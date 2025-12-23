- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في ريف القنيطرة بسوريا، مع إقامة حواجز وتحليق مروحي، مما يضايق السكان المحليين. - أفادت وكالة "سانا" بتوغل القوات في قرى صيدا الحانوت والمقرز، وتفتيش الأبنية المهجورة، مع اعتقالات وتجاوز مستوطنين للحدود. - وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، أكد عدم الانسحاب من غزة أو سوريا، مع إنشاء قواعد عسكرية زراعية جديدة، لتعزيز السيطرة العسكرية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغّلاتها اليومية في عدد من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، جنوبي سورية، مترافقةً مع مضايقات للسكان المحليين، وتحركات عسكرية شملت إقامة حواجز مؤقتة وتحليق طائرات مروحية.

وقال الناشط الإعلامي وأحد أبناء المنطقة، يوسف المصلح، لـ"العربي الجديد"، إن قوات من الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (الأندوف) انتشرت، اليوم الثلاثاء، في قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع استمرار التحركات الإسرائيلية في المنطقة. وأضاف أن قوة من جيش الاحتلال توغلت صباح اليوم في مزرعة المقرز التابعة لقرية صيدا الجولان، حيث توقفت دورية عسكرية عند سدّ الرقاد لنحو نصف ساعة، قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان.

كذلك شهدت أجواء الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة تحليقاً مكثفاً لطائرات مروحية، تزامناً مع سماع دويّ انفجارين، تبيّن لاحقاً أنهما وقعا داخل الجولان المحتل، ويُرجّح أنهما ناجمان عن تدريبات عسكرية. وسُجّل أيضاً توغل دوريتين عسكريتين وإقامة حاجز مؤقت على طريق أم باطنة – جبا، وحاجز آخر على طريق العجرف – أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، وفق المصلح.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، بأن قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت في قرية صيدا الحانوت، سالكةً طريق قرية المقرز وصولاً إلى سدّ المقرز، قبل أن تعود من المسار ذاته باتجاه تلة أبو غيثار. وأضافت أن قوة أخرى مؤلفة من ثلاث عربات "همر"، إضافة إلى سيارة مدنية، توغلت من جهة تل الأحمر عبر طريق قرية كودنا وصولاً إلى منطقة السكن الشبابي، وهي تجمع من الأبنية السكنية المهجورة جنوب شرق قرية بريقة، حيث قامت بتفتيش الأبنية، ثم تابعت تحركها باتجاه الشرق نحو منطقة رسم سند، وصولاً إلى تلة أبو قبيس المحاذية لقرية عين زوان.

وتأتي هذه التوغلات الإسرائيلية في إطار استمرار قوات الاحتلال بالتضييق على سكان القنيطرة، وإقامة الحواجز، واعتقال سوريين في بعض الأحيان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، يوم أمس الاثنين، بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين تجاوزوا الحدود من مرتفعات الجولان المحتل ودخلوا الأراضي السورية، قبل أن تعثر عليهم قوات من جيش الاحتلال وتعيدهم إلى داخل الأراضي المحتلة، مشيرةً إلى تحويلهم لاحقاً إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات. ودان جيش الاحتلال الحادثة، معتبراً أنها تشكل خرقاً خطيراً وجريمة جنائية قد تعرّض حياة المستوطنين وقواته للخطر.

كاتس يتوعّد بعدم الانسحاب الكامل من غزة والأراضي السورية المحتلة

من جابنه، توعد وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بعدم الانسحاب الكامل من قطاع غزة، أو من الأراضي السورية التي تحتلها تل أبيب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مستوطنة بيت إيل، قرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقال كاتس: "إسرائيل لن تنسحب أبداً بالكامل من قطاع غزة، ونحن متمركزون بعمق في غزة ولن نغادرها أبداً، هذا أمر مستحيل". وأضاف أنه ستُنشأ قواعد عسكرية زراعية جديدة في شمال غزة، بدلاً من المستوطنات التي أُخليت في إطار انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005. وتوعّد قائلاً: "عندما يحين الوقت المناسب، ستنشئ إسرائيل مواقع ناحال في شمال غزة".

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية (يسارية)، فإن مواقع "ناحال" هي جزء من برنامج عسكري تتطوع فيه مجموعات من الشباب الإسرائيليين بشكل جماعي، ثم يتحولون إلى مجتمعات مدنية.