توسيع الاستعمار الاستيطاني في القدس: بناء 2,780 وحدة بمستوطنة "آدم"

- أعلنت محافظة القدس أن توسيع مستوطنة "آدم" شمالي القدس يأتي ضمن تصعيد خطير لسياسات الاستعمار الاستيطاني، حيث تم تخصيص 120 مليون شيكل لبناء 2,780 وحدة استيطانية جديدة وربطها بشبكات بنى تحتية حصرية للمستوطنين. - المخطط الاستعماري يشمل اعتداءات ممنهجة على الفلسطينيين، خاصة في تجمع معازي جبع، بهدف تهجيرهم قسريًا وتوسيع المستوطنات، مع حرمان الفلسطينيين من حقوق البناء والتوسع الطبيعي. - هذه المشاريع التوسعية تهدف لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للقدس، وتفصلها عن محيطها الفلسطيني، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويقوض فرص السلام العادل.

اعتبرت محافظة القدس اليوم الأربعاء، أن إعلان ما تُسمى وزارة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية توسّع استعماري لتوسيع مستوطنة "آدم" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمالي القدس المحتلة، يأتي في سياق تصعيد خطير لسياسات الاستعمار الاستيطاني، وفرض الوقائع بالقوة، وتسريع تهويد الأرض والإنسان في محيط المدينة المقدسة.

وأوضحت المحافظة، في بيان صباح اليوم، أن الاتفاقية تتضمن رصد نحو 120 مليون شيكل (عملة إسرائيلية) في مشاريع إحلالية، تهدف إلى إقامة ما يقارب 2,780 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب تنفيذ أعمال استيطانية واسعة تشمل شق طرق استيطانية، وربط المستوطنة بشبكات بنى تحتية مخصصة حصريًا لخدمة المستوطنين، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية ويُكرّس الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المحافظة أن هذا المخطط الاستعماري لا ينفصل عن الاعتداءات الممنهجة والمتصاعدة التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في المناطق المحيطة، ولا سيما في تجمع معازي جبع، حيث تتكثف اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في محاولة واضحة لدفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل القسري، وإفراغ الأرض تمهيدًا لتوسيع المستوطنات وزيادة تدفق المستوطنين في شمال القدس المحتلة وشرقها.

وبيّنت المحافظة أن تفاصيل الخطة تشير إلى أن المرحلة الأولى شملت بالفعل تسويق نحو 500 وحدة استيطانية، فيما ستتواصل عمليات التوسع على مراحل متعددة، تشمل توسيع شبكات المياه والصرف الصحي، وبناء مرافق استيطانية مغلقة، من بينها مجمعات رياضية وحدائق ومناطق ترفيه، أُقيمت فوق أراضٍ فلسطينية مصادرة، وبميزانيات إضافية تُقدّر بعشرات ملايين الشواقل، في وقت يُحرم فيه المواطنون الفلسطينيون أبسط حقوق البناء والتوسع الطبيعي.

وشددت محافظة القدس على أن هذه المشاريع التوسعية العنصرية تندرج ضمن سياسة إسرائيلية شاملة تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة، عبر التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، والحيلولة دون أي تواصل جغرافي بينها وبين المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، من خلال إنشاء بنية تحتية استيطانية لعزل البلدات الفلسطينية بعضها عن بعض.

وأكدت المحافظة أن هذه المخططات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الاستيطان غير شرعي، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدمًا في سياسات الضم الزاحف والتطهير الديمغرافي، ويقوّض أي فرصة لتحقيق سلام عادل قائم على إنهاء الاحتلال واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.