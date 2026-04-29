- تعتزم وزارة الخارجية الأميركية إصدار جوازات سفر محدودة احتفاءً بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، تتضمن صورة الرئيس دونالد ترامب على الغلاف الداخلي، ليكون أول رئيس تُوضع صورته في جوازات السفر. - تأتي هذه الخطوة ضمن جهود ترامب وإدارته لوضع اسمه وصوره على المؤسسات الأميركية، حيث ستظهر صورته بجانب جورج واشنطن على بطاقات الحدائق الوطنية، وعلى المباني الفيدرالية، مع توقيعه على الدولار وعملة ذهبية تذكارية. - ستتوفر الجوازات الجديدة في واشنطن بدءًا من يوليو، دون تكلفة إضافية، وستظل متاحة حتى نفاد المخزون.

تعتزم وزارة الخارجية الأميركية طرح إصدارات "محدودة" من جوازات السفر الأميركية احتفاء بالذكرى السنوية 250 لاستقلال الولايات المتحدة، على أن تتضمن جوازات السفر صورة الرئيس دونالد ترامب بشكل بارز على الغلاف الداخلي، مما يعني أنه سيكون أول رئيس في التاريخ الأميركي توضع صورته في جوازات السفر .

ويعد وضع صورة ترامب على جوازات السفر أحدث مثال على مساعيه وأعضاء إدارته لوضع اسمه وصوره أو توقيعه على المؤسسات والهيئات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث توضع صورته جنباً إلى جنب مع وجه الرئيس جورج واشنطن أول الرؤساء على بطاقات الدخول إلى الحدائق الوطنية هذا العام، كما توضع صوره على المباني الفيدرالية والوزارات بالعاصمة واشنطن. ومن المقرر إضافة توقيعه على الدولار الأميركي، مع خطة لوضع صورته على عملة ذهبية تذكارية.

وستوضع صور ترامب على نص إعلان الاستقلال للولايات المتحدة عن الإمبراطورية البريطانية عام 1776، وطبقاً للصور الحصرية التي حصلت عليها شبكة فوكس نيوز ستكون الصورة محاطة بنص إعلان الاستقلال والعلم الأميركي إلى جانب توقيع الرئيس باللون الذهبي. كما ستوضع في لوحة أخرى اللوحة الشهيرة للآباء المؤسسين لحظة التوقيع على إعلان الاستقلال.

ومن المقرر إصدار هذه الجوازات خلال فصل الصيف هذا العام، باعتباره جزءاً من احتفالات إدارة ترامب بأميركا 250 عاماً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال "تزامناً مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى السنوية الـ 250 لاستقلال أميركا في يوليو/تموز، تستعد وزارة الخارجية لإصدار عدد محدود من جوازات السفر الأميركية ذات التصميم الخاص تخليداً لهذه المناسبة التاريخية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في الخارجية أن التصاميم الجديدة ستكون متاحة لأي مواطن يتقدم بطلب الحصول على جواز سفر بالتزامن مع بدء عملية الطرح، وأنها ستظل متاحة ما دامت المخزونات منها متوفرة، مضيفاً أن هذه الجوازات ستكون متاحة فقط في المكاتب بالعاصمة واشنطن متوقعاً بدء إتاحتها في يوليو المقبل. وأوضحت وزارة الخارجية أنه لن تكون هناك أي تكلفة إضافية للحصول على جوازات السفر التي تحمل صورة الرئيس ترامب، غير أنه ليس من الواضح عدد النسخ التي سيتم طرحها.