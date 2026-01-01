- زهران ممداني، أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتركة سلفه إيريك آدامز، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة نسبة المشردين، بالإضافة إلى معارضة من داخل حزبه وأغنياء المدينة بسبب سياساته التقدمية. - إيريك آدامز، العمدة السابق، تعرض لاتهامات بالفساد وواجه جدلاً بسبب سياساته الداعمة للشرطة وتعاونه مع إدارة ترامب، مما أثر على شعبيته رغم بعض الإنجازات. - ممداني وعد بتجميد رفع أجور الشقق وتوفير خدمات اجتماعية، لكنه يواجه تحديات في التنفيذ بسبب صلاحياته المحدودة، ويعمل على بناء دعم من الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية.

يتولّى زهران ممداني منصبه رسمياً عمدة لمدينة نيويورك، اليوم الخميس، في اليوم الأول من عام 2026. ومهما كانت تفاصيل الاحتفالات، بما فيها الرمزية، والمهمة من دون شك، إلا أن السؤال الأهم هو ما هي التركة التي يرثها العمدة الديمقراطي

عن سلفه الديمقراطي أيضاً، إيريك آدامز ، وما هي التحديات التي تنتظره؟

تقام مراسم تسلم العمدة الجديد، المناهض لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اختار ممداني محطة مترو في نيويورك متوقفة عن الخدمة مكاناً لإقامة مراسم تسلمه المنصب

، والمنتخب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لولاية مدتها أربع سنوات، مع دخول اليوم الأول من 2026، وستكون عامة للجماهير، حيث من المتوقع أن يحضرها الآلاف، تليها احتفالات في شوارع نيويورك وعروض موسيقية وغيرها. وبما أنه تجري العادة أن يقيم قادة المدينة الجدد حدثين لهذه المناسبة، سيؤدي زهران ممداني (34 عاماً)، ذو الأصول الهندية وأول مسلم يترشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك، اليمين الدستورية مرتين، أولهما بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، في حفل خاص مصغّر بحضور عدد من أفراد عائلته ومقربين منه، وبإشراف المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمز، والثاني على درج مبنى بلدية نيويورك في مانهاتن، بعد ظهر الخميس، أمام السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والفنية في نيويورك.

وبينما تُقام مراسم الحفل الثاني في شارع قريب من بلدية نيويورك في مانهاتن، اختار زهران ممداني وفريقه أن تقام مراسم الحفل المصغر داخل محطة مترو قديمة تقع تحت مبنى البلدية، وهي محطة خارج الخدمة منذ عقود، لكن تصميمها المعماري مميز وذو رمزية، إذ كانت هذه المحطة، المعروفة بأقواسها المبلطة وأسقفها المقببة، واحدة من بين 28 محطة مترو أنفاق في المدينة عند افتتاح نظام المترو عام 1904. وكانت نيويورك قد شهدت في تلك الفترة الكثير من المشاريع العامة والطموحة، خصوصاً للطبقات العاملة. ولاختيار المكان رمزيته المتعلقة بوعود ممداني للطبقة العاملة والمتوسطة، في إطار انتمائه إلى التيار الاشتراكي في الحزب الديمقراطي وأفكاره التقدمية.

آدامز وسنواته الأربع كعمدة

سيتذكر كثير من سكان نيويورك إيريك آدامز الذي انتخب قبل أربع سنوات، والفضائح التي رافقت حكمه. فقد اتُهم بالفساد بعد تلقيه وعدداً من مساعديه رشاوي وأموالاً لحملته الانتخابية وهدايا من جهات أجنبية. ووجهت لآدامز تهم فيدرالية عدة في هذا الصدد في سبتمبر/ أيلول 2024. لكن بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي، أغلقت جميع التحقيقات ضده في إبريل/ نيسان 2025، بتوجيه من وزارة العدل، إذ أمرت وزيرة العدل بام بوندي بإسقاط التهم ضده بذريعة أن مقاضاته في المحاكم ستعيق قدرته على التعاون مع سياسات ترامب المتعلقة بتطبيق قوانين الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين. وأثارت تلك الخطوة جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، كما أدت إلى موجة من الاحتجاجات، حيث قدّم عدد من كبار المدعين العامين استقالتهم، بمن فيهم القائمة بأعمال المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، دانييل ساسون. وكانت ساسون على ثقة بأن آدامز مذنب ولديها الأدلة الكافية لإدانته، وقد هددت بالاستقالة إن لم يسمح لها بذلك، لكن لاحقاً قبلت استقالتها واستقالة آخرين من وزارة العدل.

فضلاً عن ذلك، تفيد تقارير وسائل إعلام أميركية بأن جزءاً من فترة حكم آدامز شهدت ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وتفاقم أزمة السكان، فضلاً عن زيادة بعض أنواع الجرائم، كسرقة السيارات، وزيادة عدد المشردين. كما سيُعرف، وهو شرطي سابق، بدعمه شبه الأعمى لشرطة نيويورك وزيادته ميزانيتها المتضخمة أصلاً، إذ اقتربت من ستة مليارات دولار لعام 2025. كما تشير التقارير إلى ارتفاع نسبة الشكاوى التي يقدمها النيويوركيون ضد سوء معاملة الشرطة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، ولأول مرة لمستويات لم ترها المدينة منذ أكثر من عقد. في المقابل خطط آدامز لخفض ميزانية التعليم بشكل كبير، ما أدى إلى جدل واسع في نيويورك واحتجاجات، قبل أن يُجبر على العدول عن عدد من تلك السياسات. كما يأخذ عليه الكثيرون من سكان نيويورك خفضه ميزانيات المكتبات العامة والتي تلعب دوراً اجتماعياً حيوياً، خصوصاً في الأحياء الفقيرة، يتعدى كونها مجرد مكتبات عامة لاقتراض الكتب.

وعند تولي آدامز منصبه، عام 2022، كانت نيويورك تحاول التعافي والخروج من أزمة جائحة كورونا (2020) التي ضربتها بقوة، وخلفت قرابة 45 ألف وفاة، فضلاً عن تبعاتها، الاقتصادية السلبية. عُلّق كثير من الآمال على آدامز الذي كان ثاني رجل أسود يتولى منصب عمدة نيويورك (بعد ديفيد دينكينز عام 1990)، خصوصاً في ما يتعلق بالطبقة العاملة التي عانت أكثر من غيرها أثناء الجائحة. واعتقد بعضهم أن قدومه من تلك الطبقة ونشأته في كوينز في حي طبقة عاملة، وهو ما أتى آدامز على ذكره كثيراً، سيجعلانه أكثر تفهماً وقرباً من محنتهم وفرض سياسات تساعدهم، إلّا أن واقع الحال أظهر العكس.

في القابل يقول حلفاء آدامز إن التحديات التي واجهته كانت كثيرة، وإنه تمكن من تحقيق تقدم على عدة صعد بما فيها تعافي اقتصاد المدينة أو جزء منه، وانخفاض معدلات جرائم القتل بشكل ملحوظ (في حين ارتفعت معدلات سرقة السيارات وجرائم أخرى). سيحسب البعض له أنه ساعد في خفض بيروقراطية الحصول على تراخيص لبناء مساكن جديدة، فضلاً عن إقرار سياسات تساعد على حل أزمة القمامة. وسيذكر البعض كذلك التحديات التي خلقها تدفق أكثر من 200 ألف مهاجر إلى نيويورك منذ 2022، إذ أُرسل عدد لا بأس به منهم في الحافلات من ولايات محسوبة على الحزب الجمهوري، مثل تكساس، بهدف خلق أزمات في مدينة محسوبة على الديمقراطيين. دفع ذلك بالعمدة الديمقراطي إلى طلب المساعدة من الحكومة الاتحادية (في ترحيل المهاجرين)، ولاحقاًَ عرض أدامز التعاون مع إدارة ترامب لملاحقة المهاجرين الذين يرتكبون جرائم. وخلّف تعاونه مع إدارة ترامب في هذا الشأن احتجاجات، فيما استقال أربعة من نوابه.

لكن مهما كانت "المكاسب" التي يريد مؤيدوه رصدها، يبدو أنها لم تكن مقنعة لأغلبية النيويوركيين، حيث انخفضت شعبيته لدرجة أجبرته على الانسحاب من السباق في انتخابات منصب عمدة نيويورك العام الماضي. وعُرف آدامز بدعمه الأعمى للسياسات الإسرائيلية، فيما لم تؤد الإبادة بحق الفلسطينيين في السنتين الأخيرتين إلى تغيير موقفه، بل إنه عاد أخيراً من زيارة رسمية إلى تل أبيب، في نوفمبر الماضي قبل انتهاء ولايته. وقال في تصريحات سابقة إنه يحلم بالتقاعد في إسرائيل!

ترك إيريك آدامز تركةً ثقيلةً من غلاء غير مسبوق لا ينهك فقراء نيويورك فحسب، بل كذلك الطبقة الوسطى

يترك آدامز تركةً ثقيلةً من غلاء غير مسبوق لا ينهك فقراء نيويورك فحسب، بل كذلك الطبقة الوسطى، وأجور سكن متضخمة ونسبة مشردين عالية وغيرها من التحديات. وكأن الأخيرة لا تكفي، إذ حاول آدامز وضع العصا في دواليب عربة زهران ممداني بإقرار سياسات في اللحظة الأخيرة، تجعل من الصعب على ممداني تنفيذ بعض من وعوده، وخصوصاً تلك المتعلقة بالسكن. حاول آدامز عرقلة وعد ممداني المتعلق بتجميد رفع أجور الشقق الخاضعة لتنظيم الإيجار، بمسارعته في نوفمبر الماضي، بتنفيذ تعيينات لمعارضين لهذه الخطوة في المناصب الرئيسية داخل مجلس إرشادات الإيجار في نيويورك (RGB) المعنية بهذا الشأن، ما قد يقوّض تعهد ممداني بتجميد الإيجارات في أكثر من مليون شقة، إذ تستمر ولاية هذه المناصب في السنوات المقبلة.

زهران ممداني والتحديات المقبلة

قطع زهران ممداني في حملته الانتخابية عدداً من الوعود التي شملت تجميد رفع أجور الشقق (الخاضعة لتنظيم الإيجارات)، وتوفير حافلات نقل مجانية وسريعة، بالإضافة إلى توفير حضانات ورعاية للأطفال (قبل سن المدرسة) شاملة، وإنشاء برنامج تجريبي لخمسة متاجر بقالة (سوبرماركت) تديرها مدينة نيويورك لتقديم خيارات غذاء صحية وبأسعار معقولة ومدعومة في المناطق الفقيرة، وذلك في محاولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية. قد لا يكون من الصعب تنفيذ بعض هذه الوعود، لكن الوعد الأهم بينها، هو خفض تكاليف المعيشة العالية جداً للنيويوركيين. وعلى عكس ما يتوقع كثيرون فإن صلاحيات عمدة أكبر مدينة في الولايات المتحدة تبقى محدودة وتحتاج إلى قدرة ومرونة كبيرتين لتمرير السياسات التي يتعلق بعضها بحكومة ولاية نيويورك، والحكومة الفيدرالية في واشنطن. وليس مصادفة في ما يخص النقطة الأخيرة، والحاجة لعلاقات جيدة مع واشنطن، أن تكون واحدة من زيارات ممداني الأولى بعد فوزه في الانتخابات إلى البيت الأبيض ولقاء ترامب الذي ولد في حي كوينز في مدينة نيويورك. وخلافاً لكلّ التوقعات، وبعد حملة انتخابية حامية، كان اللقاء بين ممداني وترامب في أواخر نوفمبر الماضي ودياً.

وكان ترامب وإدارته قد هددوا مراراً بسحب التمويل الفيدرالي لمدينة نيويورك أو تقديم الحد الأدنى المطلوب فقط بسبب وعود زهران ممداني "الشيوعية" كما يراها الرئيس الأميركي. فضلاً عن سحب التمويل لمشاريع بنية تحتية حيوية ومهمة تحتاج إليها نيويورك من الحكومة الفيدرالية، كخط مترو أنفاق جديد وغيرها من المشاريع الضرورية لتنفيذ رؤية ممداني. ويبدو أن زيارته الناجحة إلى البيت الأبيض خفّفت من تلك التوترات، على الأقل على المستوى الكلامي. أما في ما يتعلق بوعوده حول خطوط الباصات المجانية وحضانات للأطفال فإنه يحتاج كذلك إلى موافقة مجلس ولاية نيويورك، حيث التمويل من الولاية ضروري لإنجازها، فضلاً عن دعم حاكمة الولاية، كاثي هوكول، والتي سبق أن أعلنت دعمها ترشيح ممداني. يأتي ذلك إلى جانب القدرة على التفاوض مع كل تلك الجهات الرئيسية.

يواجه ممداني معارضة شرسة بين صقور حزبه الديمقراطي

من جهة أخرى يواجه ممداني معارضةً شرسةً بين صقور حزبه الديمقراطي، والذين لم يدعموا جميعهم سياسته التي يرون أنها "راديكالية ويسارية"، فضلاً عن أغنياء نيويورك وأصحاب رؤوس الأموال الذين لا تروق لهم نيته فرض ضرائب إضافية على شركاتهم. يأتي ذلك إلى جانب مواقفه المتعلقة بفلسطين ومعارضته العلنية لحرب الإبادة في غزة. وهناك كثيرون يخشون من أن يحقق ممداني نجاحاً، بحيث يجبرهم على اتخاذ سياسات أكثر تقدمية. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط ممداني نفسه بفريق عمل متمرس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بما في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كما بدأ حواراً، حتى قبل انتخابه، مع مجتمع الأعمال الذي توقع بعض أفراده هجرة جماعية لأثرياء نيويورك.

ويرى العديد من الخبراء أن أول 100 يوم من حكم أي سياسي منتخب، مثل عمدة مدينة كنيويورك أو حاكم ولاية أو رئيس دولة، مهمة للدلالات التي ستحملها عن حكمه ووعوده الانتخابية. بل إن بعض الخبراء يرون أن ذلك يصبح أكثر أهمية في ما يخص منصب عمدة نيويورك لأسباب عديدة، من بينها أنها تضم أكثر من أربعين مؤسسة ووكالة تدير شؤونها، وأن سياسات هذه المؤسسات تتعلق بالتعيينات التي يقوم بها العمدة. كما تتعلق بالصفقات التي سيبرمها في واشنطن وآلباني (عاصمة الولاية) ومع أصحاب رؤوس الأموال في المدينة ومن سينفذ كل ذلك. سيبدأ العد التنازلي لأول 100 يوم في حكم زهران ممداني لحظة أدائه اليمين الدستورية. وحتى اللحظة يبدو أنه مصمم على المضي قدماً لتنفيذ خطته والوفاء بوعود حملته، لكن المئة يوم القادمة ستكون حاسمة دون شك.