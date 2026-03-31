تنديد عربي وأوروبي بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: جريمة حرب

- إدانة واسعة للقانون: أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين استنكاراً دولياً واسعاً، حيث اعتبرته دول عربية والمجتمع الدولي انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وتصعيداً يهدد استقرار المنطقة.
- مواقف دولية رافضة: أدانت دول الاتحاد الأوروبي القانون، معتبرةً أنه تمييزي ويستهدف الفلسطينيين، ويعزز نظام الفصل العنصري، ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة، مما يشكل خرقاً للقانون الدولي.
- دعوات لتحرك دولي عاجل: طالبت جهات دولية بإلغاء القانون فوراً، محذرةً من أنه يشكل جريمة حرب، ودعت لتحرك دولي لحماية الأسرى الفلسطينيين، مؤكدةً أن عقوبة الإعدام تتعارض مع كرامة الإنسان.
لقيت مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثالثة والنهائية، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تنديداً فلسطينياً وعربياً واسعاً، وسط تأكيد أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونها تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
مصر تدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وعبّرت الخارجية المصرية في بيان عن إدانتها بـ"أشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون، مؤكدة أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت مصر إنها حذّرت مراراً من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد، مجددة رفضها القاطع لكل السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
الأردن يدعو إلى تحرك "فوري وفاعل" لمنع تطبيق إعدام الأسرى
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرّك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من المضي في تطبيق القانون". كما طالبت بـ"إلزامها وقف قراراتها وتشريعاتها الباطلة وممارساتها الأحادية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه".
العراق: إقرار القانون تصعيد خطير
دانت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته "تصعيدا خطيرا وخرقا جسيما". وأعربت في بيان عن "إدانتها بأشدّ العبارات لمصادقة ما يُسمّى بالكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لما يمثّله ذلك من خرق جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدٍ خطير". وأكدت الخارجية العراقية رفضها "القاطع لهذا الإجراء التعسفي".