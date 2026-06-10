- وثقت منظمة بتسيلم حادثة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة عائلة أبو هيكل في الخليل، مما أدى إلى مقتل الرضيع سام أبو هيكل وإصابة والديه، دون تقديم أي مساعدة من الجنود. - أظهر التوثيق المصور أن الجندي أطلق النار بينما كانت السيارة تبطئ استعداداً للتوقف، ولم تشكل أي خطر على الجنود، مما يبرز استباحة حياة الفلسطينيين تحت السيطرة الإسرائيلية. - انتقدت بتسيلم الحصانة الدولية لإسرائيل، مشيرة إلى تزايد حالات قتل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الأخيرة.

كشف توثيق جديد لحظات إطلاق جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة عائلة أبو هيكل في منطقة دوار الـ17 جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في الأيام الأخيرة، ما تسبب بقتل الرضيع سام فهد أبو هيكل، البالغ من العمر سبعة أشهر، وإصابة والديه بجراح. كما أظهر التوثيق المصور أن جنود الاحتلال لم يحاولوا تقديم المساعدة بعد إطلاق النار، رغم تأكدهم من أن المركبة كانت تقل عائلة.

ولفتت منظمة بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة)، التي عممت التوثيق، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إلى أنه يظهر لحظات إطلاق النار، كما يظهر بوضوح أن الجندي الإسرائيلي أطلق النار على السيارة بينما كان سائقها يبطئ سرعتها استعداداً للتوقف، وكانت بعيدة عن الجنود بحيث لم تشكل أي خطر عليهم.

وأوضحت المنظمة أنه في مقطع فيديو آخر حصلت عليه، يظهر فهد، والد سام، في اللحظات الأولى بعد إطلاق النار على ابنه، وهو يحمل طفله الرضيع ويحاول بيديه وقف النزيف من رأسه. كما تظهر في التوثيق أيضاً والدة الطفل، دانية، التي أُصيبت جراء النيران هي الأخرى، بينما كانت تحمل ابنها وهي ممددة في الشارع بجانب سيارة العائلة.

تقارير عربية في حضن والدته.. الاحتلال يقتل الرضيع سام أبو هيكل جنوبي الخليل

وقالت المديرة العامة لـ"بتسيلم"، يولي نوفاك: "خلال السنتين ونصف السنة الأخيرتين، قتلت إسرائيل عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية. الحصانة التي يوفرها المجتمع الدولي لإسرائيل قادت إلى وضع أصبحت فيه حياة الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية مستباحة تماماً، حتى حين يكون الطفل في عمر سبعة أشهر فقط".

وتابعت المنظمة موضحة ما حصل: "في يوم الجمعة الماضي، 5 يونيو/ حزيران، أطلق جندي إسرائيلي النار الحية نحو عائلة فلسطينية كانت عائدة من زيارة عائلية بينما كانت في سيارتها في حي تل رميدة في الخليل. حصل إطلاق النار بعد أن لاحظ رب العائلة، الذي كان يقود السيارة، وجود الجنود الواقفين على الشارع فأبطأ سرعتها استعداداً للتوقف. أصيب سام، الطفل الرضيع (7 أشهر)، الذي كان في تلك اللحظة بين ذراعي والدته في المقعد الخلفي، برصاصة في رأسه، وتم إقرار وفاته بعد ذلك بوقت قصير. كما أُصيب جراء النيران والد سام ووالدته، التي لا تزال ترقد في المستشفى لتلقي العلاج. بعد إطلاق النار، غادر الجندي الذي أطلق النار وجندي آخر كان برفقته المكان من دون تفتيش السيارة ومن دون تقديم أي إسعاف للطفل الرضيع الذي أُصيب إصابة حرجة أو لوالدته".