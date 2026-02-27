تورك يحذّر من تصعيد إقليمي ويعرب عن قلقه إزاء أوضاع إيران

- عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه من تصعيد عسكري محتمل في الشرق الأوسط بسبب التهديدات الأميركية ضد إيران، مشددًا على أهمية الحوار العقلاني لتجنب التأثير السلبي على المدنيين. - أشار تورك إلى الوضع المتقلب في إيران بعد الاحتجاجات الأخيرة، مع استمرار القمع واعتقال الآلاف، ووجود تقارير عن أحكام إعدام بحق محتجين، داعيًا لتحقيقات مستقلة وضمان محاكمات عادلة. - كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري قرب إيران، مما يشير إلى احتمال حملة عسكرية دون غزو بري، وسط محاولات دبلوماسية لتجنب الحرب.

عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، عن "قلقه البالغ" من خطر حدوث تصعيد عسكري في الشرق الأوسط في ظل التهديدات الأميركية المتكررة بتنفيذ ضربات على إيران. وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "أشعر بقلق بالغ من إمكانية حدوث تصعيد عسكري إقليمي وتأثيره على المدنيين، وآمل بأن تسود لغة العقل".

وسلّط تورك الضوء أيضاً على الوضع داخل إيران بعد الاحتجاجات الأخيرة التي عمّت البلاد وشهدت مقتل الآلاف، بحسب منظمات حقوقية. وقال إن "الوضع في إيران ما زال متقلّباً" بعد الحملة الأمنية، مشيراً إلى أن "الأيام الأخيرة شهدت موجة احتجاجات جديدة في الجامعات، ما يوضح أن شكاوى رئيسية ما زالت قائمة". وأضاف أن هناك "تقارير متواصلة عن القمع بما في ذلك عمليات توقيف وضغوط على الدوائر الأكاديمية"، مشيراً إلى أن "الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين".

كما أعرب عن صدمته حيال "تقارير تفيد بأن ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، حُكم عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات". وتابع: "هناك 30 غيرهم تفيد تقارير بأنهم يواجهون خطر الحكم نفسه. أدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة مع ضمانات بمحاكمات عادلة ووقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام".

وجاءت تصريحاته عقب جولة مباحثات جديدة بين إيران والولايات المتحدة عُقدت في جنيف، واعتُبرت محاولة أخيرة لتجنّب اندلاع حرب بين البلدين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمهل طهران الأسبوع الماضي 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق، فيما تواصل الولايات المتحدة أكبر عملية حشد عسكري في المنطقة منذ عقود.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، بناء على تتبع صور الأقمار الصناعية والرحلات الجوية، أن الجيش الأميركي عزز وجوده بالقرب من إيران بشكل سريع، من خلال نقل 150 طائرة إلى قواعد في أوروبا والمنطقة منذ انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران من دون تحقيق أي تقدم في 17 فبراير/ شباط. ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن عملية الانتشار الأميركي تجاوزت الحشد العسكري الذي شُوهد قبل الضربات الأميركية على إيران في يونيو/ حزيران من العام الماضي. وأشار الخبراء إلى أن هذه الحشود تُشير إلى حملة عسكرية قد تمتد لعدة أيام من دون غزو بري، بحسب ما تقول الصحيفة.

(فرانس برس، العربي الجديد)