توتر في الكاريبي... كولومبيا تعلق تعاونها مع "سي آي إي" وسط قلق فرنسي

مع تصاعد التوتر في منطقة البحر الكاريبي بسبب تنفيذ الجيش الأميركي عمليات مقابل سواحل المحيط الهادئ في أميركا اللاتينينة ضد سفن يقول إنها تهرب المخدرات، عبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس الثلاثاء، عن قلق بلاده من العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، في حين أمر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قوات الأمن العام في بلاده بتعليق تبادل المعلومات المخابراتية مع وكالات الاستخبارات الأميركية لحين توقف واشنطن عن مهاجمة القوارب في منطقة البحر الكاريبي.

وقال بارو على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا: "تابعنا بقلق العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي، لأنها تنتهك القانون الدولي ولأن فرنسا لها وجود في هذه المنطقة من خلال أقاليمها في الخارج، حيث يقيم أكثر من مليون من مواطنينا"، وأضاف: "بالتالي يمكن أن يتأثروا بعدم الاستقرار الناجم عن أي تصعيد، وهو ما نريد بالطبع تجنبه".

ومن جهته، أوقف الرئيس الكولومبي، أمس الثلاثاء، تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة رداً على قصف واشنطن قوارب يُشتبه في أنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وقال بيترو على منصة إكس: "صدر أمر لكل أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الأمن العام بتعليق الاتصالات وغيرها من التعاملات مع وكالات الأمن الأميركية"، مضيفاً أن التعليق "سيبقى سارياً طالما استمرت الهجمات الصاروخية على القوارب".

ونفذ الجيش الأميركي 19 غارة على الأقل حتى الآن على سفن يشتبه في أنها تهرب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي قبالة سواحل المحيط الهادي في أميركا اللاتينية، ما أسفر عن مقتل 76 شخصاً على الأقل. وقال مسؤولون أميركيون، أمس الثلاثاء، إن أكبر حاملة طائرات في العالم (جيرالد فورد) تحركت إلى المنطقة، لتنضم إلى ثماني سفن حربية وغواصة نووية وطائرات إف-35 الموجودة بالفعل في منطقة البحر الكاريبي.

وفي هذا السياق، أعلنت فنزويلا عمّا سمّته انتشاراً عسكرياً واسع النطاق على مستوى البلاد لمواجهة الوجود البحري الأميركي قبالة سواحلها. وفي موازاة ذلك، أصدرت وزارة الدفاع الفنزويلية بياناً، أمس الثلاثاء، أعلنت فيه عن "انتشار مكثف" للقوات البرية والبحرية والجوية والنهرية والصاروخية، بالإضافة إلى المليشيات المدنية. ويتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعةً "لفرض تغيير النظام" في كاراكاس بهدف السيطرة على النفط الفنزويلي. وحذر مادورو أخيراً من تدخل عسكري أميركي مباشر في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وقال إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يختلق حرباً ضد بلاده.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)