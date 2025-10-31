تنزانيا: المعارضة تتحدث عن 700 قتيل في احتجاجات على الانتخابات

- شهدت تنزانيا احتجاجات عنيفة على نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث قُتل نحو 700 شخص وفقًا لحزب "تشاديما" المعارض، بينما أكدت منظمة العفو الدولية مقتل ما لا يقل عن 100 شخص. - الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء العنف، مشيرة إلى مقتل 10 متظاهرين على الأقل، فيما اشتبك المئات مع الشرطة في دار السلام، مما أدى إلى نشر الجيش وتعطيل الإنترنت. - الانتخابات شهدت مشاركة ضعيفة ومنع مرشحي المعارضة، حيث فاز حزب "تشاما تشا مابيندوزي" الحاكم، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق.

قُتل نحو 700 شخص في تنزانيا خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أعلن حزب "تشاديما" المعارض، اليوم الجمعة. وقال المتحدث باسم الحزب جون كيتوكا: "حتى الآن، بلغ عدد القتلى في دار السلام نحو 350 قتيلاً، وفي موانزا أكثر من 200. وبإضافة هذه الحصيلة إلى عدد القتلى من مناطق أخرى في البلاد، يبلغ العدد الإجمالي نحو 700 قتيل". وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بأنّ لدى السلطات معطيات عن أعداد مماثلة.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنها تلقت معلومات تفيد بمقتل ما لا يقل عن 100 شخص، لكن كيتوكا أكد أنّ إحصاءات حزب "تشاديما" جمعتها شبكة من أعضاء الحزب جالوا في المستشفيات والعيادات الصحية "لإحصاء الجثث"، وقال: "رسالتنا إلى الحكومة هي: توقفوا عن قتل متظاهرينا. أوقفوا وحشية الشرطة. احترموا إرادة الشعب، وهي العدالة الانتخابية"، مضيفاً: "لم تجر أي انتخابات على الإطلاق. نحتاج إلى حكومة انتقالية لتمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة".

It’s happening in Tanzania.

The revolution is on.

The People and the People’s Defence Forces are united to reclaim Tanzania’s sovereignty, dignity and freedom! Viva!#FreeTunduLisu pic.twitter.com/wqDxJmMllJ — Dr. Miguna Miguna (@MigunaMiguna) October 31, 2025

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنه تلقى تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 10 متظاهرين على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات العامة في تنزانيا قبل أيام. وأفاد سيف ماجانجو، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الصحافيين في جنيف: "نشعر بالقلق إزاء الوفيات والإصابات التي وقعت في الاحتجاجات الجارية المتعلقة بالانتخابات في تنزانيا. التقارير التي تلقيناها تشير إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل".

واشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة في عاصمة تنزانيا التجارية دار السلام، اليوم الجمعة، لمطالبة هيئة الانتخابات الوطنية بوقف إعلان نتائج الانتخابات التي أثارت الاحتجاجات، مما أدى إلى نشر الجيش وتعطيل خدمة الإنترنت. وعرض التلفزيون الرسمي نتائج الانتخابات، التي أجريت أول أمس الأربعاء، في البر الرئيسي، والتي سعى من خلالها حزب "تشاما تشا مابيندوزي (حزب الثورة)" الحاكم، الذي يتولى السلطة في تنزانيا منذ استقلالها عام 1961، إلى تمديد حكمه.

وتم منع مرشحي الرئاسة من أحزاب المعارضة الرئيسية من الترشح، بحيث واجهت رئيسة تنزانيا الحالية، سامية صولوحو حسن، 16 مرشحاً آخرين من أحزاب صغيرة استطاعت بصعوبة تنظيم حملات انتخابية. واحتفظ حزب "تشاما تشا مابيندوزي" بمقعده الرئاسي في أرخبيل زنجبار الذي يحظى بحكم شبه ذاتي، والذي سادته حالة من الهدوء، اليوم الجمعة، وسط حضور عسكري مكثف. وأعلنت اللجنة الانتخابية في زنجبار، أمس الخميس، فوز الرئيس الحالي حسين مويني بنسبة 78.8% من الأصوات.

وكانت الانتخابات قد شهدت مشاركة ضعيفة، واندلعت الفوضى بعد ظهيرة الأربعاء حيث أحرق المتظاهرون حافلة ومحطة وقود، كما هاجموا مراكز للشرطة وخربوا مراكز اقتراع. وفرضت الحكومة حظر تجوّل مساء الأربعاء في دار السلام، التي شهدت معظم الاحتجاجات، وطالبت الحكومة العاملين بالعمل من المنزل أمس الخميس للحد من حركة العاملين غير الأساسيين.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز)