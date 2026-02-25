تنديد فلسطيني بتقديم خدمات قنصلية أميركية داخل مستوطنة: شرعنة للضم

- أثار إعلان السفارة الأميركية تقديم خدمات قنصلية في مستوطنات الضفة الغربية استنكاراً فلسطينياً، حيث اعتبرته خطوة تعزز شرعية الاستيطان وتكرس السيطرة على الأراضي المحتلة. - وصفت حركة حماس القرار بأنه سابقة خطيرة، بينما اعتبر مصطفى البرغوثي أنه تطور خطير في السياسة الأميركية وخرق للقانون الدولي، مشيراً إلى دعم مشروع إسرائيل الكبرى. - أكد صلاح الخواجا أن الخطوة تمثل تحدياً للمنظومة الدولية، وتعتبرها حركة الجهاد الإسلامي انحيازاً أميركياً يساهم في تكريس السيطرة الإسرائيلية.

لاقى إعلان السفارة الأميركية في إسرائيل بدء تقديم خدمات قنصلية روتينية للمواطنين الأميركيين، بما في ذلك خدمات جوازات السفر، في عدد من المواقع، بينها مستوطنات في الضفة الغربية، تنديداً فلسطينياً واسعاً، وسط تأكيد أن هذه الخطوة تعد "اعترافاً عملياً بشرعية" الاستيطان وسيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.

وقالت السفارة، في بيان مساء الثلاثاء، إن موظفي الشؤون القنصلية سيبدؤون تقديم خدمات جوازات السفر الاعتيادية في مستوطنة إفرات جنوبي القدس، الجمعة، على أن تتبع ذلك زيارات ميدانية خلال الشهرين المقبلين، بما في ذلك في مستوطنة "بيتار عيليت"، قرب بيت لحم جنوبي الضفة. وتقع المستوطنة في منطقة غوش عتصيون، وهي من المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وتعتبرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "غير قانونية"، وفقاً للقانون الدولي.

وتعليقاً على ذلك، قالت حركة حماس إن الخطوة "تمثل سابقة خطيرة وتماهياً سافراً مع مخططات الاحتلال التهويدية، واعترافاً عملياً بشرعية الاستيطان، وسيطرة الاحتلال على الضفة الغربية"، وأضافت أن "هذا القرار الجديد يكشف التناقض الصارخ في مواقف الولايات المتحدة التي تدّعي رفض ضم الضفة الغربية، بينما تتخذ خطوات ميدانية تعزز الضم وتكرس السيادة الإسرائيلية على أرضنا المحتلة".

وأردفت الحركة أن "تقديم خدمات رسمية أميركية داخل المستوطنات يعدّ انتهاكاً علنياً للقانون الدولي الذي يجرّم الاستيطان، ومحاولة لفرض وقائع سياسية جديدة تمهّد لتصفية الحقوق الوطنية لشعبنا". وحذرت من "خطورة هذه الخطوة وتداعياتها، خاصة في ظل التصريحات الأميركية التي تشجع الاحتلال على توسيع سيطرته، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً ضاغطاً لوقف هذا التغول والعدوان على شعبنا وأرضنا".

أما أمين عام حزب المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، فوصف القرار بأنه "غير مسبوق في السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية". وأضاف، في تصريح لوكالة الأناضول، أنه "أكبر تطور خطير في السياسة الأميركية، فإدارة ترامب انتقلت من الموقف التقليدي الذي كان يرفض الاستيطان أو يعارضه إلى موقف يتعامل مع المستوطنات ويقبلها".

وشدد البرغوثي على أن هذا "خرق فاضح للقانون الدولي، إذ أدان مجلس الأمن والأمم المتحدة المستعمرات والمستوطنات الإسرائيلية". وتابع أن "القرار يدل على أن الولايات المتحدة تسمح لإسرائيل بضم وتهويد الضفة الغربية". وأردف أن "تصريحات السفير الأميركي مايك هاكابي "كانت واضحة جداً، إذ تحدث عن إسرائيل الكبرى التي تضم أكثر من نصف مصر وثلث السعودية ونصف العراق وثلثي سورية ولبنان والأردن". وحذر من أن هذا الحديث "يعكس نية واشنطن التعامل مع المشروع الصهيوني بقبول تغييرات جذرية في واقع الضفة الغربية".

من جهته، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بوسط الضفة الغربية، صلاح الخواجا، إن هذه الخطوة "تطور خطير نحو تشريع البؤر والمستوطنات". وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول، أن إعلان السفارة "يعتبر تحدياً للمنظومة الدولية، ولقرار محكمة العدل الدولية الذي يعتبر أن للفلسطينيين ولاية سياسية على الأرض المحتلة كاملة، وأن الاستيطان غير شرعي". وأشار إلى أن تقديم خدمات قنصلية بمستوطنات مثل "إفرات" و"بيتار عيليت"، بالتوازي مع مدن مثل حيفا، يهدف إلى "مساواة الوضع القانوني للمستوطنات بالمدن داخل إسرائيل".

وحذر الخواجا من أن ذلك "يساهم في تأبيد الاستعمار في كل حدود فلسطين التاريخية، وتجاوز الحديث عن أن حدود إسرائيل هي فقط على 78% من الأرض". واعتبر أن "هذا القرار ينسجم مع نهج ترامب، الساعي إلى تفريغ المنظومة الدولية من مكانتها وحضورها، ودعم الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، وتحويلها إلى مناطق معزولة".

وفي السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان، إنه "في خطوة تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وتؤكد مرة جديدة الانحياز الأميركي الكامل لمنظومة الاستيطان وسياسة الضم التي تمارسها حكومة الكيان، أعلنت السفارة الأميركية في القدس المحتلة عن تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة "إفرات" المقامة عنوةً على أراضي أهلنا في بيت لحم والخليل. ولا يقلل من خطورة هذه الخطوة الادّعاء بأنها تأتي ضمن برنامج أميركي مخصص للأميركيين المقيمين في الخارج، ولا لكونها "متنقلة"؛ بل إن هذا الادعاء يكشف عن محاولة لتطبيع هذه الخطوة في أراضي الضفة المحتلة وتكريسها كأمر روتيني يخدم أهداف الضم".

ولفتت الحركة إلى أن تقديم خدمات رسمية داخل مستعمرات مقامة على أراضٍ محتلة ليس مجرد "إجراء إداري" كما تزعم واشنطن، بل هو اعتراف سياسي وقانوني صريح بشرعية المستوطنات، ومشاركة فعلية في جريمة "الضم الصامت" التي تنفذها حكومة الاحتلال. وأضافت: "إن تقديم الخدمات للمستوطنين فوق أراضٍ تُسلب من أصحابها الفلسطينيين يومياً بالرصاص والمصادرة، هو تكريس لمنظومة بسط سيطرة الاحتلال على الضفة وتهجير أهلها منها، وهي السياسة التي تدعمها واشنطن بالمال والسلاح، والآن بالغطاء الدبلوماسي".

ورأت أن "هذه الخطوة تجعل من الإدارة الأميركية شريكاً مباشراً في مشاريع ضم الضفة إلى الكيان، وتكشف أن المواقف المعلنة للرئيس الأميركي حول معارضته ضم الضفة، ليست سوى تضليل إعلامي لتمرير مشاريع التهويد والضم، وتمريرهما دون ضجّة لدى الحكومات العربية. كما تتوافق هذه الخطوة مع تصريحات السفير الأميركي لدى الكيان، مايك هاكابي، قبل أيام".