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة، حيث توغلت قوات الاحتلال في بلدة جباتا الخشب وأقامت حاجزاً، مع تحركات مشابهة في قرى أخرى، وإفراج عن شابين بعد احتجازهما، بينما لا يزال ثلاثة شبان من درعا قيد الاحتجاز. - أصدر وزير الداخلية قراراً بعدم توقيف المطلوبين قبل 2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مستثنياً المتهمين بجرائم خطيرة، لمعالجة آثار تصنيف ملايين السوريين كمطلوبين. - في شمال سوريا، لقيت طفلة مصرعها بانفجار قنبلة في ريف الرقة، وفي دمشق عُثر على جثة صائغ مقتولاً بعد سرقة محله، مما أثار غضب السكان.

شهد الجنوب السوري خلال الساعات الماضية سلسلة توغلات إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة. وقال الناشط الإعلامي يوسف المصلح لـ"العربي الجديد"، إن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم الأربعاء في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، تضم دبابتين وأربع سيارات عسكرية، وأقامت حاجزاً في مدخل الكسارات على الطريق الواصل بين البلدة وقرية عين البيضا.

وشهدت الأيام الماضية تحركات مشابهة للاحتلال داخل أراضي قرية العجرف بريف القنيطرة، وداخل منطقة معرية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إلى جانب تحصينات جديدة داخل قاعدة العدنانية العسكرية ونصب بوابة حديدية دائمة في قرية الصمدانية الغربية.

إلى ذلك، أفرجت قوات الاحتلال عن الشابين عبد الله خليل الحفري ومحمد إبراهيم الحفري من قرية معرية، بعد احتجازهما لنحو 10 ساعات في أثناء رعيهما الأغنام قرب ثكنة الجزيرة العسكرية، بحسب المصلح. فيما لا يزال ثلاثة شبان آخرين من درعا قيد الاحتجاز منذ نحو شهر وسط انقطاع أخبارهم ومخاوف متزايدة على مصيرهم.

قرار حكومي بعدم توقيف المطلوبين قبل 2025

في سياق منفصل، أصدر وزير الداخلية أنس خطاب مساء أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في تصريح نشره على قناته عبر تطبيق "تليغرام"، أن القرار يأتي لمعالجة آثار "تصنيف ملايين السوريين مطلوبين في النظام السابق"، مستثنياً فقط المتهمين بجرائم خطيرة.

وفي شمال سورية لقيت طفلة مصرعها وأُصيب ثلاثة من أفراد أسرتها اليوم الأربعاء جراء انفجار قنبلة داخل منزل في قرية المويلح بريف الرقة الغربي، فيما لم تُعرف بعد أسباب الانفجار أو الجهة المسؤولة عن وجود القنبلة داخل المنزل وفق ما أكدت مصادر محلية في المنطقة.

وفي العاصمة دمشق، عثر صباح اليوم على جثة الشاب الياس جوزيف البابا، وهو صائغ من منطقة البيادر مقتولاً داخل محله في مدينة جرمانا بعد تعرضه للسرقة والاعتداء. وقال سكان في المنطقة لـ"العربي الجديد"، إن لصوصاً اقتحموا محل الصائغ وسرقوه، ثم أطلقوا النار على الصائغ وفروا من المنطقة، فيما أثارت الجريمة ردود فعل غاضبة في المنطقة.