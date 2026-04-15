- ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقصف إسرائيل للبنان، واصفاً إياه بالعدوان غير المشروع وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، مما يهدد السلام والنظام الدولي. - طلبت الخارجية اللبنانية من مندوبها لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن، بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية، وأسفرت عن مئات الضحايا والجرحى. - أكدت الرسالة اللبنانية أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي الإنساني، مستهدفةً مؤسسات طبية وإسعافية، مما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة.

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن خبراء المنظمة الدولية نددوا اليوم الأربعاء بقصف إسرائيل للبنان مطلع هذا الشهر واصفين إياه "بالعدوان غير المشروع وحملة القصف العشوائي". ونقل المجلس عن الخبراء قولهم في بيان: "هذا ليس دفاعاً عن النفس، بل هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتدمير متعمد لآفاق السلام وإهانة للتعددية والنظام الدولي الذي تقره الأمم المتحدة".

وفي السياق، طلبت الخارجية اللبنانية، بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 إبريل/ نيسان الجاري، من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، وذلك على خلفيّة الغارات الجويّة الإسرائيليّة بتاريخ 8 إبريل، التي استهدفت عدداً من المناطق اللبنانيّة، ولا سيّما العاصمة بيروت. وطلبت تعميم الشكوى باعتبارها وثيقة رسمية للجمعية العامة ومجلس الأمن.

وبحسب رسالة الخارجية اللبنانية، فإن "هذا التصعيد يعدّ الأعنف منذ 2 مارس/ آذار الماضي، وأنّ عدد الغارات بلغ نحو 100 خلال أقلّ من عشر دقائق. وقد طاولت أحياءً سكنيّة مكتظة خلال ساعات الذروة ومن دون إنذار مسبق، ما أدى إلى دمار واسع وسقوط مئات الضحايا، غالبيتهم من المدنيين العزّل". وقد بلغ عدد الشهداء 303، بينهم 30 طفلاً و71 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 1150، من بينهم 143 طفلاً و358 امرأة، وفقاً لرسالة الخارجية اللبنانية.

كذلك تناولت الرسالة ما "تعرّضت له المؤسسات الطبية والإسعافية من اعتداءات منذ 2 مارس، منها 17 اعتداءً على مستشفيات و101 اعتداء على الجهات الإسعافيّة، أدّت إلى مقتل 73 مسعفاً وجرح 176 آخرين". وأكدت الرسالة أن "هذه الهجمات تُعدّ انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والبروتوكول الإضافي الأوّل لعام 1977 الذي يكرّس مبدأ التمييز، فضلاً عن قراري مجلس الأمن رقم 2175 (2014) ورقم 2286 (2016) بشأن حماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية".

(رويترز، العربي الجديد)