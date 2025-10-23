توغلات إسرائيلية في عدة مناطق بمحافظة القنيطرة جنوبي سورية

توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس في عدة مناطق بمحافظة القنيطرة جنوبي سورية، تزامناً مع تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية في سماء المحافظة. وأشار الإعلامي فادي الأصمعي لـ"العربي الجديد" إلى أن القوة الإسرائيلية توغلت اليوم في كل من قرى الرزانية وصيدا الحانوت وتل كودنا، وصولاً إلى طريق الرفيد والعشة، قادمة من تل الجلع الذي تحتله، حيث توقفت الدورية في حي الرفيد الجنوبي.

ولفت الأصمعي إلى أن التوغلات شبه اليومية تحدث داخل المناطق المتاخمة لخط التماس مع محافظة القنيطرة، الأمر الذي يهدد الاستقرار الأمني والتماسك الاجتماعي في القرى والبلدات المتاخمة للجولان المحتل.

وقصفت قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة بريف درعا الغربي أطراف بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك، وفق ما أكدت مؤسسة جولان الإعلامية، وأطلقت أيضاً قذائف مدفعية من قاعدة "تل أحمر غربي" قرب بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، في إطار مناورات داخل الجولان المحتل.

القبض على قيادي في تنظيم "داعش"

من جهة أخرى، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الخميس، القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" في عملية تمت بالتنسيق ما بين فرقة العمليات الخاصة فيها والتحالف الدولي، وذلك في بلدة مسكنة شرق مدينة حلب، أمس الأربعاء.

وقالت "قسد" في بيان إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة لتحركات المدعو أحمد خلف الحسين المنحدر من بلدة مسكنة، حيث دهم عناصر "قسد" المكان وألقوا القبض عليه من دون إصابات، مبينة أنه كان يتزعم خلية تنشط في تأمين معدات ومواد تستخدم في تصنيع المفخخات بهدف استخدامها في هجمات تنفذ ضد المدنيين وعناصرها. وأوضحت "قسد" في بيانها أنها نفذت عدة عمليات الشهر الجاري أسفرت عن تفكيك خلايا إرهابية وألقت القبض على العديد من عناصر التنظيم ومتزعميه.