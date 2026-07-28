- حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن بعض الممارسات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى "التدمير الشامل" للمنازل المدنية واستهداف العاملين في القطاعين الطبي والإعلامي. - دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، معتبراً أنها تمثل خرقاً للقانون الدولي وتهدد الالتزامات القائمة في الجنوب، مشيراً إلى استهداف المواقع الدينية والتراثية. - بدأت بعثة تقييم مستقلة بجمع الأدلة حول الانتهاكات المحتملة، وأكد تورك ضرورة حماية المدنيين وضمان عودة النازحين بأمان.

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الاثنين، من أن بعض الممارسات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد ترقى إلى جرائم حرب، في ظل ما وصفه بـ"التدمير الشامل" للمنازل المدنية، فيما شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يستوجب تحركاً دولياً لوقفها، معتبراً أنها تمثل خرقاً للقانون الدولي، وتهدد الالتزامات القائمة في الجنوب.

وقال تورك إن حجم الدمار الذي طاول المدن والقرى في جنوب لبنان، إلى جانب استهداف العاملين في القطاعين الطبي والإعلامي، يثير مخاوف جدية بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع الممارسات الإسرائيلية التي أشار إليها فولكر تورك وقد ترقى إلى جرائم حرب؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها بعثة تقييم مستقلة ومحايدة لجمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المحتملة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووصف تورك ما جرى بأنه "تدمير شامل" للمنازل المدنية، معتبراً أن هذا النمط من الهدم يثير "علامات استفهام كبيرة" حول الامتثال للقانون الدولي، كما دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان. وأشار المسؤول الأممي إلى أنه التقى أحد سكان الجنوب الذي أخبره بأنه مُنع من دخول قريته بعد عودته إليها، وشاهد بنفسه حجم الدمار الذي لحق بها، مضيفاً أنه تواصل مع السلطات الإسرائيلية أملاً في إجراء زيارة مماثلة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لكنه لم يتلقَّ أي رد.

وكشف تورك أن بعثة تقييم مستقلة ومحايدة، جرى الاتفاق عليها مع الحكومة اللبنانية، بدأت بالفعل جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ الثاني من مارس/آذار، كما أعرب عن قلقه إزاء مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مؤكداً ضرورة أن تبقى حماية المدنيين أولوية في أي ترتيبات مقبلة.

من جانبه، أكد عون، خلال استقباله تورك، أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود "صيغة الإطار"، مشدداً على أن بيروت ملتزمة بتنفيذها، لكنها تخشى أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة إلى تقويض فعاليتها وتجاهل الدعم الدولي المطالب باحترامها. واعتبر عون أن استمرار إسرائيل في تدمير المنازل وتجريف القرى في المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان "يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية"، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد لهذه الممارسات، ومنع استمرار ما وصفه بـ"المخطط التدميري". كما اتهم إسرائيل باستهداف المواقع الدينية والتراثية، معتبراً أن ذلك يعكس "نوايا مبيتة ضد البشر والحجر"، مؤكداً أن "هذه المواقع لا تحمل طابعاً عسكرياً ولا تشهد وجوداً لمسلحين، ما يجعل استهدافها غير مبرر".

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الحرب الإسرائيلية "أعاقت تنفيذ مزيداً من الإصلاحات الداخلية"، لكنه شدد على أن "الحكومة ماضية في إقرار الإصلاحات المطلوبة باعتبارها حاجة وطنية"، فيما أكد تورك استمرار اهتمام الأمم المتحدة بمتابعة الاعتداءات الإسرائيلية، وإعداد تقرير مفصل بشأن الانتهاكات، مع مواصلة الدعم الدولي للبنان وتأمين المساعدات اللازمة له.

(رويترز، أسوشييتد برس)