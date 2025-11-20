توتر متصاعد بين الصين واليابان: تايوان والجزر المتنازع عليها

- تصاعدت الأزمة بين الصين واليابان بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية حول تدخل عسكري محتمل في تايوان، مما أدى إلى تهديدات صينية باتخاذ إجراءات صارمة. - ردت الصين بتعليق استيراد المأكولات البحرية من اليابان ودعت مواطنيها لعدم السفر إليها، في خطوة تعكس التوترات الاقتصادية المتزايدة. - تتزامن الأزمة مع توترات تاريخية، حيث تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتزيد الولايات المتحدة من تعقيد الوضع بدعمها لتايوان بصفقات أسلحة.

تنزلق الأزمة بين الصين واليابان إلى مزيد من التوتر، من دون بروز أي معطيات تشي بوجود حل قريب لها، خصوصاً مع رفض رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حتى اليوم التراجع عن كلامها بأن طوكيو قد تتدخل عسكرياً في حال وقع أي هجوم على تايوان، مقابل تصعيد صيني سياسي واقتصادي، والتهديد بالمزيد من الإجراءات الصارمة. وفي جديد الأزمة، أعلنت الصين أمس الأربعاء أنه "لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات إضافية" إذا لم تتراجع اليابان عن "تصريحاتها الخاطئة" وتتخذ إجراءات ملموسة "لحماية الأساس السياسي" للعلاقات الثنائية. وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي أمس، إن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان "أضرّت بشكل جذري" بالأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية. وأضافت أنه إذا رفضت اليابان التراجع عن تصريحاتها واستمرت في "ارتكاب الأخطاء"، فستتخذ الصين إجراءات مضادة "صارمة وحازمة" وستتحمل اليابان العواقب.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية في طوكيو أمس أن الصين ستعلّق استيراد المأكولات البحرية من اليابان. ونقلت وسائل إعلام يابانية من بينها شبكة البث العامة "إن إتش كاي" عن مصادر حكومية لم تسمها الإعلان عن تعليق الصين استيراد المنتجات البحرية. وبلغت شحنات المأكولات البحرية إلى البر الصيني الرئيسي عام 2023، 15,6% من المجموع البالغ 390 مليار ين (2,5 مليار دولار) مقارنة مع 22,5% عام 2022. وكانت الصين قد استدعت الأسبوع الماضي السفير الياباني ودعت مواطنيها إلى عدم السفر إلى اليابان فيما دعت أولئك الذين يدرسون هناك إلى توخي الحذر. كما تأجل عرض فيلمين يابانيين على الأقل في الصين، بحسب الإعلام الرسمي.

حذرت الصين من إجراءات مضادة "صارمة وحازمة" إذا لم تتراجع اليابان

وكانت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" قد عنونت: "مناورة تاكايتشي التي تُهدد البقاء تدفع اليابان إلى مأزقٍ خطير"، قائلة إنه بجرّ مسألة تايوان إلى الإطار الأمني الياباني المتنازع عليه أصلاً، تعمد تاكايتشي إلى طمس الحدود بين السياسة الدفاعية والمغامرة العسكرية الصريحة، كما جاء في التعليق.

إزاء التصعيد الصيني، حثت اليابان مواطنيها في الصين على اتخاذ احتياطات السلامة مع استمرار تصاعد التوترات الدبلوماسية. وفي أول تحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة، أرسلت طوكيو المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية اليابانية، ماساكي كاناي، إلى بكين الاثنين الماضي، وأجرى مشاورات مع الجانب الصيني بشأن تصريحات تاكايتشي حول تايوان. والتقى ليو جين سونغ، المدير العام لإدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الصينية، بكاناي في وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء الماضي، وغادر كاناي والوفد المرافق له بدون الإعلان عن التوصل إلى أي تفاهمات.

إرث من الخلافات بين الصين واليابان

وفي تعليقه على أسباب الغضب الصيني، قال الباحث الصيني في الشؤون الدولية لي جون، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الأمر يتعلق ببروتوكولات سياسية ومواثيق متعارف عليها على المستوى الدولي في التعامل مع مسألة تايوان باعتبارها شأناً صينياً خالصاً، لذلك فإن إشارة رئيسة الوزراء اليابانية إلى أن بلادها قد تنشر قوات للتدخل إذا استخدم الجيش الصيني القوة العسكرية ضد تايوان، تمثّل خروجاً عن النص وتنكراً للبيان المشترك الصيني الياباني الموقّع في سبعينيات القرن الماضي، كما تعد هذه التصريحات انحرافاً غير مسبوق عما يُعرف بالغموض الاستراتيجي الذي اتّبعته طوكيو على مدار العقود الماضية في تعاملها مع هذا الملف.

لي جون: تنظر بكين إلى الأمر على أنه تجاوز للخطوط الحمراء بالنظر إلى أن تايوان مسألة غير قابلة للتفاوض

يذكر أنه عندما سُئل رئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا العام الماضي عن احتمال وجود خطة طارئة في تايوان، تجنّب إعطاء إجابة مباشرة، واكتفى بالقول إن الأمر يتطلب تقييماً شاملاً، وإن من الصعب التعميم. وحسب لي جون، تنظر بكين إلى الأمر على أنه تجاوز للخطوط الحمراء بالنظر إلى أن تايوان مسألة غير قابلة للتفاوض ومن غير المسموح للدول الأخرى التي لديها علاقات دبلوماسية مع الصين، إطلاق تصريحات غير مسؤولة قد تشجع القوى الانفصالية في الجزيرة على المضي قدماً في نهجهم المعاكس للتاريخ والجغرافيا السياسية.

يشار إلى أن بكين تعتبر تايوان جزءاً من الصين، ويمكن إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر. ولا تعترف معظم الدول، بما فيها اليابان والولايات المتحدة، بتايوان دولةً مستقلةً، لكن واشنطن تعارض أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة ذات الحكم الذاتي بالقوة، وتلتزم بتزويدها بالأسلحة.

في المقابل، رأى الباحث الزميل في جامعة آسيا (تايوان) جو فانغ، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التوتر الأخير بين الصين واليابان هو امتداد لعلاقات مضطربة بين البلدين ومثقلة بإرث الحرب والموروثات التاريخية، ولكن برزت الخلافات بصورة أوضح مع وصول تاكايتشي إلى سدة الحكم، وعندما حدث ذلك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالة تهنئة إلى أول امرأة تقود البلاد، على الرغم من أنه دأب على تهنئة رؤساء الوزراء الثلاثة السابقين في اليابان. وأضاف: حين التقى الزعيمان لمدة قصيرة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، كان اللقاء صدامياً مع تأكيد كل طرف على مطالبه، وبعد يوم واحد فقط، التقت تاكايتشي بمسؤولين تايوانيين، وهو الأمر الذي أغضب بكين.

جو فانغ: التوتر الأخير بين طوكيو وبكين امتداد لعلاقات مضطربة بين البلدين ومثقلة بإرث الحرب

مع ذلك، يبدو، حسب جو فانغ، أن الصين تبالغ في ردة الفعل، سواء على مستوى التصريحات أو الإجراءات العقابية التي تستخدم فيها مواردها البشرية الهائلة، من خلال منع السياح من السفر إلى اليابان وكذلك الدراسة، وهذا يؤثر على التبادلات الشعبية بين البلدين، وينذر بتطورات وتداعيات خطيرة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومن صور ذلك، تم بالفعل تأجيل منتدى بكين-طوكيو السنوي، المقرر عقده هذا الشهر في العاصمة الصينية، ويجمع المنتدى أكاديميين وممثلي أعمال ومسؤولين وغيرهم للمشاركة في حوار بنّاء. وأضاف جو فانغ: لا يجب أن نغفل أيضاً سياق التصريحات اليابانية، لأنها جاءت في أعقاب إعلان بكين يوم 25 أكتوبر يوماً لإحياء ذكرى تحرير تايوان من الاحتلال الياباني قبل 80 عاماً. وبالإضافة إلى ذلك، نظم الحزب الشيوعي الصيني فعاليات رفيعة المستوى في الأشهر السابقة لإحياء الذكرى الـ80 لانتصار الصين على اليابان في الحرب العالمية الثانية، وتوّجت بعرض عسكري ضخم في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، بحضور زعماء من عدة دول. وتابع: لك أن تتخيل كيف تابعت طوكيو كل هذه الفعاليات التي تُعد استفزازية، وفي المقابل تريد منها أن تلتزم الصمت أو التراجع عن تصريحات تعكس حجم العلاقة الودية والطبيعية بين اليابان وتايوان.

من جهته، توقع الباحث في مركز لونغ مارش للدراسات الاستراتيجية، المختص في شؤون بحر الصين الجنوبي، ما تشونغ، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تصعّد بكين من وتيرة الدوريات الروتينية التي تقوم بها قوات خفر السواحل الصينية بالقرب من الجزر المتنازع عليها بين بكين وطوكيو. وقال: من دون أدنى شك، سوف تستخدم الصين هذه الورقة أداة ضغط مع تصاعد حدة التوترات بسبب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية. ولفت إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، مرت تشكيلة من سفن خفر السواحل الصينية عبر مياه بحر الصين الشرقي المحيطة بجزر دياويو، والتي تطلق عليها اليابان اسم جزر سينكاكو. كما عبرت بعد يومين ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية، بما في ذلك مدمرة متطورة بالقرب من المياه الإقليمية اليابانية. وهذا يعكس، وفق ما تشونغ، تصميم بكين على ممارسة أقصى درجات الضغط على اليابان للتراجع عن "تصرفاتها غير المسؤولة".

وتعد دياويو مجموعة من الجزر غير المأهولة تقع في بحر الصين الشرقي، تُشكل نقطة خلاف رئيسية بين الصين واليابان، تبعد حوالي 170 كيلومتراً شمالي تايوان وحوالي 400 كيلومتر غربي أوكيناوا، فرضت اليابان سيطرتها عليها في عام 1972، ويتبع الأرخبيل إدارياً محافظة أوكيناوا اليابانية، فيما تطالب بكين بالسيادة على هذه الجزر وتستند في ذلك إلى خرائط تاريخية تُظهر سيطرتها عليها، وهو الأمر الذي ترفضه طوكيو.

يُذكر أن استطلاع رأي صدر العام الماضي في اليابان، أشار إلى أن المشاعر السلبية بين المواطنين الصينيين واليابانيين وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، حيث أبدى ما يقرب من 90% من المشاركين آراء غير مواتية تجاه جيرانهم. وفي العام الماضي، وقع هجومان كبيران استهدفا مواطنين يابانيين في الصين من بينهم طفل قُتل أمام مدرسته في مدينة شينزن جنوب البلاد، وفي هذا العام تعرّض العديد من السياح الصينيين لاعتداءات مماثلة في اليابان.

واشنطن بعيدة عن الأزمة

وفي حين تتعقّد الأزمة بين بكين وطوكيو، كان لافتاً عدم صدور أي موقف أميركي حتى عصر أمس الأربعاء حول هذا الملف، علماً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تشجع اليابان على زيادة الإنفاق الدفاعي، ومن المقرر أن تصوّت اليابان الشهر المقبل على أكبر ميزانية دفاع لها على الإطلاق، حيث تعهدت تاكايتشي بتحقيق هدف إنفاق بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذه الأزمة تأتي في وقت حاسم بمسار العلاقات الأميركية الصينية، فالبلدان في خضم مفاوضات تجارية بعد أشهر من الرسوم الجمركية المتبادلة، بينما أشار ترامب إلى أنه قد يزور بكين أوائل العام المقبل. وتوقع الخبير في الشؤون الصينية في جامعة هارفارد، رانا ميتر، في تصريح لصحيفة واشنطن بوست، أن يضغط الرئيس الصيني بقوة في قمة بكين من أجل تخفيض مستوى الدعم الأميركي لتايوان. وقال إن الغضب الصيني الموجّه إلى طوكيو ربما يكون جزءاً من هذا المسار، لأن "بكين تميل عموماً إلى تقديم مطالب متطرفة للغاية، وغالباً ما تصاغ بلغة قوية للغاية في وقت مبكر من المفاوضات".

رانا ميتر: الغضب الصيني الموجّه إلى طوكيو ربما يكون جزءاً من مسار الضغط الصيني على أميركا

في المقابل، قال نائب مدير مركز الدراسات اليابانية بجامعة فودان في شنغهاي وانغ غوانغتاو، لـ"واشنطن بوست"، إن تعليقات تاكايتشي تبدو محاولة "لجرّ الولايات المتحدة إلى المعركة"، إذ ستكون واشنطن ملزمة بموجب معاهدة بالدفاع عن اليابان في حال تعرض حليفتها لهجوم.

يشار إلى أن واشنطن أكدت بيع منظومة صواريخ دفاع جوي متطورة لتايوان بقيمة 700 مليون دولار تقريباً، في ثاني صفقة أسلحة أميركية لتايبيه خلال أسبوع. وكانت الولايات المتحدة ذكرت العام الماضي أن تايوان ستتسلم ثلاثة صواريخ دفاع جوي متوسطة المدى (ناسامز) ضمن صفقة أسلحة بملياري دولار. وهو سلاح جديد بالنسبة لتايوان، حيث لا يوجد في المنطقة الآن سوى أستراليا وإندونيسيا اللتين تشغلانه فقط. وقالت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) يوم الاثنين إن الشركة حصلت على عقد ثابت السعر لشراء وحدات "ناسامز"، وتشير تقديرات إلى أن العمل سيكتمل في فبراير/شباط 2031. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي بيع طائرات مقاتلة وقطع غيار طائرات أخرى لتايوان مقابل 330 مليون دولار، في أول صفقة من نوعها منذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.