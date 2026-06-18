- التوسع الإسرائيلي في الأراضي العربية: منذ أكتوبر 2023، وسعت إسرائيل سيطرتها العسكرية على 1000 كيلومتر مربع من غزة ولبنان وسورية، مما أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص وتدمير مناطق واسعة. - الوضع في لبنان وغزة: احتلت إسرائيل 608 كيلومترات مربعة في لبنان بعد حروب مع حزب الله، مما أجبر 1.2 مليون لبناني على النزوح. في غزة، سيطرت على أكثر من 60% من القطاع، مما زاد من تفاقم الأوضاع الإنسانية. - التوترات في سورية والضفة الغربية: استغلت إسرائيل سقوط الأسد لنقل قواتها إلى الجولان، واستمرت في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

على مدى فترة العامين والنصف الماضية، سيطرت دولة الاحتلال الإسرائيلي على مساحات شاسعة من غزة ولبنان وسورية، ما يمثل أكبر توسع عسكري لها منذ عقود. وتبلغ مساحة هذه الأراضي، التي تفوق مساحة العديد من المدن الكبرى، نحو 1000 كيلومتر مربع (386 ميلاً مربعاً)، وقد صرّحت إسرائيل بأنها تعتزم البقاء فيها إلى أجل غير مسمى. وبدأت عمليات الاستيلاء على الأراضي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم سيطرت لاحقاً على أجزاء من لبنان وسورية.

وفي غزة ولبنان، أدت عمليات الاستيلاء الإسرائيلية على الأراضي وتحذيرات الإخلاء إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وهدمت القوات الإسرائيلية بلدات وأحياء، ما أدى إلى خلق مناطق واسعة خالية من السكان. ومنذ 1948، غيرت إسرائيل حدودها عبر الحروب والضم ووقف إطلاق النار واتفاقيات السلام.

وفي ما يلي نظرة معمقة على التوسعات الإسرائيلية:

لبنان

خاضت إسرائيل وحزب الله حروباً عديدة منذ تشكيل الحزب عام 1982. واحتلت إسرائيل جزءاً كبيراً من جنوب لبنان بين عامي 1982 و2000، مُدعيةً أن ذلك ضروري لحماية المستوطنات الإسرائيلية الشمالية. وبعد انسحاب إسرائيل عام 2000، رسمت الأمم المتحدة حدوداً بين البلدين.

وانتهى عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله بوقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وانهارت تلك الهدنة في مارس/ آذار، بعد أيام من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وعقب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شنّها حزب الله، بدأت إسرائيل غزواً برياً للبنان.

وعندما توقف القتال في إبريل/ نيسان، أعلنت إسرائيل أن جيشها سيحتل منطقة بعمق يصل إلى 10 كيلومترات. وتسيطر إسرائيل حالياً على 608 كيلومترات مربعة في لبنان، وفقاً لخبراء مركز كارنيغي للشرق الأوسط. وأجبرت تحذيرات الإخلاء نحو 1.2 مليون لبناني على النزوح، وحذّرت إسرائيل المدنيين من العودة.

تقارير عربية جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.. معارك صعبة وإصابات بالجملة

غزة

عندما دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، سحبت إسرائيل قواتها إلى منطقة محددة بما يُسمى "الخط الأصفر"، ما منحها السيطرة على ما يزيد قليلاً عن نصف القطاع. وقد جرفت القوات الإسرائيلية مساحات شاسعة من القطاع، وأصبحت المنطقة، التي تضم معظم الأراضي الزراعية في غزة، غير قابلة لوصول الفلسطينيين إليها.

ومع تعثر عملية وقف إطلاق النار، حرّكت إسرائيل منذ ذلك الحين الخط غرباً، ووسعت سيطرتها لتشمل أكثر من 60% من غزة، أي ما يعادل 194 كيلومتراً مربعاً (75 ميلاً مربعاً)، وفقاً لمنظمة "جيشا" الحقوقية. وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن السيطرة الإسرائيلية على غزة سترتفع إلى 70%.

سورية

استولت إسرائيل على مرتفعات الجولان من سورية خلال حرب 1967، ثم ضمتها لاحقاً، في خطوة لم تحظَ باعتراف واسع من المجتمع الدولي. بعد حرب 1973، أنشأت الأمم المتحدة منطقة عازلة في جنوب سورية على حدود مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل، وتتولى قوات تابعة للأمم المتحدة قوامها نحو 1100 جندي حراستها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، وبعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد المفاجئ، نقلت إسرائيل قواتها إلى المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة، معللة ذلك بخشيتها من احتمال شنّ فصائل المعارضة السورية هجمات على إسرائيل، كما سعت إلى عرقلة قدرة إيران على تهريب الأسلحة عبر سورية إلى مقاتلي حزب الله في لبنان. ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع إسرائيل إلى الانسحاب من المنطقة التي تقول الأمم المتحدة إن مساحتها تبلغ 235 كيلومتراً مربعاً.

تقارير عربية قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف درعا الغربي وتداهم منزلاً

الضفة الغربية

منذ احتلالها الضفة الغربية في حرب 1967، شيدت إسرائيل ما يزيد عن مائة مستوطنة في الأراضي المحتلة. ووفقاً لمنظمة "السلام الآن"، وافقت الحكومة على بناء 47 مستوطنة جديدة، وقننت أو وسّعت 55 مستوطنة قائمة منذ عام 2022 فقط. وبعد اندلاع الحرب في غزة، وسّعت إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، ما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم.

(أسوشييتد برس)