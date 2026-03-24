- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا، حيث نصبت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً قبل انسحابها، مما أثار توتراً بين الأهالي. - شهدت المنطقة توغلات إسرائيلية متكررة، بما في ذلك اعتقالات مؤقتة وضربات جوية تستهدف مواقع مرتبطة بإيران، مما يثير قلق السكان المحليين. - تبرر إسرائيل هذه التحركات بضرورات أمنية لمنع تموضع قوى معادية قرب الجولان المحتل، بينما يعتبرها السكان انتهاكاً للسيادة السورية.

توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سورية، ونصبت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً على الطريق الواصل بين بلدة جباثا الخشب وقرية أوفانيا، قبل أن تنسحب لاحقاً من المنطقة. وقال الناشط نور الحسن، وهو من أهالي المنطقة، لـ"العربي الجديد"، إن أربع آليات عسكرية إسرائيلية دخلت إلى محيط قرية عين البيضا، حيث أقامت الحاجزاً عند مدخل منطقة الكسّارات، بقيت بعض الوقت في المكان، قبل أن تغادر.

وأضاف الحسن أن خمس آليات عسكرية أخرى جالت في محيط قرية أوفانيا والطرق الزراعية القريبة منها، وسط حالة توتر بين الأهالي، قبل أن تنسحب جميعها باتجاه مواقعها داخل الجولان المحتل. وأفاد بأن هذا التوغّل يأتي بعد حادثة مماثلة أمس الاثنين، حين دخلت دورية إسرائيلية من نحو 30 جندياً وعربة عسكرية إلى محيط سدّي رويحينة والمنطرة في ريف القنيطرة، حيث احتجزت خمسة شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة، من دون معرفة أسباب اعتقالهم، قبل أن تطلق سراحهم بعد عدة ساعات.

وسبق أن نفذت دوريات إسرائيلية قبل نحو عشرة أيام توغلاً داخل قرية معريا في ريف درعا الغربي، في إطار تحرّكات عسكرية متكررة تشهدها المنطقة. وتشهد مناطق جنوب سورية، ولا سيما ريفي القنيطرة ودرعا، توغلات إسرائيلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، تتضمن دوريات عسكرية داخل الأراضي السورية أو عمليات اعتقال محدودة، إضافة إلى تنفيذ ضربات جوية تستهدف مواقع تقول إسرائيل إنها مرتبطة بإيران أو مجموعات موالية لها.

وغالباً ما تبرر إسرائيل هذه التحرّكات بضرورات أمنية، ومنع تموضع قوى معادية قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل، في حين يرى سكان محليون أن تلك التوغلات تشكّل انتهاكاً متكرّراً للسيادة السورية، وتثير حالة من القلق بين الأهالي في القرى الحدودية.