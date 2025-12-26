تنديد عربي إسلامي أفريقي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

- أثار اعتراف إسرائيل باستقلال "أرض الصومال" إدانات واسعة من الدول العربية والإسلامية والأفريقية، معتبرةً الخطوة خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومهددةً الاستقرار في القرن الأفريقي. - أكدت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي رفضهما للخطوة، مشددين على دعم وحدة وسيادة الصومال، ورفض أي إجراءات أحادية تهدد الاستقرار الإقليمي. - جدد الاتحاد الأفريقي التزامه بوحدة الصومال، محذراً من تداعيات الاعتراف بـ"أرض الصومال"، بينما تسعى إسرائيل لتوسيع علاقاتها مع الإقليم رغم عدم الاعتراف الدولي.

توالت الإدانات العربية والإسلامية والأفريقية لإعلان إسرائيل الاعتراف باستقلال إقليم "أرض الصومال"، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن تداعياتها السياسية والأمنية على منطقة القرن الأفريقي. واعتبرت دول عدة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، محذرة من أن أي اعتراف أحادي باستقلال أقاليم داخل دول قائمة من شأنه تقويض أسس الاستقرار وفتح الباب أمام مزيد من التوترات والنزاعات في المنطقة.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الخطوة الإسرائيلية المتعلقة بالاعتراف بإقليم صوماليلاند دولة مستقلة، التي أعلنها رئيس حكومة الاحتلال، مؤكداً رفض الجامعة العربية الكامل لهذه الخطوة، باعتبارها انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتعدياً سافراً على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول الذي يشكّل ركناً أساسياً في ميثاق الأمم المتحدة ونظام العلاقات الدولية.

وقال أبو الغيط، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن هذا الاعتراف الصادر عن قوة احتلال تمارس بشكل يومي انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية، يمثّل اعتداء إسرائيلياً على سيادة دولة عربية وأفريقية، ويأتي في إطار العمل مع أطراف ثالثة لتقويض استقرار المنطقة، بعيداً عن أي التزام بالقواعد الناظمة للاعتراف بالدول وفق القانون الدولي.

وفي السياق نفسه، رفض مجلس التعاون الخليجي الاعتراف الإسرائيلي باستقلال إقليم "أرض الصومال"، واعتبره تجاوزاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي وانتهاكاً صريحاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في بيان، إن الإجراء الإسرائيلي يشكل سابقة خطيرة من شأنها تقويض ركائز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وفتح الباب أمام مزيد من التوترات والنزاعات، بما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.

وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية من وزير خارجية جمهورية الصومال عبد السلام عبدي علي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية جمهورية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، تناولت التطورات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي. وبحسب بيان للخارجية المصرية، ركّزت الاتصالات على المستجدات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"، حيث أكد الوزراء رفضهم التام وإدانتهم القاطعة لهذا الاعتراف، مشددين على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

كما شدد الوزراء، وفق البيان، على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من شرعيتها، مؤكدين أن أي مساس بوحدة الصومال يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الخارجية المصرية أن الاتصالات أكدت أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يعد سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكاً للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وشدد الوزراء على أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول تمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز الالتفاف عليه تحت أي ذريعة.

وبحسب الخارجية المصرية، جرى التأكيد من الوزراء الثلاثة على الرفض القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، كما جرى التأكيد على الرفض التام لأي مخططات تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وهي مخططات ترفضها الغالبية العظمى من دول العالم شكلاً وموضوعاً.

كما نددت وزارة الخارجية التركية بإعلان إسرائيل الاعتراف بـ"أرض الصومال"، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصومال". ورأت أنقرة، المتحالفة مع مقديشو والداعمة لها، أن "الخطوة الإسرائيلية من شأنها تقويض الاستقرار في المنطقة". وقالت، في بيان، إن "الاعتراف باستقلال أرض الصومال يشكل مثالا جديدا على الإجراءات غير الشرعية التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والهادفة إلى زعزعة الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار سياسات إسرائيل التوسعية، ومساعيها المتواصلة لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية"، مؤكدا أنها "تمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لجمهورية الصومال".

الاتحاد الأفريقي يجدد الالتزام بوحدة الصومال وسيادته

بدوره، رفض الاتحاد الأفريقي أي اعتراف بـ"أرض الصومال، وأكد مجدداً التزامه الراسخ بوحدة الصومال وسيادته. وقال الاتحاد، في بيان، الجمعة، إنّ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف أحيط علماً بقلق بالغ بالتطورات الأخيرة المتعلقة بـ"أرض الصومال"، مجدداً موقف الاتحاد الأفريقي الثابت والمستمر، والمستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، لا سيما احترام عدم رسوخ الحدود الموروثة عند الاستقلال، كما أكده قرار منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1964.

وشدد رئيس المفوضية على "رفضه رفضاً قاطعاً أي مبادرة أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بصوماليلاند كياناً مستقلاً"، مذكّراً بأنّ "صوماليلاند لا تزال جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية"، ومحذراً من أنّ "أي محاولة لتقويض وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها تتعارض مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي، وتُنذر بخطر إرساء سابقة خطيرة ذات تداعيات بعيدة المدى على السلام والاستقرار في جميع أنحاء القارة".

وأكد رئيس المفوضية مجدداً التزام الاتحاد الأفريقي الراسخ بوحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها، فضلاً عن دعمه الكامل لجهود السلطات الصومالية الرامية إلى ترسيخ السلام، وتعزيز مؤسسات الدولة، والنهوض بالحكم الشامل، وفق البيان.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن، اليوم الجمعة، اعتراف إسرائيل رسمياً بـ"جمهورية أرض الصومال" (صوماليلاند) دولة مستقلة وذات سيادة، في خطوة أثارت ردات فعل إقليمية ودولية واسعة. ووقّع نتنياهو، إلى جانب وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر ورئيس "صوماليلاند" عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلاناً مشتركاً ومتبادلاً بهذا الشأن. وبحسب بيان صادر عن ديوان نتنياهو، فإن هذا الإعلان يأتي "بروح اتفاقات أبراهام" التي جرى توقيعها بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إشارة إلى ربط الخطوة بمسار التطبيع الإقليمي الذي تسعى إسرائيل إلى توسيعه خارج الإطار العربي التقليدي.

وأوضح البيان أن نتنياهو هنأ رئيس "صوماليلاند" وأشاد بما وصفه "قيادته والتزامه بالعمل من أجل الأمن والاستقرار والسلام"، كما وجه إليه دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل. من جهته، شكر رئيس "صوماليلاند" نتنياهو على ما وصفه بـ"الإعلان التاريخي"، معرباً عن تقديره جهود إسرائيل في "مكافحة الإرهاب" وتعزيز السلام الإقليمي، وفق البيان. كما وجّه نتنياهو الشكر إلى وزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس جهاز الموساد دافيد برنيع والجهاز نفسه على ما اعتبره "مساهمتهم في تعزيز الاعتراف بين الدولتين"، معرباً عن تمنياته "لشعب صوماليلاند بالنجاح والازدهار والحرية". وأشار ديوان نتنياهو إلى أن إسرائيل تستعد لتوسيع فوري لعلاقاتها مع "جمهورية أرض الصومال" عبر تعاون واسع يشمل مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وكان إقليم "أرض الصومال" قد أعلن انفصاله من طرف واحد عن جمهورية الصومال عام 1991، عقب انهيار الدولة الصومالية والحرب الأهلية، ومنذ ذلك الحين، يسعى إلى نيل اعتراف دولي به دولةً مستقلةً، من دون أن ينجح في ذلك، إذ لا يحظى الإقليم بأي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الدولي الذي لا يزال يؤكد وحدة وسيادة الأراضي الصومالية. وترفض الحكومة الصومالية في مقديشو أي اعتراف بالإقليم، وتعدّه جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، فيما سبق أن حذّرت أطراف إقليمية ودولية من أن أي اعتراف أحادي قد يفتح الباب أمام زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.