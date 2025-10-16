شهد ريف محافظة القنيطرة، جنوبي سورية، اليوم الخميس، سلسلة توغلات جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات الشعبية على محاولات الاحتلال لفرض وجوده الإنساني والعسكري في المنطقة الحدودية.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن أربع دوريات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت، صباح اليوم، في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة الشمالي والأوسط والجنوبي، تخللها نصب حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش استهدفت المدنيين والمارة.

ووفقاً للمصادر، فقد دخلت دورية إسرائيلية مؤلفة من سبع سيارات دفع رباعي إلى قرية أوفانيا في الريف الشمالي، حيث فتشت قوات الاحتلال محطة وقود في القرية، قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة الحميدية التي أقامها الاحتلال عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.

وفي الريف الأوسط، توغلت قوة أخرى من خمس سيارات نحو تل كروم، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف، قبل أن تعود إلى مواقعها العسكرية.

كذلك دخلت ثلاث سيارات مصفحة إسرائيلية إلى بلدة عين البيضة، وتمركزت عند المفرق الرئيسي في البلدة لفترة قصيرة، فيما اقتحمت قوة رابعة بلدة رويحينة مستخدمة عشر سيارات عسكرية، ونصبت حاجزاً مؤقتاً هناك قبل انسحابها.

وبالتوازي مع هذه التحركات الميدانية، أقدم أهالي قرية عين القاضي في الريف الجنوبي على إحراق مساعدات إنسانية وزعها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعض سكان القرية صباح اليوم، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بمحاولات الاحتلال لـ"شراء الولاءات" تحت غطاء العمل الإنساني.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في وتيرة التوغلات الإسرائيلية داخل أرياف درعا والقنيطرة، إذ تسجّل المنطقة بشكل شبه يومي عمليات توغل محدودة يرافقها تفتيش واعتقال للمزارعين، وجرف مساحات من الأراضي الزراعية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء الجنوب السوري.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية عن محاولة جديدة نفذتها، صباح اليوم، ثلاث عائلات من مجموعة تُعرف باسم "حلوتسي الباشان" (رواد الباشان) لعبور الحدود من هضبة الجولان المحتل إلى الجانب السوري، بهدف إقامة مستوطنة جديدة، وذلك تحت غطاء مسيرة شارك فيها المئات قرب السياج الحدودي.

وأوضحت المصادر العبرية أن قوات الاحتلال منعت العائلات من اجتياز الحدود وأعادت المشاركين في المسيرة إلى داخل الجولان المحتل، ولا سيما أن هذه هي الحادثة الثانية من نوعها منذ مطلع العام، بعد محاولة مماثلة لوضع الحجر الأساس لمستوطنة جديدة في ريف القنيطرة قبل أشهر.

ويأتي تصاعد النشاط الإسرائيلي في الجنوب السوري في ظل تنامي الوجود العسكري للاحتلال داخل المناطق الحدودية المحاذية للجولان المحتل، بعد سقوط نظام بشار الأسد، والتدخل المباشر في شؤون القرى الحدودية.