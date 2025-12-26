تنديد عربي إسلامي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

- تلقى وزير الخارجية المصري اتصالات من نظرائه في الصومال وتركيا وجيبوتي لبحث التطورات في القرن الأفريقي، حيث أكدوا رفضهم لاعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة ودعمهم لوحدة الأراضي الصومالية. - شدد الوزراء على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية ورفض أي كيانات موازية، مؤكدين أن الاعتراف باستقلال أجزاء من الدول يهدد السلم والأمن الدوليين وينتهك القانون الدولي. - أعلن نتنياهو اعتراف إسرائيل بـ"جمهورية أرض الصومال"، مما أثار ردود فعل دولية، حيث ترفض الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي هذا الاعتراف.

تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية من وزير خارجية جمهورية الصومال عبد السلام عبدي علي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية جمهورية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، تناولت التطورات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي. وبحسب بيان للخارجية المصرية، ركّزت الاتصالات على المستجدات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"، حيث أكد الوزراء رفضهم التام وإدانتهم القاطعة لهذا الاعتراف، مشددين على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

كما شدد الوزراء، وفق البيان، على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من شرعيتها، مؤكدين أن أي مساس بوحدة الصومال يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الخارجية المصرية أن الاتصالات أكدت أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يعد سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكاً للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وشدد الوزراء على أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول تمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز الالتفاف عليه تحت أي ذريعة.

وفي السياق نفسه، جرى التأكيد من الوزراء الثلاثة على الرفض القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، كما جرى التأكيد على الرفض التام لأي مخططات تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وهي مخططات ترفضها الغالبية العظمى من دول العالم شكلاً وموضوعاً.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن، اليوم الجمعة، عن اعتراف إسرائيل رسمياً بـ"جمهورية أرض الصومال" (صوماليلاند) دولة مستقلة وذات سيادة، في خطوة أثارت ردات فعل إقليمية ودولية واسعة. ووقّع نتنياهو، إلى جانب وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر ورئيس "صوماليلاند" عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلاناً مشتركاً ومتبادلاً بهذا الشأن. وبحسب بيان صادر عن ديوان نتنياهو، فإن هذا الإعلان يأتي "بروح اتفاقات أبراهام" التي جرى توقيعها بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إشارة إلى ربط الخطوة بمسار التطبيع الإقليمي الذي تسعى إسرائيل إلى توسيعه خارج الإطار العربي التقليدي.

وأوضح البيان أن نتنياهو هنأ رئيس "صوماليلاند" وأشاد بما وصفه "قيادته والتزامه بالعمل من أجل الأمن والاستقرار والسلام"، كما وجه إليه دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل. من جهته، شكر رئيس "صوماليلاند" نتنياهو على ما وصفه بـ"الإعلان التاريخي"، معرباً عن تقديره جهود إسرائيل في "مكافحة الإرهاب" وتعزيز السلام الإقليمي، وفق البيان. كما وجّه نتنياهو الشكر إلى وزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس جهاز الموساد دافيد برنيع والجهاز نفسه على ما اعتبره "مساهمتهم في تعزيز الاعتراف بين الدولتين"، معرباً عن تمنياته "لشعب صوماليلاند بالنجاح والازدهار والحرية". وأشار ديوان نتنياهو إلى أن إسرائيل تستعد لتوسيع فوري لعلاقاتها مع "جمهورية أرض الصومال" عبر تعاون واسع يشمل مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وكان إقليم "أرض الصومال" قد أعلن انفصاله من طرف واحد عن جمهورية الصومال عام 1991، عقب انهيار الدولة الصومالية والحرب الأهلية، ومنذ ذلك الحين، يسعى إلى نيل اعتراف دولي به دولةً مستقلةً، من دون أن ينجح في ذلك، إذ لا يحظى الإقليم بأي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الدولي الذي لا يزال يؤكد وحدة وسيادة الأراضي الصومالية. وترفض الحكومة الصومالية في مقديشو أي اعتراف بالإقليم، وتعدّه جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، فيما سبق أن حذّرت أطراف إقليمية ودولية من أن أي اعتراف أحادي قد يفتح الباب أمام زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.