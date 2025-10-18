توثيق 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف إطلاق النار في غزة

- وثق مركز غزة لحقوق الإنسان 129 حادثة قصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى استشهاد 34 فلسطينياً وإصابة 122 آخرين، بما في ذلك استهداف مركبة مدنية لعائلة شعبان. - يعكس السلوك الإسرائيلي استخفافاً بحياة المدنيين واستمراراً في سياسة القتل، مع تجاهل للقانون الدولي الإنساني، حيث تواصل قوات الاحتلال استباحة المدنيين دون مبرر. - دعت حركة حماس إلى إلزام إسرائيل باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى خروقات الاحتلال المتواصلة التي تؤكد نواياه العدوانية.

أعلن مركز غزة لحقوق الانسان، اليوم السبت، توثيق 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 فلسطينياً وإصابة 122 آخرين. وقال المركز، في بيان، إن قوات الاحتلال استهدفت أمس الجمعة مركبة مدنية تقل أفراداً من عائلة شعبان في حي الزيتون مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 11 مدنياً بينهم سبعة أطفال وسيدتان.

وأضاف المركز أن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافاً سافراً بحياة المدنيين، وإصراراً على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني، أو لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال، واعتبر أن استهداف عائلة شعبان يفتقر للضرورة، وقوات الاحتلال تملك أدوات مراقبة وقادرة على تحديد أن هذه المركبة لم تكن تشكل أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين، الذين يتمركزون في منطقة بعيدة. ولفت إلى أن ما جرى يعكس نهج قوات الاحتلال في استباحة المدنيين والإصرار على استكمال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وشدد المركز على أن "حماية المدنيين لا يمكن أن تتحقق إلّا عبر وقف شامل ودائم للعدوان وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان إنصاف الضحايا".

وكان 11 فلسطينياً من عائلة واحدة استشهدوا في قصف إسرائيلي في أثناء عودتهم إلى منزلهم في حي الزيتون شرقي غزة، مساء أمس الجمعة، في حصيلة هي الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وعلى إثر ذلك، دعت حركة حماس الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء إلى "متابعة تجاوزات الاحتلال المجرم، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء شعبنا وتعريض حياتهم للخطر"، وذكرت أن المجزرة بحق عائلة أبو شعبان تأتي في سياق "خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أخيراً، إذ يواصل العدو الصهيوني تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا، في انتهاك صارخ لكلّ الالتزامات التي نصّ عليها الاتفاق، بما يؤكد نيّاته العدوانية".

وبموجب الخط المنصوص عليه في خطة ترامب

، يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 50% من مساحة القطاع. ويدور الحديث عن خط وهمي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال وتلك التي يُسمح للسكان الفلسطينيين بالتحرك فيها على امتداد القطاع. وبموجب المرحلة الأولى من خطة ترامب، انسحب جيش الاحتلال إلى ما وراء الخط منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وارتكب جيش الاحتلال عشرات الخروقات وقصف فلسطينيين بزعم تجاوز بعضهم الخط الأصفر منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.