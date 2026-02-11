تنديد أممي ودولي بقرارات "الكابينت" الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية

- قرارات "الكابينت" الإسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة قوبلت بتنديد أممي ودولي، حيث حذرت الأمم المتحدة من تكريس الضم غير القانوني وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسراً، مما يعزز المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. - كندا وسويسرا انتقدتا بشدة هذه القرارات، معتبرتين أنها تخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، وتضعف فرص السلام وإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. - أونروا وألمانيا حذرتا من أن الإجراءات الإسرائيلية تزيد من السيطرة واليأس في الضفة الغربية، وتعتبر خطوة باتجاه الضم الفعلي، مما يمثل ضربة جديدة للقانون الدولي.

قوبلت قرارات المجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت)، التي أعلن عنها يوم الأحد الماضي، للدفع قدما بضم الضفة الغربية المحتلة، بتنديد أممي ودولي، اليوم الأربعاء، وتحذير من "تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم".

وأعلن "الكابينت" عن قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة، لتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها. ومن بين هذه القرارات: توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب"، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.

الأمم المتحدة: تكريس الضم غير القانوني

وحذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، من أن خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لتوسيع المستوطنات، تشكّل خطوة باتّجاه تكريس ضمها غير القانوني، وقال في بيان "إذا نُفِّذت هذه القرارات، فسوف تسرّع بلا شك تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسرا، وستؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كما ستزيد حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى".

كندا: مخالفة للقانون الدولي

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكندية، الأربعاء، إن كندا تندد بشدة بقرار إسرائيل توسيع سيطرتها على الضفة الغربية. وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان "إن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي، وتقوض فرص السلام، وتضعف إمكانية قيام دولة فلسطينية... ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار ووقف التوسع الاستيطاني على الفور".

سويسرا: تقويض لحل الدولتين

كما دانت سويسرا بشدة القرارات الإسرائيلية، مؤكدة أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. واعتبرت وزارة الخارجية السويسرية أن الخطوات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع السيطرة على الضفة الغربية "تقوض حل الدولتين"، وشددت على أن هذه الخطوات تتناقض مع حل دولتين تعيشان في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل العام 1967. ​​​​​​

أونروا: إجراءات تزيد السيطرة واليأس في الضفة

بدورها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تقوض مستقبل الفلسطينيين وتمثل ضربة جديدة للقانون الدولي. وقالت الوكالة عبر حسابها بمنصة "إكس": "تمهد الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الطريق أمام تسارع توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما يقوض أكثر مستقبل الفلسطينيين". وأضافت أن تلك الإجراءات الإسرائيلية "وصفة لمزيد من السيطرة واليأس والعنف، كما تمثل ضربة جديدة للقانون الدولي، وترسيخا لسوابق خطيرة ذات تداعيات عالمية".