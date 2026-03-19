توجيهات للجيش الإسرائيلي: احتلال مناطق إطلاق الصواريخ في لبنان

- تعتزم إسرائيل احتلال مناطق في لبنان تُطلق منها صواريخ مضادة للدروع، بهدف السيطرة على المناطق التي تشكل تهديداً على المستوطنات القريبة من الحدود، والتمسك بخط القرى الأول في جنوب لبنان كورقة مساومة. - ازدادت وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث يستهدف سلاح الجو بنى تحتية استراتيجية مثل جسور نهر الليطاني، بزعم استخدامها من قبل حزب الله لنقل مقاتلين ووسائل قتالية. - تجري إسرائيل حواراً غير مباشر مع الحكومة اللبنانية، بينما يناقش الكابينت مدى تعميق استهداف البنى التحتية، مع تنفيذ مناورة برية بعمق ستة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

يعتزم المستوى السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، توجيه الجيش لاحتلال أي منطقة في لبنان تُطلق منها صواريخ مضادة للدروع، حتى إشعار آخر. وأوضحت قناة "آي 24 نيوز" العبرية، التي أوردت التفاصيل مساء أمس الأربعاء، أن الفكرة هي الاستيلاء على كل المناطق التي تُشكّل تهديداً على السكان الإسرائيليين (في المستوطنات القريبة من الحدود التي تتعرض لإطلاق نار مباشر)، وفي كل الأحوال السيطرة على خط القرى الأول في جنوب لبنان، والتمسك به.

ونقلت عن مسؤول أمني رفيع لم تسمّه، قوله "تخيّلوا ذلك ورقة مساومة، حتى يأتوا لاستردادها وفق شروط إسرائيل". وأضاف أنه "لا يوجد أحد يمكن التفاوض معه في الجانب الآخر، ولا توجد طريقة تستطيع بها الحكومة اللبنانية تفكيك حزب الله، ولذلك فهذه هي الخطوة الأكثر فاعلية".

في غضون ذلك، ازدادت وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان، في إطار المواجهة مع حزب الله، وبدأ سلاح الجو باستهداف بنى تحتية استراتيجية في لبنان، بذريعة استخدامها من قبل حزب الله، منها جسور نهر الليطاني التي تربط جنوب لبنان ببقية البلاد. ويزعم الاحتلال أن الحزب يستخدم هذه الجسور للدفع بمقاتلين ووسائل قتالية، وباطون وحديد إلى الجبهة مقابل إسرائيل. إضافة إلى ذلك، يدّعي الجيش الإسرائيلي أن التنظيم يطلق صواريخ من مناطق محاذية لهذه الجسور.

التمسك بالأرض في لبنان "كما في جنين"

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) ناقش المواجهة مع حزب الله في لبنان، مساء أمس، لافتة إلى أن إسرائيل تجري حواراً غير مباشر مع الحكومة اللبنانية، ذلك أن بيروت معنيّة بإجراء مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، كما طالب لبنان إسرائيل تقليص الأضرار التي تُلحقها بالبنى التحتية المدنية والوطنية. وبحسب "كان"، فإن إسرائيل لا ترغب في هذه المرحلة في الاستجابة لطلب لبنان أو الدخول في حوار مباشر، فيما تُجرى نقاشات لدى المستوى السياسي، حول مدى تعميق استهداف البنى التحتية الوطنية للبنان.

وأردفت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينفّذ في الوقت الراهن مناورة برية بعمق ستة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، بمشاركة ست فرق، فيما نزح مئات الآلاف من سكان لبنان نحو شمال نهر الليطاني، والهدف في إسرائيل هو التمسك بالأرض "كما في مخيمات اللاجئين في منطقة جنين". وقال مسؤول كبير في جيش الاحتلال: "نحن نقوم بما كان ينبغي للجيش اللبناني القيام به ولم يفعل. سنبقى في المنطقة إلى أن يظهر طرف آخر يمنع حزب الله من إعادة السيطرة عليها".