توغلات إسرائيلية في القنيطرة ودرعا وتحليق مكثف للطيران الحربي

- شهد الجنوب السوري تصعيداً ميدانياً جديداً مع توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرياف القنيطرة ودرعا، مصحوباً بتحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في عدة محافظات. - توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، وانتشرت دوريات في قريتي عابدين والعارضة بمنطقة حوض اليرموك، مع تحليق طائرات مسيّرة فوق المنطقة. - تتكرر عمليات التوغل الإسرائيلية في الجنوب السوري، خاصة في القنيطرة ودرعا، مع اعتقالات وتجريف للأراضي الزراعية، مما يزيد من التوتر في المنطقة.

شهد الجنوب السوري، اليوم الجمعة، تصعيداً ميدانياً جديداً تمثل في عمليات توغل نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرياف القنيطرة ودرعا، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع في أجواء عدة محافظات سورية.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت صباحا في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، حيث رُصدت عدة آليات عسكرية ترافقها جرافة، وتمركزت شرقي التلة عند المدخل الذي كان يضم في وقت سابق نقطة حراسة تابعة لجيش النظام السوري.

وفي وقت مبكر من فجر الجمعة، توغلت دورية إسرائيلية في قريتي عابدين والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف داخل الأحياء السكنية، في وقت شهدت فيه أجواء المنطقة في أثناء العملية تحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق حوض اليرموك وصولاً إلى الريف الشمالي من محافظة درعا.

وبالتوازي مع هذه التطورات الميدانية، سجلت أجواء الجنوب السوري، إضافة إلى محافظتي حمص وحماة وسط البلاد، تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الإسرائيلية منذ ساعات الصباح، إلى جانب طائرات استطلاع جابت الأجواء.

وتأتي هذه التحركات بعد يومين من عملية توغل مماثلة نفذتها قوة إسرائيلية، صباح الأربعاء الفائت، داخل قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة، أعقبها توغل آخر في اليوم نفسه بعدد من سيارات الدفع الرباعي عند مفرق الصمدانية الشرقية في الريف ذاته. ويشهد الجنوب السوري، ولا سيما محافظتا القنيطرة ودرعا، عمليات توغل إسرائيلية بشكل شبه يومي، تترافق مع اعتقالات تطاول مدنيين بينهم مزارعون ورعاة أغنام، فضلاً عن عمليات تجريف للأراضي الزراعية.