تنديد عربي وأوروبي بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: جريمة حرب

القدس المحتلة

31 مارس 2026   |  آخر تحديث: 21:21 (توقيت القدس)
وقفة لنقابة المحامين الفلسطينيين في الخليل تنديداً بالقانون، 9 نوفمبر 2025 (الأناضول)
- إدانة واسعة للقانون: أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين استنكاراً دولياً واسعاً، حيث اعتبرته دول عربية والمجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وتصعيداً يهدد استقرار المنطقة.

- مواقف دولية رافضة: أدانت دول الاتحاد الأوروبي القانون، معتبرةً أنه تمييزي ويستهدف الفلسطينيين، ويعزز نظام الفصل العنصري، ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة، مما يشكل خرقاً للقانون الدولي.

- دعوات لتحرك دولي عاجل: طالبت جهات دولية بإلغاء القانون فوراً، محذرةً من أنه يشكل جريمة حرب، ودعت لتحرك دولي لحماية الأسرى الفلسطينيين، مؤكدةً أن عقوبة الإعدام تتعارض مع كرامة الإنسان.

لقيت مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثالثة والنهائية، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تنديداً فلسطينياً وعربياً واسعاً، وسط تأكيد أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونها تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

مصر تدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وعبّرت الخارجية المصرية في بيان عن إدانتها بـ"أشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون، مؤكدة أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

وقالت مصر إنها حذّرت مراراً من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد، مجددة رفضها القاطع لكل السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وبن غفير يحتفل

الأردن يدعو إلى تحرك "فوري وفاعل" لمنع تطبيق إعدام الأسرى

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء الاثنين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى تحرك دولي "فوري وفاعل" لمنع إسرائيل من المضي في تطبيقه، معتبرة أنه يشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا القانون العنصري التمييزي اللاشرعي الذي يتعارض وقواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال". واعتبرت ذلك "جزءاً من سياسة إسرائيلية مُمنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ووفق حل الدولتين".

ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرّك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من المضي في تطبيق القانون". كما طالبت بـ"إلزامها وقف قراراتها وتشريعاتها الباطلة وممارساتها الأحادية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه".

العراق: إقرار القانون تصعيد خطير

دانت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته "تصعيدا خطيرا وخرقا جسيما". وأعربت في بيان عن "إدانتها بأشدّ العبارات لمصادقة ما يُسمّى بالكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لما يمثّله ذلك من خرق جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدٍ خطير". وأكدت الخارجية العراقية رفضها "القاطع لهذا الإجراء التعسفي".

البرلمان العربي: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب

كما أدان البرلمان العربي بأشد العبارات إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة. وشدد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان، على أن هذا القانون يعد تصعيدا خطيرا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، معتبراً أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافاً صارخاً بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين. وجدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية لتحرك دولي عاجل لتجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار أن هذا التشريع يمثل خرقا فاضحا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية، مجدداً التأكيد أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، وأن محاولات الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

الاتحاد الأوروبي يدين بشدّة

ونددت المفوضية الأوروبية بشدّة بقانون إعدام الأسرى، والذي صيغ ليطبق حصرا على الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني "إنه خطوة واضحة إلى الوراء، سواء من حيث إقرار عقوبة الإعدام أو من حيث الطابع التمييزي للقانون".

ألمانيا: القانون يستهدف حصراً الفلسطينيين

ودانت الحكومة الألمانية القانون، معتبرة أنه يستهدف "حصرا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية". وأكد المتحدث باسم الحكومة، في بيان، أن برلين تُصر على "رفضها عقوبة الإعدام"، وتعتقد أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين "سيُطبق على الأرجح حصرا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".

إسبانيا عن القانون: "خطوة إضافية نحو الفصل العنصري"

أوروبياً أيضاً، ندد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالقانون، في منشور عبر منصة "إكس"، قائلاً: "إن الحكومة الإسبانية تدين عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي". وأضاف سانشيز: "إنها خطوة غير متكافئة، إذ لن تُطبق على الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم نفسها"، مؤكداً أن "الجريمة هي نفسها، عقوبة مختلفة… هذا ليس عدلاً". وختم رئيس الوزراء الإسباني منشوره بالقول إن هذه الخطوة "تمثل تقدماً إضافياً نحو نظام الفصل العنصري".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، إن "إسبانيا تدين إقرار هذا القانون في البرلمان الإسرائيلي بشأن عقوبة الإعدام في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة التابعة لدولة فلسطين"، مؤكدة رفضها القاطع لمضمونه. وأضاف البيان أن القانون "مطروح بصيغته الحالية على أنه تمييزي ضد السكان الفلسطينيين"، مشدداً على أن هذا التمييز "يكتسي خطورة بالغة، إذ يكرّس عدم المساواة القانونية بين الأشخاص في مسألة تمس بشكل مباشر الحق الأساسي في الحياة".

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن التشريع الجديد "يوسّع عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، ويُلغي ضمانات أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة". كما حذرت مدريد من أن "النص ينطوي أيضاً على ممارسة غير قانونية للولاية القضائية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة التابعة لدولة فلسطين".

وفي ختام بيانها، جددت إسبانيا موقفها الثابت الرافض لعقوبة الإعدام "في جميع الحالات والظروف"، واصفةً إياها بأنها "عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة، ولا توجد أدلة على فعاليتها في الردع، كما قد تؤدي إلى نتائج لا يمكن إصلاحها في حال وقوع خطأ قضائي".

"أونروا": القانون مهين وتمييزي

ووصف المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، الثلاثاء، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه "مهين وتمييزي للغاية". وجاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وأعرب لازاريني عن شعوره بـ"الدهشة" إزاء إقرار هذا القانون، معربا عن أمله أن ترفضه المحكمة العليا في إسرائيل. وأكد المسؤول الأممي أن "الدول الديمقراطية لا تعيد تطبيق عقوبة الإعدام". وأضاف: "نحن معتادون على أن تلغي الدول عقوبة الإعدام. علاوة على ذلك، هذا القانون تمييزي للغاية لأنه يستهدف شريحة معينة فقط من السكان".

تورك: تطبيق القانون سيكون بمثابة جريمة حرب

من جانبه، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن تطبيق هذا النص "التمييزي سيُشكّل انتهاكا إضافيا وفادحا جدا للقانون الدولي، وتطبيقه على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون بمثابة جريمة حرب". وشدّد على أن هذا القانون الذي أقره الكنيست الاثنين "يتعارض بشكل واضح مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، لا سيما في ما يتعلق بالحق في الحياة. ويثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الدفاع، وينطوي على تمييز شديد، ويجب إلغاؤه من دون تأخير".

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن "عقوبة الإعدام تتعارض بشدة مع كرامة الإنسان، وتشكل خطرا غير مقبول يتمثل في إعدام أبرياء".

