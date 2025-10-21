توغلات إسرائيلية جديدة في الجنوب السوري تزامناً مع تدريبات عسكرية

حسام رستم

21 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 13:45 (توقيت القدس)
تحرك عسكري إسرائيلي قرب القنيطرة، 19 ديسمبر 2024 (الأناضول)
- شهد الجنوب السوري، تحديداً القنيطرة ودرعا، توغلات إسرائيلية جديدة، حيث داهمت قوات الاحتلال بلدات رويحينة وجباتا الخشب وبريقة، واعتقلت شاباً واحتجزت حافلة مدنية لساعات.
- تزامنت التوغلات مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي، بينما اقتحمت ناقلتا جند إسرائيليتان قرية معرية في ريف درعا الغربي، مما أثار قلق الأهالي من تصعيد ميداني جديد.
- أعلنت وسائل إعلام عبرية عن تدريبات عسكرية واسعة لجيش الاحتلال في الجليل والجولان، مما يزيد من التوتر على الحدود مع لبنان وسوريا.

شهدت مناطق الجنوب السوري، وتحديداً محافظتي القنيطرة ودرعا، صباح اليوم الثلاثاء، تحليقاً لطائرات حربية إسرائيلية وذلك بالتزامن مع توغلات جديدة لقوات الاحتلال في المنطقة. وقال الناشط الإعلامي في درعا محمد الحوراني لـ"العربي الجديد"، إن قوة للاحتلال داهمت بلدة رويحينة في ريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت منزلين، دون تسجيل أي حالات اعتقال. كما توغلت قوات الاحتلال في قرية جباتا الخشب ونصبت حواجز مؤقتة وفتشت سيارات المارة، واعتقلت شاباً واحتجزت حافلة مدنية لساعات، قبل أن تفرج عنهما لاحقاً. 

وفي قرية بريقة توغلت دورية مؤلفة من سيارتين من نوع دفع رباعي ونصبت حاجزاً في البلدة، وبدأت بتفتيش المارة والمدنيين، وفق الناشط. وفي ريف درعا الغربي، اقتحمت ناقلتا جند إسرائيليتان قرية معرية وقطعتا الطريق الرئيس لتفتيش المارة. وتزامنت هذه التوغلات مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاع الإسرائيلي في الجنوب السوري. وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن تدريبات عسكرية واسعة يجريها جيش الاحتلال في منطقتي الجليل والجولان، على طول الحدود مع لبنان وسورية.

آلية للاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، 11 يونيو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

جيش الاحتلال يفتش حافلة في ريف القنيطرة ويختطف سورياً

وكانت قوات إسرائيلية قد توغلت يوم أمس الاثنين في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، فيما توغلت قوة أخرى في الوقت نفسه في قرية رسم الحلبي بريف المحافظة. وخلال الأيام الأخيرة باتت التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في الجنوب أكثر تكراراً، وتترافق مع عمليات اختطاف مواطنين وجرف للأراضي الزراعية على طول الشريط الحدودي، الأمر الذي يزيد حالة الاستياء بين الأهالي الذين يعبّرون عن خشيتهم من تصعيدٍ ميداني جديد في المنطقة التي تشهد منذ شهور نشاطاً عسكرياً متزايداً لقوات الاحتلال.

