توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة جنوبي سورية

توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء باتجاه بلدة بريقة بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، قادمة من مدخل قرية بئر عجم، وفق وكالة الأنباء السورية الرئيسية "سانا". وقال مصدر محلي خاص لـ"العربي الجديد" إنّ سلسلة من التوغلات حدثت خلال الساعات الماضية، في كل من قرى كودنة ورويحينة وبريقة وبئر عجم وتلة أبو قبيس في ريف القنيطرة، تزامناً مع توغلات في قرية الصمدانية الشرقية، مع إقامة حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش للمارة، مشيراً إلى إقامة جيش الاحتلال حاجز تفتيش على طريق الصمدانية الشرقية في ريف المحافظة.

ويأتي هذا التطور رغم التقارير الأخيرة عن قرب التوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب يقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في جنوب سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وعلى الرغم من تلك التقارير، قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، إنه لا إمكانية في المرحلة الحالية للتوصّل إلى اتفاق أمني مع دمشق، والسبب الرئيسي لذلك، هو مطلب سوري واضح لا لبس فيه، بانسحاب إسرائيل من الجزء الذي احتلته قبل أكثر من عام في جبل الشيخ، وهو مطلب ترفضه إسرائيل بشكل قاطع.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، لم تسمّه الصحيفة، إنّ "الموقف الإسرائيلي واضح وغير قابل للتفاوض. لن يكون هناك انسحاب من جبل الشيخ". وأضاف المسؤول أنّ المطلب السوري بربط اتفاق أمني بانسحاب إسرائيلي هو السبب في عدم تقدّم المحادثات إلى ما بعد المرحلة التقنية الخاصة بالتنسيق.

ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، تتكرر اقتحامات قوات الاحتلال للقرى الحدودية في ريفي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية، وتنفذ بين الحين والآخر عمليات اختطاف لأشخاص وتطلق سراح معظمهم بعد ساعات أو في اليوم التالي، باستثناء نحو 40 شخصاً ما زالوا قيد الاحتجاز.