تواصل الاحتجاجات في طهران واعتقالات لقادة تجمّعات

- شهدت طهران احتجاجات في ثلاث مناطق رئيسية، حيث استخدم الغاز المسيل للدموع، بينما بقي السوق الكبير مفتوحاً رغم إغلاق بعض المحلات. - نفت السلطات الإيرانية تقارير عن مقتل شابة خلال احتجاجات، مؤكدة استقرار حالتها، ووصفت الإعلام المعارض بأنه يروج لمشروع "القتل المفتعل". - بدأت السلطات الإيرانية عمليات اعتقال قادة التجمعات، مع اعترافهم بتلقي أموال بالدولار، وسط تقارير غير رسمية عن مقتل عشرة أشخاص وانتقاد وكالة فارس لمنصة تليغرام.

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، احتجاجات متفرقة في ثلاث نقاط، وذلك وفقاً لمقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل وبعض وسائل الإعلام. وأظهرت المقاطع تجمعات في شوارع الجمهورية الإسلامية وحافظ والسعدي، إذ ردّد بعض المحتجين شعارات حادة من بينها "الموت للديكتاتور"، كما شوهدت مشاهد لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

في المقابل، بقي السوق الكبير في طهران مفتوحاً ولم يُسجَّل إضراب عام، رغم تداول صور تُظهر إغلاق محلات تجارية على نحوٍ متفرق. وأفادت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية في تقرير ميداني عن حالة الأسواق في مدينة طهران، بأن مستوى النشاط التجاري شهد تفاوتاً في عدد من المناطق، مشيرة إلى أن سوق الأجهزة الإلكترونية في شارع الجمهورية كان نشطاً بصورة محدودة، حيث عملت بعض المحال بأبواب شبه مغلقة، فيما اكتفى عدد من التجار بالوقوف أمام وحداتهم التجارية. في المقابل، توقّف النشاط عملياً في مجمع علاء الدين وسوق تشهارسو، إذ أدّت كثافة التجمّعات إلى تعذّر الدخول إلى داخل هذين المركزين التجاريين.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع سادت بشكل طبيعي في المسافة الممتدة من تقاطع شارع الجمهورية حتى مفترق إسطنبول باتجاه ساحة فردوسي، حيث واصلت غالبية مكاتب الصرافة نشاطها. كما لوحظ في شارع فردوسي انتشار ملحوظ لسماسرة وباعة العملات، إلى جانب استمرار بعض التعاملات النقدية خارج الأطر الرسمية. وأضافت أن شارع لاله ‌زار حيث سوق الإلكترونيات شهد أيضاً نشاطاً جزئياً، حيث كانت بعض المحال مفتوحة بشكل جزئي فيما واصلت أخرى عملها. وفي السوق الكبير بطهران، أُغلقت معظم الأقسام الخاصة بتجار الذهب وباعة الأقمشة اليوم، في حين شوهد كل من مجمع دلگُشا وسوق رضا، المختصَّين ببيع الملابس، يعملان بشكل جزئي، كما كان سوق الأدوات المنزلية في حالة شبه توقف عن العمل.

وفي سياق متصل، نفت السلطات القضائية الإيرانية ما أوردته وسائل الإعلام المعارضة حول مقتل شابة تُدعى ساغر اعتمادي خلال احتجاجات في محافظة جهارمحال وبختياري وسط البلاد. وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية أن ساغر اعتمادي أُصيبت خلال إحدى هذه التجمعات أمام مبنى محافظة مدينة فارسان في محافظة جهارمحال وبختياري، وجرى نقلها إلى المستشفى، وأكد التقرير الرسمي أن حالتها العامة مستقرة ولا تعاني من وضع حاد أو خطر يهدد حياتها.

وأشارت السلطة القضائية إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، وفي أعقاب تنظيم تجمعات ووقوع ما وصفته بأنه "أعمال شغب" في بعض مناطق البلاد، عادت "وسائل الإعلام المعادية" إلى ما وصفته بمشروع "القتل المفتعل"، بحسب تعبيرها.

من جانبه، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، أحمد رضا رادان، أن عمليات الاعتقال الموجّهة بحق من وصفهم بـ"قادة التجمعات الذين حرّضوا المواطنين" قد بدأت منذ يومين. وقال رادان، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن "القادة الذين جرى اعتقالهم أفادوا في اعترافاتهم بتلقي مبالغ مالية بالدولار".

ولم تُنشر بعد أرقام رسمية حول عدد القتلى أو الجرحى أو المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بتردي الأوضاع الاقتصادية، والتي دخلت يومها الثامن، إلّا أن بعض التقارير غير الرسمية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة واعتقال العشرات.

إلى ذلك، انتقدت وكالة فارس للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، منصة تليغرام، متهمة إياها بـ"الترويج الواسع" للاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية مختلفة. وذكرت الوكالة أن "تليغرام" تعرض "صور الاحتجاجات في إطار إعلانات من خلال قنوات إيرانية واسعة الانتشار"، معتبرة أن هذا الإجراء "يتعارض بوضوح مع القوانين والسياسات الإعلانية الخاصة بتليغرام".