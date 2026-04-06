توغلات إسرائيلية جنوبي سورية واغتيال عنصر أمن في دير الزور

- شهدت سورية تطورات أمنية متزامنة، حيث توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة ونصبت حواجز مؤقتة، واستهدفت تل الأحمر الشرقي بقذيفة مدفعية دون إصابات، مع انسحاب لاحق للقوات. - في دير الزور، قُتل عنصر من حرس المنشآت النفطية برصاص مجهولين، وسط تزايد عمليات الاغتيال التي تستهدف عناصر أمنية وعسكرية. - في حمص، ألقت السلطات القبض على عصابة مخدرات بعد اشتباك مسلح، وضبطت كميات من المواد المخدرة، بينما شددت الإجراءات الأمنية في مخيم الهول بالحسكة.

شهدت مناطق متفرقة من سورية، اليوم الاثنين، تطورات أمنية وعسكرية متزامنة، تمثلت في توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة، وعمليات اغتيال شرقي دير الزور، وتشديد الإجراءات الأمنية في مخيم الهول بالحسكة، إلى جانب عملية أمنية ضد تجار مخدرات في ريف حمص.

وأفادت وكالة "سانا" بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت بعدة آليات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، إذ نصبت حاجزاً عند مدخل القرية، بالتزامن مع توغل قوة أخرى في قرية العجرف ونصبها حاجزاً مؤقتاً وتفتيش المارة قبل الانسحاب دون تسجيل حالات اعتقال.

كما استهدفت قوات الاحتلال تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بقذيفة مدفعية مصدرها الجولان المحتل، من دون تسجيل إصابات. وفي وقت سابق، توغلت قوة إسرائيلية أيضاً في المنطقة الواقعة بين قريتَي رويحينة وزبيدة الغربية، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بينهما قبل أن تنسحب لاحقاً.

مقتل عنصر أمن شرقي دير الزور

وفي شرقي البلاد، قُتل عنصر من حرس المنشآت النفطية برصاص مجهولين في مدينة الشعفة شرقي دير الزور. وقال الناشط الإعلامي إبراهيم الحسن إنّ مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار عليه قرب محال "الخميس"، ما أدى إلى مقتله على الفور، مشيراً إلى أن الضحية يعمل حارساً على أحد آبار النفط في منطقة الجزيرة. وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار عمليات الاغتيال التي تستهدف عناصر أمنية وعسكرية عبر هجمات سريعة ينفذها مسلحون مجهولون.

وفي الحسكة، أعلنت الإدارة الجديدة للأمن الداخلي في مخيّم الهول اعتبار المخيم ومحيطه منطقة عسكرية مغلقة كلياً، مع فرض حظر تام على الاقتراب أو الدخول إليه تحت أي ظرف، محذرة من أن مخالفة التعليمات ستعرّض أصحابها لإجراءات صارمة قد تصل إلى التوقيف والإحالة إلى القضاء.

القبض على عصابة مخدرات في حمص

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص أن فرع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية الأمن في مدينة تلكلخ، ألقى القبض على عصابة متورطة في تجارة وترويج المخدرات، بما في ذلك مادة "الكريستال"، بعد عملية رصد ومتابعة في منطقة حديدة بريف تلكلخ، وأوضحت أن العملية شهدت اشتباكاً مسلحاً أسفر عن إصابة أحد أفراد العصابة، قبل إلقاء القبض عليهم وضبط كميات من المواد المخدرة بحوزتهم.