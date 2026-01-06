- أشاد محافظ حضرموت بالدور الفعال للأجهزة الأمنية والعسكرية، مؤكدًا على أهمية التنسيق لتعزيز الاستقرار وحماية المؤسسات، مع التركيز على توفير بيئة آمنة لعودة المشاريع التنموية. - حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من الانفلات الأمني في حضرموت بعد انسحاب قواته، مشددًا على أهمية الحوار الجنوبي السعودي لتهدئة الأوضاع واحترام تطلعات الشعب الجنوبي. - في عدن، أكدت اللجنة الأمنية على أهمية تعزيز حضور الدولة وحماية المؤسسات، مشددة على الجاهزية الأمنية والتعاون المجتمعي لدعم الأمن.

أشاد محافظ حضرموت ورئيس اللجنة الأمنية، سالم الخنبشي، اليوم الثلاثاء، بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية المحلية، بما في ذلك اللجان الشعبية، في تثبيت الأمن والنظام في مختلف مدن المحافظة. وأكد الخنبشي في اجتماع موسع ضم قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في المكلا، أن الجهود المنسقة كانت حاسمة في التأثير على استقرار المنطقة، سواء في الحيلولة دون تهريب السجناء من السجون المركزية في المكلا وسيئون أو في إجهاض محاولات تهريب الأسلحة والتهديدات الإرهابية، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها الرسمية.

وشدد الخنبشي على ضرورة تكامل العمل بين الوحدات العسكرية والأمنية المختلفة، من خلال التنسيق المشترك لتحقيق أهداف الاستقرار وحماية المؤسسات الحيوية من الهجمات، موضحاً أن الأولوية في المرحلة القادمة ستكون لحماية المؤسسات الحكومية والمدنية من أي تهديدات داخلية أو خارجية، بالإضافة إلى العمل على توفير بيئة آمنة تسمح بعودة المشاريع التنموية والخدمية إلى المسار الطبيعي. كما دعا إلى تعزيز اليقظة والجاهزية لدى الأجهزة الأمنية، في ظل الوضع الراهن الذي يتطلب أعلى درجات الحذر والانضباط.

وأكد المحافظ ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والقوات المسلحة، مع التركيز على توفير الدعم الكامل للجهود الأمنية في جميع المديريات، بما يضمن سلامة المواطنين، ويقوي الثقة في سيادة القانون.

في السياق، نشرت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي بياناً حذر من المخاطر الناجمة عن الانفلات الأمني الذي شهدته محافظة حضرموت، بعد انسحاب قواته منها. وأكد المجلس أن الانسحاب قد أسفر عن انتشار الفوضى وعمليات النهب الواسعة للممتلكات العامة والخاصة، ما ساهم في تسهيل حصول الجماعات الإرهابية على الأسلحة، وعودة نشاطها في المنطقة بعد سنوات من القضاء عليها.

وأشار البيان إلى أنه نتيجة لهذا التدهور الأمني، فقد تعرّضت العديد من المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية للنهب، ما أثر سلباً في الحياة اليومية للمواطنين بحضرموت، بالإضافة إلى إشعال فتيل النزاع حول مناطق الموارد الحيوية. وعبرت الأمانة العامة عن قلقها من تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة، والتي تهدد بتقويض ما تبقى من الاستقرار.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي ضرورة مواصلة الحوار الجنوبي السعودي، الذي ترعاه الرياض، والذي يهدف إلى تهدئة الأوضاع السياسية في الجنوب، موضحة أن هذه الجهود لاقت إشادة من قبل أعضاء المجلس، الذين طالبوا بحلول عاجلة لوضع حد للانفلات الأمني في حضرموت والمهرة. وأشار البيان إلى أن السعودية، من خلال تحرّكاتها السياسية، تهدف إلى توجيه بوصلة الحرب نحو الأهداف الأساسية للتحالف العربي، والتي تقوم على حماية مصالح الشعب الجنوبي، واستعادة سيادته.

واعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي أن الحلول السياسية يجب أن تحترم تطلعات الشعب الجنوبي في استعادة وطنه وحماية أرضه، مشيراً إلى أن تحركات السعودية تشكل نقطة فاصلة في تسوية النزاع الحالي. وأعرب المجلس عن تطلعه لنتائج ملموسة من المفاوضات، مؤكداً أن الحوار يجب أن يؤدي إلى تسوية سياسية شاملة تحافظ على الأمن والاستقرار في مناطق الجنوب.

على صعيد آخر، تتواصل الجهود المبذولة في العاصمة عدن للحفاظ على الاستقرار الأمني، حيث عقدت اللجنة الأمنية هناك، برئاسة وزير الدولة، محافظ العاصمة، أحمد حامد لملس، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آخر المستجدات الأمنية. وأكد الاجتماع أن الوضع الأمني في عدن تحت السيطرة بفضل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على الأمن وحماية المدنيين.

وشددت اللجنة الأمنية على أهمية تعزيز حضور الدولة في عدن، وضمان حماية المؤسسات الحكومية والمرافق الحيوية، بما يضمن استمرار الحياة اليومية للمواطنين دون أي انقطاع. وأكد الاجتماع الجاهزية الكاملة للأجهزة الأمنية لمواجهة أي تهديدات قد تنشأ، وضرورة الحفاظ على الأمن العام في كل أنحاء العاصمة. كما جددت اللجنة الأمنية تأكيدها على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي في دعم الأجهزة الأمنية، عبر التعاون مع السلطات المحلية، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة قد تهدد الاستقرار. وأشادت اللجنة بالجهود الأمنية المستمرة لضمان أمن المنشآت الحيوية في عدن، بما في ذلك ميناء عدن والمطار، والعديد من المرافق الحيوية الأخرى.