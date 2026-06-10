تنديد برلماني إيطالي بانتهاكات وتصريحات بن غفير المسيئة

- تصاعدت التوترات بين إيطاليا وإسرائيل بعد تصريحات مهينة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، مما أثار استياءً في الأوساط السياسية الإيطالية ودفع حركة خمس نجوم لطلب إحاطة في مجلس النواب. - دعت النائبة ستيفانيا أسكاري إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على ضرورة الدفاع عن كرامة إيطاليا وأوروبا واتخاذ موقف حازم. - فتحت نيابة روما تحقيقاً ضد بن غفير ومسؤولين إسرائيليين بتهم تشمل الاختطاف والتعذيب، بينما منعت دول أوروبية أخرى دخولهم بسبب الانتهاكات المرتبطة بأسطول الصمود.

وسط تزايد الإجراءات العقابية في أوروبا ضد وزير الأمن القومي المتطرف

إيتمار بن غفير، قالت المتحدثة باسم حركة خمس نجوم في مجلس النواب الإيطالي، النائية ستيفانيا أسكاري ، لـ"العربي الجديد"، إن الحركة تقدمت اليوم الأربعاء بطلب إحاطة في المجلس موجه خصوصاً إلى الحكومة للتحرك على ضوء انتهاكات بن غفير بحق ناشطين إيطاليين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، والذي وجه أيضاً تصريحات مهينة بحق إيطاليا.

وكان بن غفير قد صرح خلال اجتماع أمني، أمس الثلاثاء، إثر وابل الإدانات التي طاولته من قبل القوى السياسية والرأي العام الإيطالي، وفتح نيابة روما تحقيقاً ضده على ضوء الانتهاكات والإهانات التي اقترفها بحق ناشطين إيطاليين في أسطول الصمود الذي اعترضته البحرية الإسرائيلية في مايو/ أيار الماضي بينما كان في المياه الإقليمية متجهاً نحو غزة، قائلاً إن "بلد الحذاء الطويل أضحت بلد النعال الخفيفة".

إهانة بن غفير لإيطاليا

وشددت أسكاري في حديثها لـ"العربي الجديد"، على أنه "من غير المقبول أن تسحق إسرائيل كرامة بلدنا عبر وصفه ببلد النعال الخفيفة، وأن يتسنى لها إهانة وتعذيب وسجن بني جلدتنا المنخرطين في مهمة إنسانية، من دون رد حاسم من قبل المؤسسات الإيطالية".

أسكاري: نطالب إيطاليا وأوروبا بالدفاع عن كرامتهما والتحرك من خلال فرض عقوبات على إسرائيل

وبرأيها، فإن "إيطاليا تتصرف بشكل متزايد كمستعمرة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما الحقيقة أنها أضحت دولة تابعة عاجزة عن منح صوتها ثقلاً، واكتفت بالسمع والطاعة". لذلك، أكدت أسكاري أنه "نطالب إيطاليا وأوروبا بالدفاع عن كرامتهما والتحرك من خلال فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين".

وفي أعقاب تصريحات بن غفير المسيئة، والتي تضمنت إهانات موجهة لإيطاليا، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن هذه التصريحات "غير مقبولة ولا تليق بوزير"، وأكد أن إيطاليا "بلد صديق لإسرائيل"، وأنها "دافعت دائماً عن الحرية والديمقراطية"، مشيراً إلى أن روما تعمل على الدفع نحو بحث فرض عقوبات أوروبية على بن غفير بعد الأحداث المرتبطة بانتهاكات بحق نشطاء أسطول الصمود العالمي. وأوضح أنه طلب من المسؤولية العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس عرض مقترح عقوبات على مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد.

تحقيقات وإجراءات

أما على المستوى القضائي في إيطاليا، فقد فتحت نيابة روما، الاثنين الماضي، تحقيقاً بحق بن غفير بعد حصولها على مواد بينها تسجيل فيديو يوثق إساءة معاملة سجناء، واعتبره المحققون بمثابة إقرار ضمني بالمسؤولية. تجدر الإشارة إلى أن التحقيق يشمل أيضاً أسماء أخرى، بينها قيادات في الجيش الإسرائيلي، في سياق قضايا مرتبطة باحتجاز نشطاء وعمليات تمت في مياه دولية.

وأوضحت نيابة روما أنها تنظر في قضايا تشمل اتهامات مثل الاختطاف والتعذيب وتعريض حياة أشخاص للخطر، ضمن ملفات لا تزال موجهة ضد مجهولين، مع استمرار طلب التعاون القضائي من السلطات الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية. وكانت فرنسا قد منعت أخيراً بن غفير من دخول أراضيها على خلفية الانتهاكات بحق ناشطي أسطول الصمود، كما حظرت أمس الثلاثاء دخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على خلفية دوره بالترويج لضم الضفة الغربية المحتلة. وكانت أيرلندا قد حظرت دخول الوزيرين إلى أراضيها الأسبوع الماضي، فيما أعلنت هولندا العام الماضي عن منع دخول الوزير إلى البلاد.

