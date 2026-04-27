- تصاعد التوتر بين أوكرانيا وإسرائيل بسبب شحنات القمح المسروق، حيث وصلت السفينة "بانورميتيس" إلى ميناء حيفا محملة بالقمح الذي تدعي أوكرانيا أنه مسروق من أراضيها. - كشفت صحيفة هآرتس عن وصول أربع سفن روسية محملة بالحبوب المسروقة إلى إسرائيل، وأعرب وزير الخارجية الأوكراني عن استيائه من عدم تقديم إسرائيل أدلة تدعم مزاعم السرقة. - يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات وهيئات إسرائيلية متورطة في مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات، مؤكداً استعداده لفرض عقوبات إذا لزم الأمر.

حذّر مصدر دبلوماسي أوكراني رفيع، في حديث مع القناة 12 الإسرائيلية، من أزمة حادة في العلاقات مع إسرائيل، على خلفية وصول السفينة "بانورميتيس" إلى ميناء حيفا. وتحمل السفينة، وفق كييف، قمحاً "مسروقاً" من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، وقد وصلت أمس الأحد إلى الميناء، وهي ترسو خارجه تمهيداً لتفريغ حمولتها. وبحسب الرواية الأوكرانية، فإن هذه المرة الثانية خلال أسبوعين التي تصل فيها سفينة روسية محمّلة بحبوب "مسروقة" إلى إسرائيل. وقال المصدر الدبلوماسي للقناة العبرية: "إذا لم تُرفَض هذه السفينة وحمولتها، فإننا نحتفظ بحقنا في تفعيل مجموعة كاملة من الردود الدبلوماسية والقانونية الدولية".

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر سجلات داخلية لسلطات الموانئ التي احتلتها روسيا في أوكرانيا، والتي تقول صحيفة هآرتس إنها حصلت عليها، أكثر من 30 شحنة من البضائع المسروقة كانت مخصصة لإسرائيل. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الأمر يشكّل نمطاً مستمراً. وأُفرغ ما لا يقل عن أربع شحنات من القمح الأوكراني المسروق في إسرائيل، خلال العام الحالي. وقبل نحو أسبوعين، أفرغت السفينة الروسية "أفينسك" شحنة من القمح المسروق من أوكرانيا في ميناء حيفا.

وأصدرت وزارة الخارجية في كييف بياناً رسمياً، جاء فيه أنه سُمح للسفينة بتفريغ حمولتها رغم أن أوكرانيا حذّرت السلطات الإسرائيلية مسبقاً من ذلك. ووفقاً للشبهات، وصلت يوم الأحد إلى خليج حيفا سفينة أخرى تحمل قمحاً أوكرانياً مسروقاً، واسمها (بانورميتيس)، وهي بانتظار دورها للدخول إلى الميناء.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن سفير إسرائيل في كييف استُدعي إلى جلسة استيضاح ستُعقد صباح الغد، وذلك على خلفية سفينة الحبوب التي قد يُسمح لها بالدخول إلى إسرائيل. ووصف المصدر الأوكراني، في حديثه مع القناة العبرية، الأمر بأنه "يشبه صفعة على الوجه"، خصوصاً في ضوء الخطوات التي اتخذتها كييف لمصلحة إسرائيل، مثل تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية وتجريم معاداة السامية. وأضاف: "ليس من اللائق بإسرائيل أن تحقق أرباحاً من بضائع مسروقة".

وقال سيبيها في منشور باللغة الإنكليزية على إكس: "من الصعب فهم عدم استجابة إسرائيل بشكل مناسب لطلب أوكرانيا المشروع بشأن السفينة السابقة التي نقلت بضائع مسروقة إلى حيفا". وكتب: "الآن وقد وصلت سفينة أخرى مماثلة إلى حيفا، نحذر إسرائيل مجدداً من قبول الحبوب المسروقة والإضرار بعلاقاتنا". وأضاف أن السفير الإسرائيلي طُلب منه الحضور إلى وزارة الخارجية الثلاثاء لكي تتمكن كييف من "تقديم مذكرة احتجاجنا والمطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة". يأتي ذلك بعدما كشف تحقيق لصحيفة هآرتس العبرية أن ما لا يقل عن أربع سفن روسية من هذا النوع وصلت إلى إسرائيل منذ بداية العام، وأفرغت حبوباً مصدرها الأراضي التي احتلتها روسيا في أوكرانيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، رداً على نظيره الأوكراني، إن كييف لم تقدم أي دليل يدعم مزاعم كون الحبوب "مسروقة". وقال عبر منصة إكس، إن "المسألة ستُدرس". وأضاف: "لم تتقدموا حتى بطلب مساعدة قانونية قبل اللجوء إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي". وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية "لا تدار عبر تويتر أو وسائل الإعلام".

الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على إسرائل

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات وهيئات إسرائيلية، تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، في أعقاب قضية القمح الذي تُتهم روسيا بسرقته من أوكرانيا وبيعه لإسرائيل. ونقلت صحيفة هآرتس اليوم، قول المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنور العنوني في حديث معها، إنه "في إطار تحرك دبلوماسي مشترك مع أوكرانيا، نطالب السلطات في إسرائيل بمعلومات إضافية عن هذا الموضوع".

وأضاف العنوني أن الاتحاد الأوروبي "دوّن لديه التقارير التي تفيد بأن سفينة من أسطول الظلال الروسي، تحمل قمحاً مسروقاً من أوكرانيا، سُمح لها بالتفريغ في (ميناء) حيفا، رغم توجهات أوكرانيا للسلطات الإسرائيلية". وبحسب قوله، فإن بروكسل "تدين أي عمل يساعد في تمويل الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا، أو يساهم في الالتفاف على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها، وهي مستعدة لفرض عقوبات على أفراد وكيانات في دول ثالثة إذا لزم الأمر".