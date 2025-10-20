توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة لمضايقة السكان

- توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة جنوب سورية، حيث أقامت حواجز مؤقتة دون اعتقالات، واستمرت في تجريف الأراضي في محمية جباتا الخشب، مما أدى إلى اقتلاع أكثر من 100 دونم من الأشجار. - تكثف قوات الاحتلال عمليات التوغل وإقامة الحواجز، مما يدفع السكان للنزوح، حيث تراجع عدد العائلات في قريتي بريقة وبئر عجم إلى 60 عائلة فقط بسبب التوغلات المتكررة. - كانت القريتان مقصدًا للزوار ومركزًا للنشاط التجاري والاجتماعي، لكن الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة قلصت هذه الأنشطة وأجبرت الشباب على الهجرة.

توغلت قوات إسرائيلية الليلة الماضية في منطقتين بريف القنيطرة جنوب سورية، فيما تواصل جرافات الاحتلال تجريف الأراضي في منطقة جباتا الخشب في الريف الشمالي للمحافظة. وذكر الناشط محمد أبو حشيش لـ"العربي الجديد" أن قوّة إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات ذات دفع رباعي توغلت الليلة الماضية في قرية الصمدانية الشرقية بريف المحافظة، فيما توغلت قوة أخرى في الوقت نفسه في قرية رسم الحلبي بريف القنيطرة، وأقامت حاجزًا مؤقتًا فيها، دون تسجيل أية حالات اعتقال.

وكانت قوات الاحتلال توغلت في اليومين الماضيين في مناطق عدة في محافظة القنيطرة وأقامت حواجز لتفتيش المارة، بينما تواصل تجريف محمية جباتا الخشب الطبيعية، وذلك استكمالاً لأعمال تجريف كانت تقوم بها في الأيام الأخيرة في هذه المنطقة. والتقط ناشطون مقاطع مصورة لجرافات الاحتلال وهي تقوم باقتلاع الأشجار في المحمية، حيث زادت المساحة التي تم تجريفها عن 100 دونم تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.

ويقول الناشطون إن قوات الاحتلال تكثف من عمليات التوغل وإقامة الحواجز ومضايقة السكان بهدف دفعهم إلى النزوح عن مناطقهم. وفي السياق، قال سيف الدين جاويش، مختار قريتي بريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة جنوبي البلاد، إن عدد العائلات التي تقطن القريتين تراجع إلى نحو 60 عائلة فقط، وذلك على خلفية توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة في القريتين منذ سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، ما دفع بعشرات العائلات إلى مغادرتهما، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضاف جاويش في حديث لوكالة "الأناضول" قبل أيام أن القريتين الواقعتين على بعد ثلاثة كلم من الخط الفاصل لوقف إطلاق في جنوب سورية مع الجولان المحتل، تعبرهما قوات الاحتلال يوميا وفي بعض الأحيان تدخل المنازل، فضلًا عن احتجاز أشخاصًا لفترات متقطعة.

وأوضح أن القريتين كانتا تعدان مقصدًا للزوار القادمين من عدة مناطق، بما في ذلك دمشق ودرعا، إضافة إلى الحركتين التجارية والاجتماعية النشطة في المنطقة، مبيّنا أن توغلات جيش الاحتلال المتكررة في المنطقة تسبّبت بتقليص هذه الأنشطة، في الوقت الذي غادر معظم الشباب إلى المدن الكبرى أو خارج البلاد بفعل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية.