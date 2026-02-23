- اتهم وزير الخارجية الألماني المجر بعرقلة قرض أوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، مبررة موقفها بتعطيل أوكرانيا لإمدادات النفط، وأعلنت المجر عن إجراءات انتقامية ضد أوكرانيا. - شهدت منطقة أوديسا هجوماً روسياً بطائرات مسيّرة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، بينما أكدت أوكرانيا اعتراض أغلب المسيرات والصواريخ الروسية. - استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على أكثر من 300 كيلومتر مربع في دنيبروبيتروفسك، وسط استمرار الهجوم الروسي منذ فبراير 2022، ورفض أوكرانيا التخلي عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية.

اتهم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، المجر بالتضحية بمبادئها ومصالحها من خلال عرقلة قرض أوروبي مهم لأوكرانيا، معرباً، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، عن دهشته من الموقف المجري، قائلاً: "لا أعتقد أنه من الصواب أن تخون المجر نضالها من أجل الحرية ومن أجل السيادة الأوروبية"، مضيفاً أنه سيتم مخاطبة المجر بالحجج ومناقشة الأمر.

وكان من المفترض أن يبحث اجتماع وزراء الخارجية تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي، إلا أن المجر، رغم التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تهدد بعرقلة قرض أوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو. كما تسعى حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى منع حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. ويبرر أوربان موقفه بأن القيادة الأوكرانية تعرقل عمداً استئناف إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في حين تؤكد البيانات الأوكرانية أن الإمدادات متوقفة منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بسبب القصف الروسي. ويهدف القرض الأوروبي إلى تغطية الاحتياجات المالية الأكثر إلحاحاً لأوكرانيا حتى نهاية عام 2027، وتمكين البلاد من مواصلة دفاعها ضد روسيا، مع تخصيص 60 مليار يورو من المبلغ للدفاع.

من جهتها، أبدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عدم تفهمها لموقف المجر، وأعربت عن ضعف تفاؤلها إزاء المشاورات، قائلة: "لا ينبغي الربط بين أمور لا توجد أي علاقة بينها على الإطلاق"، مضيفة أنه سيتم الاستماع إلى الحجج المجرية ومحاولة إقناع البلاد، "لكن بعد التصريحات الواضحة التي سمعناها من المجر، لا أعتقد للأسف أنهم سيغيرون موقفهم اليوم". كما اتهم وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي المجر بإظهار "عدم تضامن صادم" مع أوكرانيا، معتبراً أن الحكومة المجرية تهيئ مناخاً من العداء تجاه كييف لاستخدامه في حملة انتخابية.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بودابست ستتخذ إجراءات انتقامية ضد أوكرانيا بسبب إغلاق خط أنابيب "دروجبا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن الإجراءات قد تشمل وقف إمدادات وقود الديزل إلى أوكرانيا، ومنع أي قروض عسكرية لها، وسحب الدعم للعقوبات المفروضة على روسيا، إضافة إلى معارضة الجولة العشرين من العقوبات على موسكو.

قتلى وإسقاط مسيرات

ميدانياً، أعلنت السلطات المحلية في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا مقتل شخصين على الأقل في هجوم روسي بطائرة مسيّرة على المنطقة المطلة على البحر الأسود، فيما أصيب ثلاثة آخرون، بحسب الحاكم العسكري الإقليمي أوليه كيبر، الذي أشار إلى أن المسيرات استهدفت مواقع صناعية وبنى تحتية مدنية وخاصة بالطاقة. وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 126 مسيّرة إلى جانب صاروخ إسكندر، مؤكداً اعتراض أغلبها، مع تسجيل ضربات في 20 موقعاً.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد 541 مسيّرة أوكرانية وعدداً من الصواريخ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تحدث حاكم بيلغورود فياشيسلاف جلادكوف عن اضطراب في إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه عقب هجوم أوكراني بالصواريخ والمسيّرات. وأعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إسقاط 105 طائرات مسيّرة من أصل 126 أطلقتها روسيا الليلة الماضية، مع تسجيل إصابات ناجمة عن صاروخ باليستي و20 مسيّرة في 11 موقعاً مختلفاً.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية استعادة السيطرة على أكثر من 300 كيلومتر مربع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك شرق البلاد، عقب هجوم مضاد نفذته في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزاباروجيا، مؤكدة أن أكثر من ثماني بلدات عادت إلى سيطرة الجيش الأوكراني، مع استمرار المرحلة النشطة من العملية. ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلاً في شؤونها.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييد برس)