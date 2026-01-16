توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة جنوبي سورية

- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية سويسة جنوب القنيطرة، مستخدمة ثماني مركبات وثلاث دبابات، مما أثار قلق المدنيين بسبب عمليات الدهم والاختطاف المتكررة. - بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، احتلت إسرائيل تل أحمر الغربي، مستخدمة إياه كنقطة انطلاق للتوغلات في القرى المجاورة، رغم وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. - تستمر التوغلات والاختطافات الإسرائيلية رغم تقارير عن اتفاق أمني محتمل بين دمشق وتل أبيب، حيث تقتحم القوات القرى الحدودية وتختطف أشخاصاً، مع إطلاق سراح معظمهم لاحقاً.

توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية سويسة جنوبي محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، فجر اليوم الجمعة، وتمركزت في القرية قرابة ساعة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وذكرت الوكالة أن القوة المؤلفة من ثماني مركبات عسكرية وثلاث دبابات، تقدّمت إلى المنطقة من جهة تل الأحمر الغربي، وتوغلت في قرية سويسة، قبل التوجه إلى قرية الدواية الصغيرة، تزامناً مع دخول الدبابات إلى تلة أبو قبيس.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديمسبر/ كانون الأول 2024، احتل جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أحمر الغربي القريب من قريتي كودنا والسويسة، في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، واستخدم التل منطلقاً لعمليات توغل نحو القرى والبلدات المتاخمة له خارج المنطقة العازلة، التي تنتشر فيها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف"، والتي تمتد على طول ثمانين كيلومتراً، وبعرض يقارب عشرة كيلومترات.

وأوضح مصدر ميداني لـ"العربي الجديد" أنّ عمليات التوغل المتكررة التي تنفذها قوات جيش الاحتلال تسبب إرباكاً للمدنيين، لا سيما أنها تتزامن مع عمليات دهم واختطاف للشبان، لافتاً إلى أن العمليات تتم في ساعات متأخرة من الليل أو فجراً، وتشمل عموم المنطقة المتاخمة للمنطقة العازلة بعد خط "برافو" في محافظة القنيطرة وصولاً إلى ريف درعا الغربي.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن ثلاثة سوريين بعدما اختطفتهم لساعات من قرية صيدا الحانوت، أمس الخميس، في ريف القنيطرة الجنوبي، إثر عملية توغل جديدة نفذتها في القرية. وفي الريف الشمالي للمحافظة ألقى جيش الاحتلال قنابل ضوئية، ليل الخميس- الجمعة، تزامناً مع تحليق للطائرات الإسرائيلية في سماء المنطقة.

كما ذكرت وكالة الأناضول، نقلاً عن وسائل إعلام عبرية، أنّ جنوداً إسرائيليين سرقوا 250 رأساً من الماعز من داخل الأراضي السورية قبل نحو أسبوعين، ونقلوها إلى مزارع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بواسطة شاحنات.

ويشار إلى أن التوغلات والاختطافات الإسرائيلية مستمرة رغم التقارير الأخيرة عن قرب التوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب يقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في جنوب سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، في ديسمبر 2024.

وتكرر قوات الاحتلال بشكل شبه يومي اقتحامها للقرى الحدودية في ريفي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية، وتنفذ بين الحين والآخر عمليات اختطاف لأشخاص، وتطلق سراح معظمهم بعد ساعات أو في اليوم التالي، باستثناء نحو 40 شخصاً ما زالوا قيد الاحتجاز.