تنصيب زهران ممداني عمدة لنيويورك في محطة مترو قديمة

- تولى زهران ممداني رئاسة بلدية نيويورك كأول مسلم في هذا المنصب، وأدى اليمين في محطة مترو تاريخية، مما يعكس رمزية المشاريع العامة للطبقات العاملة. - يركز برنامجه على تحسين المواصلات العامة وتخفيف تكاليف المعيشة، مع وعد بتوفير خطوط باصات مجانية وسريعة، مما يعكس التزامه بتحسين حياة سكان نيويورك. - انتخاب ممداني يمثل تحولًا نحو أجندة تقدمية لتحسين المعيشة والتعليم، مؤكدًا على الوحدة والعمل الجماعي، ويمثل "عصرًا جديدًا" لسكان نيويورك.

تولى زهران ممداني رسميا الخميس، رئاسة بلدية نيويورك، بعد أدائه اليمبن الدستورية، ليصبح العمدة الـ112 للمدينة وأول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخها. وحضرت عائلته وعدد من المقربين منه المراسم، وجرت بأشراف المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمز، في محطة مترو قديمة تقع تحت مبنى البلدية.

والمحطة خارج الخدمة منذ عقود إلا أن اختيارها له رمزية كبيرة ولأسباب عديدة من بينها تصميمها المعماري المميز. كما كانت هذه المحطة واحدة من بين 28 محطة مترو أنفاق أصلية في المدينة عند افتتاح نظام المترو عام 1904. ووقع الاختيار على هذه المحطة كذلك للتذكير بحقبة شهدت فيها نيويورك تنفيذ عدد من المشاريع العامة والطموحة التي تخدم الطبقات العاملة وتيسير ظروف معيشتها كما تيسير تنقلها بالمواصلات العامة بشكل أفضل.

كما اختير المكان كذلك من أجل التأكيد على أهمية الحيز العام والمواصلات العامة ووعود ممداني بتحسين أحوال تلك الطبقة في مدينة تعاني من غلاء غير مسبوق وتكاليف معيشية متضخمة، إذ كان واحد من وعود ممداني الرئيسية هو توفير خطوط باصات نقل مجانية وسريعة.

وذكر فريقه الإعلامي في البيان الرسمي أن اختيار المحطة جاء كذلك للتذكير بأن "نظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك هو شريان الحياة للمدينة" وأضاف "إنه تذكير لما يحارب من أجله ممداني: مدينة بناها أهل نيويورك بأيديهم لأجلهم".

ومن المقرر أن يؤدي ممداني اليمين الدستورية مرة ثانية بعد ظهر الخميس على درج مبنى بلدية نيويورك بأشراف السينانور الديمقراطي بيرني ساندرز وبحضور عدد من أعلام السياسة والثقافة في نيويورك. وستكون المراسم الواحدة ظهرا بتوقيت نيويورك أمام مبنى البلدية الرئيسي ويتوقع أن يحضرها أربعة آلاف (العدد الذي يمكن أن تستوعبه الساحة). وستليها لأول مرة احتفالات في جادة برودواي في منطقة مانهاتن السفلى ووسط توقع بأن يحضرها عشرات الآلاف.

وحول اختيار كل من لاتيشيا جيمس والسيناتور بيرني ساندرز، قال مكتب ممداني الإعلامي: "سيؤدي عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني اليمين الدستورية على يد شخصيتين سياسيتين ألهمتاه: المدعية العامة ليتيشيا جيمس، التي شكل إيمانها بسيادة القانون وضرورة النضال من أجل سكان نيويورك مصدر إلهام لعمله. كما ألهمت قيم السيناتور بيرني ساندرز، التقدمية الصريحة، ممداني لخوض الانتخابات في المقام الأول".

كما ستُلقي عضوة الكونغرس ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز كلمة افتتاحية في حفل التنصيب العام بعد ظهر الخميس. وكانت جيمس من أبرز الشخصيات التي دعمته في حملته الانتخابية ووصفته بأنه "قائد يناضل من أجل مستقبل أفضل لهذا المدينة، وقائد شجاع يحارب من أجل المدينة". كما كان ساندرز من الداعمين الأوائل لممداني وحملته عندما ابتعدت وتخلت قيادات الحزب الديمقراطي عن ممداني لأسباب عديدة من بينها أجندته وتوجهه السياسي إذ يرى بعض صقور الحزب الديمقراطي المحافظين بأنه "راديكالي ويساري".

ومن المتوقع أن يعيد ممداني في خطابه الرسمي الخميس أمام الجمهور النيويوركي التأكيد على بعض النقاط التي ذكرها خلال خطاب فوزه، والذي كان قد افتتحه قائلاِ "أنا شاب ومسلم، وديمقراطي اشتراكي. وأرفض الاعتذار عن أي من هذه". ويرى ممداني تنصيبه وفوزه تتويج لحركة شعبية بناها بمساعدة جيش من المتطوعين وصل إلى تسعة آلاف شخص حارب أموال الأغنياء وانتصر على أسماء مثل آندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك السابق وسليل أسرة سياسية معروفة، إذ كان والده حاكماً لولاية نيويورك في التسعينيات، كما عمدة نيويورك السابق أريك آدامز. ويشدد ممداني على أن الطبقة العاملة، التي عانت الأمرين وتحمل المدينة على أكتافها وتجعل الحياة فيها ممكنة، في صلب برنامجه.

يشار أن انتخاب ممداني شكل تحولا نحو أجندة تقدمية تريد تحسين مستوى المعيشة والتعليم والأماكن العامة ووسائل النقل وخفض تكاليف المعيشة للجميع وليس لطبقة الأغنياء أو الطبقة المتوسطة فقط. ووصف ممداني فوزه والمرحلة الحالية بأنها "عصر جديد يمكن لسكان نيويورك أن يتوقعوا من قادتهم فيه رؤية جريئة للمستقبل يمكن تحقيقها بدلا من تقديم الأعذار لفشلهم". كما يتوقع أن يحاول ممداني في خطابه بعد ظهر الأحد بتوقيت نيويورك التشديد على وحدة الصف واستمالة هؤلاء الذين لم ينتخبوه.