تهجير إسرائيلي لقرى لبنانية حدودية مسيحية: منطقة عازلة وفتنة طائفية

- تسعى إسرائيل لتغيير الواقع الديمغرافي في جنوب لبنان عبر توسيع المنطقة العازلة، مستهدفة مناطق مسيحية مثل علما الشعب، مما أدى إلى تصاعد العمليات العسكرية واستشهاد مدنيين. - يرفض سكان القرى المسيحية جنوب نهر الليطاني الإخلاء رغم التحذيرات الإسرائيلية، مطالبين الدولة اللبنانية بالحماية، ويصرون على البقاء في أراضيهم، معبرين عن تمسكهم من خلال قرع أجراس الكنائس. - يشير العميد المتقاعد أنطون مراد إلى أن التحركات الإسرائيلية تهدف لتفريغ المنطقة لعمل بري محتمل، مع التركيز على محاور استراتيجية، مما قد يؤدي إلى فتنة داخلية.

تتصاعد المؤشرات الميدانية على سعي إسرائيل لترسيخ واقع ميداني ديمغرافي جديد في جنوب لبنان، وتعميق المنطقة العازلة التي تطمح إلى إقامتها من خلال سياسة التهجير والتدمير، وذلك بالنظر إلى أوامر الإخلاء التي تأخذ مساراً أكثر توسّعاً، لتشمل مناطق وقرى غير محسوبة على حزب الله، منها ذات غالبية مسيحية. وكانت القرى الجنوبية ذات الغالبية المسيحية محيّدة نوعاً ما من الاستهدافات الإسرائيلية، في عدوان 2023-2024، وكانت وسائل الإعلام تتخذ من فنادقها مقار لإقامة مراسليها ومصوّريها الذين يغطّون الحرب في الميدان الجنوبي، وذلك قبل أن يتعرّض بعضها للغارات، ويدخل ضمن إنذارات الإخلاء إبّان توسعة العدوان في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وقد لحقها دمار كبير، بيد أن واقع العمليات العسكرية اليوم يأخذ بُعداً أكثر توسعاً وتكثيفاً من ناحية القصف الجوي والتوغلات البرية.

ولعلّ المشهد الأبرز في الساعات الماضية، تعرّض بلدة علما الشعب، التي تُعد المنطقة الوحيدة ذات الغالبية المسيحية في القطاع الغربي، لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد ابن البلدة، سامي يوسف الغفري، الذي اعتُبر أول مسيحي يسقط شهيداً منذ بدء العدوان، في هذه البلدة التي اضطر سكانها إلى إخلائها اليوم الثلاثاء بمساعدة "يونيفيل"، بعدما شملتها الإنذارات الإسرائيلية، علماً أن العديد من أبنائها ما زال يرفض المغادرة، خاصة أنهم أصرّوا على العودة إليها وترميم منازلهم بعد تركها إبّان عدوان 2024، رغم الدمار الكبير الذي لحق بها.

مشاهد من عمليات الإخلاء في بلدة علما الشعب بعد الإنذار pic.twitter.com/8k77fOdKrV — Jezzine news (@news_n1197) March 10, 2026

كذلك، تعرّضت بلدة القليعة، في قضاء مرجعيون، ذات الغالبية المسيحية أيضاً، لقصف إسرائيلي، أسفر عن استشهاد كاهن الرعية بيار الراعي أمس الاثنين، الذي سبق أن أكد في أكثر من موقف، رفض الحرب الدائرة، والبقاء في الأرض، وعدم التخلّي عنها، حتى الموت. ومنذ أن أصدرت إسرائيل تحذيراً إلى سكان كلّ المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بإخلائها كاملةً، في تطور ميداني غير مسبوق على مستوى الصراع الدائر بين الاحتلال وحزب الله، والحروب السابقة، وأبناء القرى الحدودية، خاصة الذين ينتمون إلى الطائفة المسيحية، يواصل هؤلاء مطالبة الدولة اللبنانية بتأمين الحماية لهم، والجيش اللبناني بمؤازرتهم، رافضين المغادرة، كما عمدوا إلى قرع أجراس الكنائس، تعبيراً عن تمسّكهم بأرضهم.

وفي عظة يوم الأحد، قال الأب نجيب العميل، كاهن بلدة رميش الحدودية، "إننا قررنا البقاء في أرضنا لأننا متعلّقون بها ونحبّها، ونحن كأهالي رميش، كما في كل الأزمات، نبقى متضامنين، ومع بعضنا البعض، كما نفضّل أن نموت فيها على أن "نتشرشح" (نُهان) على الطرقات في أماكن لا نعرفها".

وترتفع صرخات في قرى حدودية ذات الغالبية المسيحية من أجل تعزيز الإجراءات العسكرية اللبنانية فيها، في ظلّ مخاوف من دخول عناصر من حزب الله إليها، وهو ما دفع بلديات فيها إلى اتخاذ إجراءات مشددة في استقبال النازحين. ويرتفع كذلك الخطاب السياسي الحادّ، الداعي إلى حماية هذه المناطق، وقد عبّر عنه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، أمس الاثنين، بقوله إنه اتصل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل ثلاث مرات خلال الأيام الأربعة الماضية، محذراً من خطورة غياب الجيش عن الأرض في منطقة القليعة مرجعيون، كما في مناطق رميش، دبل، وعين إبل، مشيراً إلى دخول مسلّحي حزب الله إلى أحد المنازل، ما أدى إلى استهدافه بقصف اسرائيلي، وإصابة الأب الراعي (الذي استشهد لاحقاً)، على حدّ قوله.

وفي قراءة لما يحصل، يقول العميد الركن المتقاعد أنطون مراد لـ"العربي الجديد"، إن "ما حصل أخيراً بشأن دخول بعض عناصر حزب الله إلى مناطق مثل علما الشعب والقليعة، ليس كافياً لردة الفعل الإسرائيلية هذه، بينما الهدف برأيي من الاعتداءات والإنذارات هو محاولة تفريغ المنطقة بانتظار عمل برّي ربما يحضَّر له، وهناك معالم عدّة بدأت تظهر في هذا الإطار، مثل النقاط التي اتخذها الجيش الإسرائيلي أخيراً على خط الناقورة، علما الشعب، وصولاً إلى حولا وكفركلا التي باتت تحت السيطرة الإسرائيلية".

ويشير مراد إلى أن القليعة وعلما الشعب بشكل خاص هما محور أساسي لإسرائيل، فالقليعة تؤدي إلى شقيف والنبطية، بينما تؤدي علما الشعب إلى المحور الساحلي في الناقورة وصور، لافتاً في المقابل إلى أنه علينا انتظار التطورات في الأيام المقبلة، وإذا ما استُتبعت بعمليات تهجير أكبر، بما يرفع مؤشرات المخطط الإسرائيلي بتفريغ المنطقة.

ويلفت مراد إلى أن "ما يحصل طبعاً من شأنه أن يحدث فتنة داخلية على صعيد القرى الحدودية، لكن عناصر الفتنة أساساً موجودة، وهناك محاولات في المقابل لإبعادها، وربما الإسرائيلي يريد أيضاً أن يقوّي خطاب الكراهية، لكن أرى حالياً أن الأمور أصبحت في عنق الزجاجة، ولا عودة للوراء، والإسرائيلي لن يقبل، خاصة إذا استطاع، إلا بإنهاء الحالة العسكرية لحزب الله، أما مسار الأحداث فهو مرتبط بمدى مقاومة حزب الله"، وفق قوله.